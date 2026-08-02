Denzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdi
Niderlandiyalik himoyachi Denzel Dumfries Avstriyaning Klagenfurt shahridagi "Worthersee Stadion"da "Fiorentina"ga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvida "Real Madrid" safidagi ilk oʻyinidan keyin oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. U "Inter" safidan koʻchib oʻtgach, bosh murabbiy Joze Mourinyo tomonidan darhol asosiy tarkibga kiritildi va qirollik klubi sharafini himoya qilishdan gʻururlanishini bildirdi.
Niderlandiyalik himoyachi Denzel Dumfries "Real Madrid" safidagi ilk uchrashuvidan keyin oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi va qirollik klubi sharafini himoya qilishdan gʻururlanishini bildirdi. Avstriyaning Klagenfurt shahridagi "Worthersee Stadion" maydonida boʻlib oʻtgan "Fiorentina"ga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi futbolchi uchun yangi jamoadagi ilk sinov boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, tajribali oʻyinchi "Inter" safidan koʻchib oʻtgach, darhol bosh murabbiy Joze Mourinyo tomonidan asosiy tarkibga kiritildi. Ushbu uchrashuv jamoaning yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrish jarayonidagi muhim bosqichlaridan biri boʻlib, futbolchilarning jismoniy va taktik holatini sinovdan oʻtkazish imkonini berdi.
Yangi pozitsiya va murabbiy talablariOʻyin davomida Denzel Dumfries odatdagi oʻng qanot himoyachisi pozitsiyasidan biroz farq qiluvchi vazifani bajarib, murabbiyning taktik eksperimentlarida qatnashdi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi rolda oʻynash oson kechmagan boʻlsa-da, u jamoa manfaati uchun har qanday vazifani bajarishga tayyor.
Realmadrid TV telekanaliga bergan intervyusida futbolchi shunday dedi: "Oʻzimni yaxshi his qildim va 'Real Madrid' safida debyut qilganimdan gʻururlanaman. Bu ajoyib tajriba boʻldi, endi esa yanada koʻproq oʻyinlar uchun qattiq ishlash vaqt keldi".
Jamoaning salohiyati va kelgusi rejalarHozirgi vaqtda jamoa oʻquv-mashgʻulot yigʻinlarini oʻtkazayotgan boʻlib, bu yangi kelgan futbolchilarga asosiy tarkib yulduzlari bilan oʻzaro tushunishni yaxshilash imkonini bermoqda. Dumfries jamoaning texnik salohiyati yuqori ekanini alohida ta'kidladi.
"Biz atigi bir haftadan beri birgamiz va yaxshiroq shakllanishimiz uchun biroz vaqt kerak boʻladi. Preseason aynan shuning uchun ham kerak. Jamoada mahorat juda yuqori va biz oldindagi uchrashuvlarni intiqlik bilan kutyapmiz", deya qoʻshimcha qildi niderlandiyalik futbolchi.
…