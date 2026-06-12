Rodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyor
Ayni kunlarda butun sayyoramiz ahlining nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bo‘lib, futbol bo‘yicha tarixiy va ulug‘vor JCH-2026 musobaqasi o‘zining eng qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Ana shunday hayajonli kunlarda «Manchester Siti» klubi hamda Ispaniya terma jamoasining mahoratli yarim himoyachisi Rodri futbol olamini larzaga keltirgan juda samimiy va dadil bayonot bilan chiqish qildi. Dunyoning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri sifatida e’tirof etiluvchi yulduz futbolchi o‘z kolleksiyasidagi eng nufuzli shaxsiy sovrinini jamoaviy muvaffaqiyat uchun fido qilishga tayyorligini ma’lum qildi.
Muxlislar yaxshi eslashadi, ushbu iste’dodli futbolchi 2024 yilda sayyoramizning eng yaxshi o‘yinchisi deb topilib, futbol olamidagi eng oliy individual mukofot — «Oltin to‘p» («Ballon d'Or») sovrinini qo‘lga kiritgan edi.
Yulduz futbolchining yurak so‘zlari
Futbol olamidagi eng nufuzli va ishonchli sport jurnalisti, insayder Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ispaniyalik yulduzning quyidagi hayajonli so‘zlarini ommaga taqdim etdi:
«Agar menda shunday imkoniyat bo‘lganida, hech ikkilanib o‘tirmasdan o‘zimning "Oltin to‘p" mukofotimni Jahon chempionatining bosh oltin kubogiga sidqidildan almashtirgan bo‘lardim. Chunki vataning sharafini himoya qilib, butun dunyoda tengsiz bo‘lish har qanday shaxsiy sovrinlardan ustun turadi».
Rodrining ushbu bayonoti uning naqadar haqiqiy jamoaviy o‘yinchi ekanligini va milliy terma jamoaning muvaffaqiyati u uchun har narsadan muqaddas ekanini yana bir bor isbotlab berdi.
Tarixiy global futbol bayrami
Joriy yilgi dunyo birinchiligi o‘zining miqyosi va formati jihatidan insoniyat tarixidagi eng yirik futbol bayramiga aylandi. Ilk marotaba sayyoramizning eng kuchli 48 ta terma jamoasi bosh sovrin uchun kurash olib bormoqda. Musobaqaga mezbonlik qilayotgan uchta ulkan mamlakat — Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada hamda Meksika terma jamoalari reglamentga asosan to‘g‘ridan to‘g‘ri ishtirokchi maqomini qo‘lga kiritishgan bo‘lsa, qolgan barcha da’vogarlar qit’alararo og‘ir va mashaqqatli saralash bosqichi orqali yo‘llanmalarga ega chiqishgan.
Ekspertlar sharhi: Futbol tahlilchilarining fikriga ko‘ra, Rodri boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasi ushbu musobaqada bosh chempionlik uchun eng asosiy favoritlardan biri hisoblanadi. Ammo 48 ta jamoalik yangi tizimda kutilmagan sovg‘alar va sensatsiyalar juda ko‘p bo‘lishi tabiiy.
Afsonaviy yarim himoyachining bu orzusi ushalib, u o‘z kolleksiyasiga dunyoning eng nufuzli kubogini qo‘shib qo‘ya oladimi-yo‘qmi, buni yaqin haftalar ichida birgalikda bilib olamiz.
Jahon chempionatining har bir soniyasidagi shiddatli bahslar, qaynoq gollar, kutilmagan natijalar va sport olamiga oid eng eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…