Atletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladi

·63·Sport
Atletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladi

Atletiko Madrid jamoasi bosh murabbiyi Diego Simeone tarkibdagi ijodkorlikni oshirish maqsadida Pari Sen-Jermen yarim himoyachisi Lee Kang-in nomzodini asosiy maqsad qilib belgiladi. Janubiy koreyalik futbolchi Ispaniyaga qaytishga moyillik bildirmoqda, Parij klubi esa 35 million yevrolik taklif tushsa, uni qoʻyib yuborishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashrining xabar berishicha, Atletiko Madrid yozgi transfer oynasida yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb biladi. Lee Kang-in hozirda oʻz terma jamoasi safida Jaxon chempionati saralash bosqichida ishtirok etayotgan boʻlsa-da, uning vakillari La Liga klubi bilan aloqada boʻlib turibdi. Simeone 25 yoshli futbolchining texnik mahorati va maydondagi universalligini yuqori baholaydi.

Pari Sen-Jermen rahbariyati ushbu transferdan sezilarli foyda koʻrishni koʻzlamoqda. Ular futbolchini uch yil avval Mayorka klubidan 20 million yevroga sotib olishgan edi. Lee Kang-inning Parijdagi shartnomasi yana ikki yil davom etishi mumkin boʻlsa-da, oʻtgan mavsumda Chempionlar ligasi doirasidagi muhim oʻyinlarda asosiy tarkibga kirmagani uning kelajagini soʻroq ostida qoldirdi.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Pari Sen-Jermen uning oʻrniga Monako yulduzi Maghnes Akliouche nomzodini koʻrib chiqmoqda. Atletiko Madrid esa tez orada rasmiy taklif bilan chiqishi va muzokaralarni jadallashtirishi kutilmoqda. Bu transfer Simeone jamoasi uchun yangi mavsum oldidan muhim kuchayish boʻlishi mumkin.

Atletiko MadridPari Sen-JermenTransferlarLa LigaLee Kang-in
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiPSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiBugun, 08:59Eder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdiEder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdiBugun, 08:53Xaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiXaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiBugun, 08:21«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 07:53Marcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiMarcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiBugun, 07:37Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiKylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...