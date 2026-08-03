Kerim Alajbegovic Yuventus safiga qoʻshilganidan faxrlanishini aytdi

·29·Sport
Kerim Alajbegovic Yuventus safiga qoʻshilganidan faxrlanishini aytdi
Qisqacha

Bosniya va Gersegovinaning 18 yoshli iqtidorli qanot hujumchisi Kerim Alajbegovic Leverkuzonning «Bayer» klubidan Turinning «Yuventus» jamoasiga rasman transfer qilindi. Tomonlar 2031-yilning iyunigacha moʻljallangan uzoq muddatli besh yillik shartnoma imzolashdi va bonuslarsiz transfer qiymati 33 million yevroni tashkil etdi (umumiy summa 40 million yevrogacha yetishi mumkin).

Bosniya va Gersegovina terma jamoasi iqtidorli qanot hujumchisi Kerim Alajbegovic rasman «Yuventus» futbolchisiga aylandi. Leverkuzonning «Bayer» klubidan Turin grandiga koʻchib oʻtgan 18 yoshli futbolchining transfer qiymati bonuslarni hisobga olmaganda 33 million yevroni tashkil etdi va umumiy summa 40 million yevrogacha yetishi mumkin. Ushbu transfer Italiya futboli ixlosmandlari va mutaxassislari eʼtiborini tortib ulgurdi, chunki yosh hujumchi oʻzining salohiyatini Yevropa miqyosida koʻrsatishga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va klub rasmiy manbalari maʼlumotiga koʻra, tomonlar 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli besh yillik shartnoma imzolashgan. Alajbegovic Turin klubiga kelishidan avval oʻtgan mavsumni ijara asosida «Zalsburg» safida oʻtkazgan edi. Avstriya klubidagi faoliyati davomida u 44 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 13 ta gol va 4 ta golli uzatma yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻlgan.

Yangi jamoa va Italiya futbolidagi yangi sahifa

«Allianz Stadium» arenasiga qadam qoʻygan yosh futbolchi oʻzining ilk taassurotlari bilan boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, Turin klubi safida toʻp surish va bu libsni kiyish ulkan sharafdir. Alajbegovic oʻzining oʻyin uslubiga izoh berar ekan, toʻp bilan harakat qilishni, raqibni aldab oʻtishni, zarbalar yoʻllashni hamda jamoa hujumlarini rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratishni yoqtirishini taʼkidlab oʻtdi.

Germaniyaning Keln shahrida tugʻilgan iqtidor egasi allaqachon Bosniya va Gersegovina milliy terma jamoasi safida 11 ta oʻyin oʻtkazib, 2 bor gol urishga ulgurgan. Ular orasida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi oʻyinlari ham bor. Xususan, joriy yilning mart oyida boʻlib oʻtgan pley-off bahslarida Bosniya terma jamoasi Italiyani musobaqadan chiqarib yuborishida Alajbegovic hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshirgan edi.

Kelajakdagi rejalar va yuqori maqsadlar

Italiya futboliga tayyor ekanini va mamlakatning eng yirik jamoasida oʻynashdan faxrlanishini yashirmagan hujumchi oʻz oldiga qatʼiy vazifalar qoʻygan. «Men maydonga tushib, bor kuchimni berishga tayyorman. Tezda moslashib, oʻz sifatlarimni darhol namoyon etishim kerak», — dedi u klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.

Shuningdek, futbolchi oʻzining oʻtmishdagi yosh versiyasiga ham maslahat berishni unutmadi. U oʻziga ishonish muhimligini, chunki aynan shu ishonch insonni katta marralarga yetaklashini alohida taʼkidladi. «Yuventus» rahbariyati va murabbiylar shtabi yosh futbolchining salohiyatidan unumli foydalanishni va uning A Seriyadagi oʻyinlaridan katta natijalar kutishmoqda.

Kerim AlajbegovicYuventusBayer LeverkusenSeriya ATransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildiKay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildiBugun, 10:10Harri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqdaHarri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqdaBugun, 09:50«Chelsi»da himoyachilar ortiqcha: Alonso katta tozalashni boshlaydi«Chelsi»da himoyachilar ortiqcha: Alonso katta tozalashni boshlaydiBugun, 09:49Yuriy Syomin FIFAga qo‘shilmadi: u Eldor Shomurodovning golini tanladiYuriy Syomin FIFAga qo‘shilmadi: u Eldor Shomurodovning golini tanladiBugun, 09:232:0dan 2:4ga: «Liverpul» bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan saboq izladi2:0dan 2:4ga: «Liverpul» bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan saboq izladiBugun, 09:06«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdi«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdiBugun, 07:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda