Crussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagman
Crussis kompaniyasi ilg'or texnologiyalari va mukammal butlovchi qismlariga ega bo'lgan e-Full 12.11 Pro X nomli yangi flagman tog' elektr velosipedini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur ikki g'ildirakli transport vositasining narxi 12 ming yevroni tashkil etib, uni bozordagi eng qimmat seriyali modellar qatoriga olib chiqadi.
Velosiped bozorida oʻziga xos premyera boʻlib oʻtdi: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Crussis kompaniyasi oʻzining yangi flagman togʻ elektr velosipedini keng jamoatchilikka namoyish etdi. e-Full 12.11 Pro X deb nomlangan mazkur model ilgʻor texnologiyalari, mukammal butlovchi qismlari hamda yuqori narxi bilan bir zumda eʼtiborni tortdi. Ushbu ikki gʻildirakli transport vositasi nafaqat sportsevarlar, balki zamonaviy premial texnologiyalar ishqibozlari uchun ham jiddiy qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning narxidadir. Ixbt.com xabar qilishicha, ushbu flagmanning qiymati naqd 12 ming yevroni tashkil etadi. Bu esa uni zamonaviy isteʼmolchi elektr velosipedlari bozoridagi eng qimmat seriyali modellar qatoriga olib chiqadi. Narxning bunday yuqoriligi transport vositasining yuqori sifatli materiallari va eng soʻnggi muhandislik yechimlariga asoslangan.
Quvvat va texnik imkoniyatlarVelosipedning markaziy qismida joylashgan kuchli DJI Avinox M2S elektr dvigateli oʻrnatilgan boʻlib, u Boost rejimida 150 N·m gacha boʻlgan taʼsirchan aylanish momentini taʼminlaydi. Elektr tizimining asosi boʻlgan akkumulyator 800 W·soat sigʻimga ega. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, toʻplamdagi 12 A quvvatga ega tezkor quvvatlash moslamasi yordamida batareya quvvatini atigi yarim soat ichida 75 foizgacha tiklash mumkin.
Boshqaruv va qulaylik borasida ham ishlab chiqaruvchi yuqori standartlarga amal qilgan. Ramaning yuqori trubasiga zamonaviy OLED-displey oʻrnatilgan boʻlib, u barcha muhim koʻrsatkichlarni kuzatib borish imkonini beradi. Shuningdek, rulda rejimni oʻzgartirish uchun alohida tugmalar mavjud. Modelning yana bir qiziqarli xususiyatlaridan biri — quvvati 65 W gacha boʻlgan USB Type-C ulagichining mavjudligi boʻlib, u smartfon yoki noutbukni safar chogʻida quvvatlash imkonini taqdim etadi.
Premial butlovchi qismlarCrussis e-Full 12.11 Pro X modeli eng ilgʻor komponentlar bilan jihozlangan. Xususan, transport vositasi Fox Podium Grip X2 Kashima vilkasi va Fox Float X Live Valve Neo Evol LV orqa amortizatori bilan jihozlangan yuqori sifatli osma tizimiga ega. Tormozlash tizimi uchun ishonchli SRAM Maven Ultimate gidravlik tormozlari tanlangan. Koʻpgina zamonaviy e-MTB modellaridan farqli ravishda, bu velosiped bir xil oʻlchamdagi old va orqa gʻildiraklarga ega.
Velosiped FSA Gradient i30 uglerod tolali gʻildiraklari va Maxxis qoplamalari bilan taʼminlangan. Uzatmalar qutisi vazifasini esa SRAM XX Eagle AXS T-Type elektron 12 tezlikli uzatmalar tizimi bajaradi. Mustaqil sinovlar maʼlumotlariga koʻra, L oʻlchamdagi ushbu elektr velosipedning vazni taxminan 22,3 kilogrammni tashkil qiladi, garchi rasmiy ishlab chiqaruvchi toʻliq vazn koʻrsatkichlarini hali eʼlon qilmagan boʻlsa-da.
…