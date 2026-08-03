Kerim Alajbegovic Yuventus safiga qoʻshilganidan faxrlanishini aytdi
Bosniya va Gersegovinaning 18 yoshli iqtidorli qanot hujumchisi Kerim Alajbegovic Leverkuzonning «Bayer» klubidan Turinning «Yuventus» jamoasiga rasman transfer qilindi. Tomonlar 2031-yilning iyunigacha moʻljallangan uzoq muddatli besh yillik shartnoma imzolashdi va bonuslarsiz transfer qiymati 33 million yevroni tashkil etdi (umumiy summa 40 million yevrogacha yetishi mumkin).
Bosniya va Gersegovina terma jamoasi iqtidorli qanot hujumchisi Kerim Alajbegovic rasman «Yuventus» futbolchisiga aylandi. Leverkuzonning «Bayer» klubidan Turin grandiga koʻchib oʻtgan 18 yoshli futbolchining transfer qiymati bonuslarni hisobga olmaganda 33 million yevroni tashkil etdi va umumiy summa 40 million yevrogacha yetishi mumkin. Ushbu transfer Italiya futboli ixlosmandlari va mutaxassislari eʼtiborini tortib ulgurdi, chunki yosh hujumchi oʻzining salohiyatini Yevropa miqyosida koʻrsatishga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va klub rasmiy manbalari maʼlumotiga koʻra, tomonlar 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli besh yillik shartnoma imzolashgan. Alajbegovic Turin klubiga kelishidan avval oʻtgan mavsumni ijara asosida «Zalsburg» safida oʻtkazgan edi. Avstriya klubidagi faoliyati davomida u 44 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 13 ta gol va 4 ta golli uzatma yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻlgan.
Yangi jamoa va Italiya futbolidagi yangi sahifa«Allianz Stadium» arenasiga qadam qoʻygan yosh futbolchi oʻzining ilk taassurotlari bilan boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, Turin klubi safida toʻp surish va bu libsni kiyish ulkan sharafdir. Alajbegovic oʻzining oʻyin uslubiga izoh berar ekan, toʻp bilan harakat qilishni, raqibni aldab oʻtishni, zarbalar yoʻllashni hamda jamoa hujumlarini rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratishni yoqtirishini taʼkidlab oʻtdi.
Germaniyaning Keln shahrida tugʻilgan iqtidor egasi allaqachon Bosniya va Gersegovina milliy terma jamoasi safida 11 ta oʻyin oʻtkazib, 2 bor gol urishga ulgurgan. Ular orasida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi oʻyinlari ham bor. Xususan, joriy yilning mart oyida boʻlib oʻtgan pley-off bahslarida Bosniya terma jamoasi Italiyani musobaqadan chiqarib yuborishida Alajbegovic hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshirgan edi.
Kelajakdagi rejalar va yuqori maqsadlarItaliya futboliga tayyor ekanini va mamlakatning eng yirik jamoasida oʻynashdan faxrlanishini yashirmagan hujumchi oʻz oldiga qatʼiy vazifalar qoʻygan. «Men maydonga tushib, bor kuchimni berishga tayyorman. Tezda moslashib, oʻz sifatlarimni darhol namoyon etishim kerak», — dedi u klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.
Shuningdek, futbolchi oʻzining oʻtmishdagi yosh versiyasiga ham maslahat berishni unutmadi. U oʻziga ishonish muhimligini, chunki aynan shu ishonch insonni katta marralarga yetaklashini alohida taʼkidladi. «Yuventus» rahbariyati va murabbiylar shtabi yosh futbolchining salohiyatidan unumli foydalanishni va uning A Seriyadagi oʻyinlaridan katta natijalar kutishmoqda.
…