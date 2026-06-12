Eder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdi
Real Madrid markaziy himoyachisi Eder Militao Joze Mourinyoʻning "Santyago Bernabeu"ga shov-shuvli qaytishi borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Portugaliyalik mutaxassis klub bilan uch yillik shartnoma imzoladi. Hozirda jiddiy jarohat sababli safdan chiqqan braziliyalik himoyachi kelasi mavsumda tajribali murabbiy qoʻl ostida ishlashdan katta umidda ekanini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Florentino Perez Alvaro Arbeloa ketganidan soʻng, 63 yoshli mutaxassisni 2029-yilgacha moʻljallangan kelishuv asosida ortga qaytarib, oʻzining prezidentlik kampaniyasidagi vaʼdasini bajardi. Bu Madridni 13 yil avval tark etgan taktik murabbiy uchun ulkan qaytishdir. Real Madrid murabbiyni Benfica klubidan ozod qilish uchun 15 million yevro tovon puli toʻladi va u kelasi oydan rasman ish boshlaydi.
Militao aprel oyida chap oyogʻidagi pay uzilishi sababli jarrohlik amaliyotini oʻtkazgan edi va hozirda besh oylik reabilitatsiya jarayonini oʻtamoqda. "U — buyuk murabbiy. Kelasi mavsumni intizorlik bilan kutyapman. Shaxsiy darajada hayotning past-balandliklari boʻladi. Eng muhimi — ruhiy jihatdan sogʻlom boʻlish. Agar boshingiz joyida boʻlsa va oilangiz bilan munosabatlaringiz yaxshi boʻlsa, hamma narsa oson kechadi", — dedi himoyachi SportyBet nashriga.
Braziliyalik himoyachi, shuningdek, jarohatning ruhiy taʼsiri haqida ham toʻxtalib oʻtdi: "Bu voqea uzatmani qabul qilayotganimda yuz berdi. Zarba berish uchun burilganimda gʻalati narsani his qildim. Avvaliga bu jiddiy tuyulmagandi, lekin tashxis qoʻyilgach hammasi oydinlashdi. Koʻp jarohat olish ruhiyatga taʼsir qiladi, lekin tajriba ham beradi. Ilgari men juda portlovchi oʻyinchi edim, hozir esa ancha vazminman va faqat tezlikka tayanmayman".
Joze Mourinyo ketma-ket ikki mavsumni sovrinsiz yakunlagan jamoani qayta tiklash vazifasi bilan Ispaniya poytaxtiga qaytmoqda. Portugaliyalik mutaxassis 2010-2013-yillardagi birinchi davrida La Liga va Ispaniya kubogini qoʻlga kiritgan edi. Biroq, uning zamonaviy taktik yondashuvi koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda, chunki u oʻn yildan ortiq vaqt oldin Chelsi bilan Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqanidan beri chempionlik unvonini qoʻlga kiritmagan.
…