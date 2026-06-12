Eder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdi

·0·Sport
Eder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdi

Real Madrid markaziy himoyachisi Eder Militao Joze Mourinyoʻning "Santyago Bernabeu"ga shov-shuvli qaytishi borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Portugaliyalik mutaxassis klub bilan uch yillik shartnoma imzoladi. Hozirda jiddiy jarohat sababli safdan chiqqan braziliyalik himoyachi kelasi mavsumda tajribali murabbiy qoʻl ostida ishlashdan katta umidda ekanini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Florentino Perez Alvaro Arbeloa ketganidan soʻng, 63 yoshli mutaxassisni 2029-yilgacha moʻljallangan kelishuv asosida ortga qaytarib, oʻzining prezidentlik kampaniyasidagi vaʼdasini bajardi. Bu Madridni 13 yil avval tark etgan taktik murabbiy uchun ulkan qaytishdir. Real Madrid murabbiyni Benfica klubidan ozod qilish uchun 15 million yevro tovon puli toʻladi va u kelasi oydan rasman ish boshlaydi.

Militao aprel oyida chap oyogʻidagi pay uzilishi sababli jarrohlik amaliyotini oʻtkazgan edi va hozirda besh oylik reabilitatsiya jarayonini oʻtamoqda. "U — buyuk murabbiy. Kelasi mavsumni intizorlik bilan kutyapman. Shaxsiy darajada hayotning past-balandliklari boʻladi. Eng muhimi — ruhiy jihatdan sogʻlom boʻlish. Agar boshingiz joyida boʻlsa va oilangiz bilan munosabatlaringiz yaxshi boʻlsa, hamma narsa oson kechadi", — dedi himoyachi SportyBet nashriga.

Braziliyalik himoyachi, shuningdek, jarohatning ruhiy taʼsiri haqida ham toʻxtalib oʻtdi: "Bu voqea uzatmani qabul qilayotganimda yuz berdi. Zarba berish uchun burilganimda gʻalati narsani his qildim. Avvaliga bu jiddiy tuyulmagandi, lekin tashxis qoʻyilgach hammasi oydinlashdi. Koʻp jarohat olish ruhiyatga taʼsir qiladi, lekin tajriba ham beradi. Ilgari men juda portlovchi oʻyinchi edim, hozir esa ancha vazminman va faqat tezlikka tayanmayman".

Joze Mourinyo ketma-ket ikki mavsumni sovrinsiz yakunlagan jamoani qayta tiklash vazifasi bilan Ispaniya poytaxtiga qaytmoqda. Portugaliyalik mutaxassis 2010-2013-yillardagi birinchi davrida La Liga va Ispaniya kubogini qoʻlga kiritgan edi. Biroq, uning zamonaviy taktik yondashuvi koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda, chunki u oʻn yildan ortiq vaqt oldin Chelsi bilan Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqanidan beri chempionlik unvonini qoʻlga kiritmagan.

Real MadridJose MourinhoEder MilitaoLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiPSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiBugun, 08:59Xaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiXaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiBugun, 08:21«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 07:53Atletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiAtletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 07:52Marcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiMarcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiBugun, 07:37Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiKylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...