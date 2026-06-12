Rodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyor

·23·Sport
Rodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyor

Ayni kunlarda butun sayyoramiz ahlining nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bo‘lib, futbol bo‘yicha tarixiy va ulug‘vor JCH-2026 musobaqasi o‘zining eng qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Ana shunday hayajonli kunlarda «Manchester Siti» klubi hamda Ispaniya terma jamoasining mahoratli yarim himoyachisi Rodri futbol olamini larzaga keltirgan juda samimiy va dadil bayonot bilan chiqish qildi. Dunyoning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri sifatida e’tirof etiluvchi yulduz futbolchi o‘z kolleksiyasidagi eng nufuzli shaxsiy sovrinini jamoaviy muvaffaqiyat uchun fido qilishga tayyorligini ma’lum qildi.

Muxlislar yaxshi eslashadi, ushbu iste’dodli futbolchi 2024 yilda sayyoramizning eng yaxshi o‘yinchisi deb topilib, futbol olamidagi eng oliy individual mukofot — «Oltin to‘p» («Ballon d'Or») sovrinini qo‘lga kiritgan edi.

Yulduz futbolchining yurak so‘zlari

Futbol olamidagi eng nufuzli va ishonchli sport jurnalisti, insayder Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ispaniyalik yulduzning quyidagi hayajonli so‘zlarini ommaga taqdim etdi:

«Agar menda shunday imkoniyat bo‘lganida, hech ikkilanib o‘tirmasdan o‘zimning "Oltin to‘p" mukofotimni Jahon chempionatining bosh oltin kubogiga sidqidildan almashtirgan bo‘lardim. Chunki vataning sharafini himoya qilib, butun dunyoda tengsiz bo‘lish har qanday shaxsiy sovrinlardan ustun turadi».

Rodrining ushbu bayonoti uning naqadar haqiqiy jamoaviy o‘yinchi ekanligini va milliy terma jamoaning muvaffaqiyati u uchun har narsadan muqaddas ekanini yana bir bor isbotlab berdi.

Tarixiy global futbol bayrami

Joriy yilgi dunyo birinchiligi o‘zining miqyosi va formati jihatidan insoniyat tarixidagi eng yirik futbol bayramiga aylandi. Ilk marotaba sayyoramizning eng kuchli 48 ta terma jamoasi bosh sovrin uchun kurash olib bormoqda. Musobaqaga mezbonlik qilayotgan uchta ulkan mamlakat — Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada hamda Meksika terma jamoalari reglamentga asosan to‘g‘ridan to‘g‘ri ishtirokchi maqomini qo‘lga kiritishgan bo‘lsa, qolgan barcha da’vogarlar qit’alararo og‘ir va mashaqqatli saralash bosqichi orqali yo‘llanmalarga ega chiqishgan.

Ekspertlar sharhi: Futbol tahlilchilarining fikriga ko‘ra, Rodri boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasi ushbu musobaqada bosh chempionlik uchun eng asosiy favoritlardan biri hisoblanadi. Ammo 48 ta jamoalik yangi tizimda kutilmagan sovg‘alar va sensatsiyalar juda ko‘p bo‘lishi tabiiy.

Afsonaviy yarim himoyachining bu orzusi ushalib, u o‘z kolleksiyasiga dunyoning eng nufuzli kubogini qo‘shib qo‘ya oladimi-yo‘qmi, buni yaqin haftalar ichida birgalikda bilib olamiz.

Jahon chempionatining har bir soniyasidagi shiddatli bahslar, qaynoq gollar, kutilmagan natijalar va sport olamiga oid eng eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

RodriManchester CityIspaniyaFabrizio RomanoFIFA Jahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiUsmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiBugun, 10:11Sidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiSidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiBugun, 10:05Tibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiTibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 09:50Chelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinChelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinBugun, 09:37Alvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiAlvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiBugun, 09:30PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiPSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...