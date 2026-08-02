90 yoshgacha sog‘lom yashash sirlari: hayotingizni o‘zgartiruvchi 11 maslahat...

·35·Salomatlik
90 yoshgacha sog‘lom yashash sirlari: hayotingizni o‘zgartiruvchi 11 maslahat...
Qisqacha

Mutaxassislar tavsiyasiga ko'ra, maxsus 11 ta odatni hayot tarziga kiritish orqali 90 yoshgacha sog'lom yashash imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Ushbu foydali odatlarga doimiy harakatda bo'lish, kamroq ovqatlanish, g'azab va hasaddan voz kechish hamda tabiat bilan yaqin bo'lish kiradi. Shuningdek, organizmni chiniqtirish, aniq maqsadga ega bo'lish, ko'proq kulish, shifokorlardan qo'rqmaslik hamda sevish uzoq umr ko'rishga yordam beradi.

«Uzoq umr siri – har bir kunni mazmunli o‘tkazishda»

90 yoshgacha yashash haqiqatan ham mumkinmi? Umringizni uzaytirishga yordam beradigan oddiy va samarali maslahatlar bilan tanishing!

Sog‘lom va uzoq umr ko‘rish orzusi deyarli har bir insonni qiziqtiradi. Mutaxassislar tavsiyasiga ko‘ra, hayot tarzingizga quyidagi odatlarni kiritsangiz, siz ham 90 yoshgacha yashash imkoniyatiga ega bo‘lasiz.

Hayotingizni o‘zgartiruvchi odatlar:

  • Harakatda bo‘ling. Divanga yotib qoldingizmi — qarishni boshladingiz.

  • Kamroq ovqatlaning. Ortiqcha vazn uzoq umrga to‘siq.

  • G‘azab va hasaddan voz keching. Ular sizni ich-ichingizdan yemiradi.

  • Tabiat bilan yaqin bo‘ling. Bog‘da ishlash insonga haqiqiy quvvat beradi.

  • Organizmingizni chiniqtiring. Kontrast dush ba’zan tabletkalardan ham yaxshiroq ta’sir qiladi.

  • Maqsadingiz bo‘lsin. Inson nima uchun yashayotganini bilar ekan, hayoti davom etadi.

  • Ko‘proq kuling. Hazil va kulgi qon bosimini pasaytiradi.

  • Shifokorlardan qo‘rqmang. Davolanmay qolgan kasalliklar umrni qisqartiradi.

  • Seving. Yolg‘izlik umrni qisqartiradi.

  • Toza suv iching. Buyraklaringiz va teringiz sizga rahmat aytadi.

  • Yangi narsalarni o‘rganing. Miya o‘rganishda davom etar ekan, yoshligini saqlaydi.

Siz qanday hayotiy maslahatlarga amal qilasiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Telegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

102 yoshli yapon momodan sog‘lom va baxtli umr uchun 7 ta maslahat102 yoshli yapon momodan sog‘lom va baxtli umr uchun 7 ta maslahatBugun, 15:23Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Kecha, 00:27Sog‘lom qovug‘idan ayrilgan ayol 17 million dollarlik kompensatsiya undirdiSog‘lom qovug‘idan ayrilgan ayol 17 million dollarlik kompensatsiya undirdi30.07, 20:34Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuliQorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli30.07, 20:29Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta mevaKechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta meva29.07, 14:25Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?29.07, 13:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...