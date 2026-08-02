Denzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdi

·39·Sport
Denzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdi
Qisqacha

Niderlandiyalik himoyachi Denzel Dumfries Avstriyaning Klagenfurt shahridagi "Worthersee Stadion"da "Fiorentina"ga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvida "Real Madrid" safidagi ilk oʻyinidan keyin oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. U "Inter" safidan koʻchib oʻtgach, bosh murabbiy Joze Mourinyo tomonidan darhol asosiy tarkibga kiritildi va qirollik klubi sharafini himoya qilishdan gʻururlanishini bildirdi.

Niderlandiyalik himoyachi Denzel Dumfries "Real Madrid" safidagi ilk uchrashuvidan keyin oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi va qirollik klubi sharafini himoya qilishdan gʻururlanishini bildirdi. Avstriyaning Klagenfurt shahridagi "Worthersee Stadion" maydonida boʻlib oʻtgan "Fiorentina"ga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi futbolchi uchun yangi jamoadagi ilk sinov boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, tajribali oʻyinchi "Inter" safidan koʻchib oʻtgach, darhol bosh murabbiy Joze Mourinyo tomonidan asosiy tarkibga kiritildi. Ushbu uchrashuv jamoaning yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrish jarayonidagi muhim bosqichlaridan biri boʻlib, futbolchilarning jismoniy va taktik holatini sinovdan oʻtkazish imkonini berdi.

Yangi pozitsiya va murabbiy talablari

Oʻyin davomida Denzel Dumfries odatdagi oʻng qanot himoyachisi pozitsiyasidan biroz farq qiluvchi vazifani bajarib, murabbiyning taktik eksperimentlarida qatnashdi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi rolda oʻynash oson kechmagan boʻlsa-da, u jamoa manfaati uchun har qanday vazifani bajarishga tayyor.

Realmadrid TV telekanaliga bergan intervyusida futbolchi shunday dedi: "Oʻzimni yaxshi his qildim va 'Real Madrid' safida debyut qilganimdan gʻururlanaman. Bu ajoyib tajriba boʻldi, endi esa yanada koʻproq oʻyinlar uchun qattiq ishlash vaqt keldi".

Jamoaning salohiyati va kelgusi rejalar

Hozirgi vaqtda jamoa oʻquv-mashgʻulot yigʻinlarini oʻtkazayotgan boʻlib, bu yangi kelgan futbolchilarga asosiy tarkib yulduzlari bilan oʻzaro tushunishni yaxshilash imkonini bermoqda. Dumfries jamoaning texnik salohiyati yuqori ekanini alohida ta'kidladi.

"Biz atigi bir haftadan beri birgamiz va yaxshiroq shakllanishimiz uchun biroz vaqt kerak boʻladi. Preseason aynan shuning uchun ham kerak. Jamoada mahorat juda yuqori va biz oldindagi uchrashuvlarni intiqlik bilan kutyapmiz", deya qoʻshimcha qildi niderlandiyalik futbolchi.

Real MadridDenzel DumfriesJose MourinhoFiorentinaFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinRandal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinBugun, 15:35Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?Bugun, 15:31Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Bugun, 15:11Josko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyJosko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyBugun, 14:39Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiHansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda