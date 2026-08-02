Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?
Professional futbol ligasi O'zbekiston Superligasida iyul oyining eng yaxshi murabbiyi unvoni uchun kurashadigan to'rt nafar finalchi mutaxassisni e'lon qildi. Unga ko'ra, Mirjalol Qosimov (OKMK) va Vadim Abramov (Dinamo) boshchiligidagi jamoalar oy davomidagi uchta o'yinning barchasida g'alaba qozonishdi. Shuningdek, Islom Ismoilov ("Neftchi") hamda Ro'ziqul Berdiyev ("Nasaf") o'tkazilgan uchta uchrashuvning ikkitasida g'alaba qozonib, bittadan durang qayd etishdi.
Superligada murabbiylar kurashi! PFL iyul oyi uchun to‘rt nomzodni e’lon qildi. Kurash keskin va natijalar juda qiziqarli! Iyul oyida qaysi ustoz eng yaxshi, qaysi jamoa eng ko‘p gol urdi?
O‘zbekiston Superligasida har oy murabbiylar o‘rtasida keskin raqobat kechadi. Iyul oyida to‘rt mutaxassis finalchi sifatida e’tirof etildi. Kuchli raqobat va natijalarga nazar tashlang — g‘olib kim bo‘lishi maqola oxirida!
Nomzodlar va natijalar
Mirjalol Qosimov (OKMK): 3 o‘yin, 3 g‘alaba, to‘plar nisbati 9:4
Islom Ismoilov (Neftchi): 3 o‘yin, 2 g‘alaba, 1 durang, to‘plar nisbati 8:3
Vadim Abramov (Dinamo): 3 o‘yin, 3 g‘alaba, to‘plar nisbati 7:4
Ro‘ziqul Berdiyev (Nasaf): 3 o‘yin, 2 g‘alaba, 1 durang, to‘plar nisbati 5:2
E’tiborli jihatlar
Qosimov va Abramov jamoalari barcha uchrashuvda g‘alaba qozondi.
Ismoilov va Berdiyev ikki g‘alaba va bir durang qayd etdi.
Jamoalarning hujum va himoyasidagi farqlar raqobatni yanada qiziqarli qildi.
Intriga va taxminlar
Qaysi murabbiy oyning eng yaxshisi bo‘ladi?
Gollar nisbati va natijalarga qarab, g‘olibni bashorat qilish oson emas.
Sizningcha, qaysi murabbiy iyul oyining eng yaxshisiga aylanadi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, futbol ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…