90 yoshgacha sog‘lom yashash sirlari: hayotingizni o‘zgartiruvchi 11 maslahat...
Mutaxassislar tavsiyasiga ko'ra, maxsus 11 ta odatni hayot tarziga kiritish orqali 90 yoshgacha sog'lom yashash imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Ushbu foydali odatlarga doimiy harakatda bo'lish, kamroq ovqatlanish, g'azab va hasaddan voz kechish hamda tabiat bilan yaqin bo'lish kiradi. Shuningdek, organizmni chiniqtirish, aniq maqsadga ega bo'lish, ko'proq kulish, shifokorlardan qo'rqmaslik hamda sevish uzoq umr ko'rishga yordam beradi.
«Uzoq umr siri – har bir kunni mazmunli o‘tkazishda»
90 yoshgacha yashash haqiqatan ham mumkinmi? Umringizni uzaytirishga yordam beradigan oddiy va samarali maslahatlar bilan tanishing!
Sog‘lom va uzoq umr ko‘rish orzusi deyarli har bir insonni qiziqtiradi. Mutaxassislar tavsiyasiga ko‘ra, hayot tarzingizga quyidagi odatlarni kiritsangiz, siz ham 90 yoshgacha yashash imkoniyatiga ega bo‘lasiz.
Hayotingizni o‘zgartiruvchi odatlar:
Harakatda bo‘ling. Divanga yotib qoldingizmi — qarishni boshladingiz.
Kamroq ovqatlaning. Ortiqcha vazn uzoq umrga to‘siq.
G‘azab va hasaddan voz keching. Ular sizni ich-ichingizdan yemiradi.
Tabiat bilan yaqin bo‘ling. Bog‘da ishlash insonga haqiqiy quvvat beradi.
Organizmingizni chiniqtiring. Kontrast dush ba’zan tabletkalardan ham yaxshiroq ta’sir qiladi.
Maqsadingiz bo‘lsin. Inson nima uchun yashayotganini bilar ekan, hayoti davom etadi.
Ko‘proq kuling. Hazil va kulgi qon bosimini pasaytiradi.
Shifokorlardan qo‘rqmang. Davolanmay qolgan kasalliklar umrni qisqartiradi.
Seving. Yolg‘izlik umrni qisqartiradi.
Toza suv iching. Buyraklaringiz va teringiz sizga rahmat aytadi.
Yangi narsalarni o‘rganing. Miya o‘rganishda davom etar ekan, yoshligini saqlaydi.
Siz qanday hayotiy maslahatlarga amal qilasiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…