Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?

·30·Sport
Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?
Qisqacha

Professional futbol ligasi O'zbekiston Superligasida iyul oyining eng yaxshi murabbiyi unvoni uchun kurashadigan to'rt nafar finalchi mutaxassisni e'lon qildi. Unga ko'ra, Mirjalol Qosimov (OKMK) va Vadim Abramov (Dinamo) boshchiligidagi jamoalar oy davomidagi uchta o'yinning barchasida g'alaba qozonishdi. Shuningdek, Islom Ismoilov ("Neftchi") hamda Ro'ziqul Berdiyev ("Nasaf") o'tkazilgan uchta uchrashuvning ikkitasida g'alaba qozonib, bittadan durang qayd etishdi.

Superligada murabbiylar kurashi! PFL iyul oyi uchun to‘rt nomzodni e’lon qildi. Kurash keskin va natijalar juda qiziqarli! Iyul oyida qaysi ustoz eng yaxshi, qaysi jamoa eng ko‘p gol urdi?

O‘zbekiston Superligasida har oy murabbiylar o‘rtasida keskin raqobat kechadi. Iyul oyida to‘rt mutaxassis finalchi sifatida e’tirof etildi. Kuchli raqobat va natijalarga nazar tashlang — g‘olib kim bo‘lishi maqola oxirida!

Nomzodlar va natijalar

  • Mirjalol Qosimov (OKMK): 3 o‘yin, 3 g‘alaba, to‘plar nisbati 9:4

  • Islom Ismoilov (Neftchi): 3 o‘yin, 2 g‘alaba, 1 durang, to‘plar nisbati 8:3

  • Vadim Abramov (Dinamo): 3 o‘yin, 3 g‘alaba, to‘plar nisbati 7:4

  • Ro‘ziqul Berdiyev (Nasaf): 3 o‘yin, 2 g‘alaba, 1 durang, to‘plar nisbati 5:2

Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?

E’tiborli jihatlar

  • Qosimov va Abramov jamoalari barcha uchrashuvda g‘alaba qozondi.

  • Ismoilov va Berdiyev ikki g‘alaba va bir durang qayd etdi.

  • Jamoalarning hujum va himoyasidagi farqlar raqobatni yanada qiziqarli qildi.

Intriga va taxminlar

  • Qaysi murabbiy oyning eng yaxshisi bo‘ladi?

  • Gollar nisbati va natijalarga qarab, g‘olibni bashorat qilish oson emas.

Sizningcha, qaysi murabbiy iyul oyining eng yaxshisiga aylanadi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, futbol ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Mirjalol QosimovAGMKNeftchiDinamoNasaf
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinRandal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinBugun, 15:35Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?Bugun, 15:31Denzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdiDenzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdiBugun, 14:52Josko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyJosko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyBugun, 14:39Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiHansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda