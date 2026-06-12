Atletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladi
Atletiko Madrid jamoasi bosh murabbiyi Diego Simeone tarkibdagi ijodkorlikni oshirish maqsadida Pari Sen-Jermen yarim himoyachisi Lee Kang-in nomzodini asosiy maqsad qilib belgiladi. Janubiy koreyalik futbolchi Ispaniyaga qaytishga moyillik bildirmoqda, Parij klubi esa 35 million yevrolik taklif tushsa, uni qoʻyib yuborishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashrining xabar berishicha, Atletiko Madrid yozgi transfer oynasida yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb biladi. Lee Kang-in hozirda oʻz terma jamoasi safida Jaxon chempionati saralash bosqichida ishtirok etayotgan boʻlsa-da, uning vakillari La Liga klubi bilan aloqada boʻlib turibdi. Simeone 25 yoshli futbolchining texnik mahorati va maydondagi universalligini yuqori baholaydi.
Pari Sen-Jermen rahbariyati ushbu transferdan sezilarli foyda koʻrishni koʻzlamoqda. Ular futbolchini uch yil avval Mayorka klubidan 20 million yevroga sotib olishgan edi. Lee Kang-inning Parijdagi shartnomasi yana ikki yil davom etishi mumkin boʻlsa-da, oʻtgan mavsumda Chempionlar ligasi doirasidagi muhim oʻyinlarda asosiy tarkibga kirmagani uning kelajagini soʻroq ostida qoldirdi.
Agar ushbu transfer amalga oshsa, Pari Sen-Jermen uning oʻrniga Monako yulduzi Maghnes Akliouche nomzodini koʻrib chiqmoqda. Atletiko Madrid esa tez orada rasmiy taklif bilan chiqishi va muzokaralarni jadallashtirishi kutilmoqda. Bu transfer Simeone jamoasi uchun yangi mavsum oldidan muhim kuchayish boʻlishi mumkin.
…