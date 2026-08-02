Crussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagman

·65·Texno
Crussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagman
Qisqacha

Crussis kompaniyasi ilg'or texnologiyalari va mukammal butlovchi qismlariga ega bo'lgan e-Full 12.11 Pro X nomli yangi flagman tog' elektr velosipedini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur ikki g'ildirakli transport vositasining narxi 12 ming yevroni tashkil etib, uni bozordagi eng qimmat seriyali modellar qatoriga olib chiqadi.

Velosiped bozorida oʻziga xos premyera boʻlib oʻtdi: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Crussis kompaniyasi oʻzining yangi flagman togʻ elektr velosipedini keng jamoatchilikka namoyish etdi. e-Full 12.11 Pro X deb nomlangan mazkur model ilgʻor texnologiyalari, mukammal butlovchi qismlari hamda yuqori narxi bilan bir zumda eʼtiborni tortdi. Ushbu ikki gʻildirakli transport vositasi nafaqat sportsevarlar, balki zamonaviy premial texnologiyalar ishqibozlari uchun ham jiddiy qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning narxidadir. Ixbt.com xabar qilishicha, ushbu flagmanning qiymati naqd 12 ming yevroni tashkil etadi. Bu esa uni zamonaviy isteʼmolchi elektr velosipedlari bozoridagi eng qimmat seriyali modellar qatoriga olib chiqadi. Narxning bunday yuqoriligi transport vositasining yuqori sifatli materiallari va eng soʻnggi muhandislik yechimlariga asoslangan.

Quvvat va texnik imkoniyatlar

Velosipedning markaziy qismida joylashgan kuchli DJI Avinox M2S elektr dvigateli oʻrnatilgan boʻlib, u Boost rejimida 150 N·m gacha boʻlgan taʼsirchan aylanish momentini taʼminlaydi. Elektr tizimining asosi boʻlgan akkumulyator 800 W·soat sigʻimga ega. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, toʻplamdagi 12 A quvvatga ega tezkor quvvatlash moslamasi yordamida batareya quvvatini atigi yarim soat ichida 75 foizgacha tiklash mumkin.

Boshqaruv va qulaylik borasida ham ishlab chiqaruvchi yuqori standartlarga amal qilgan. Ramaning yuqori trubasiga zamonaviy OLED-displey oʻrnatilgan boʻlib, u barcha muhim koʻrsatkichlarni kuzatib borish imkonini beradi. Shuningdek, rulda rejimni oʻzgartirish uchun alohida tugmalar mavjud. Modelning yana bir qiziqarli xususiyatlaridan biri — quvvati 65 W gacha boʻlgan USB Type-C ulagichining mavjudligi boʻlib, u smartfon yoki noutbukni safar chogʻida quvvatlash imkonini taqdim etadi.

Premial butlovchi qismlar

Crussis e-Full 12.11 Pro X modeli eng ilgʻor komponentlar bilan jihozlangan. Xususan, transport vositasi Fox Podium Grip X2 Kashima vilkasi va Fox Float X Live Valve Neo Evol LV orqa amortizatori bilan jihozlangan yuqori sifatli osma tizimiga ega. Tormozlash tizimi uchun ishonchli SRAM Maven Ultimate gidravlik tormozlari tanlangan. Koʻpgina zamonaviy e-MTB modellaridan farqli ravishda, bu velosiped bir xil oʻlchamdagi old va orqa gʻildiraklarga ega.

Velosiped FSA Gradient i30 uglerod tolali gʻildiraklari va Maxxis qoplamalari bilan taʼminlangan. Uzatmalar qutisi vazifasini esa SRAM XX Eagle AXS T-Type elektron 12 tezlikli uzatmalar tizimi bajaradi. Mustaqil sinovlar maʼlumotlariga koʻra, L oʻlchamdagi ushbu elektr velosipedning vazni taxminan 22,3 kilogrammni tashkil qiladi, garchi rasmiy ishlab chiqaruvchi toʻliq vazn koʻrsatkichlarini hali eʼlon qilmagan boʻlsa-da.

Elektr velosipedCrussisDJI AvinoxVelosipedlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiAsus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiBugun, 15:52Redmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariRedmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariBugun, 15:23Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiXitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiBugun, 14:21SpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiBugun, 13:57Steam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiSteam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiBugun, 13:28Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi