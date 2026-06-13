O‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqda

·25·Sport
O‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqda

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha tarixdagi eng yirik JCH-2026 musobaqasi qizg‘in davom etayotgan bir paytda, o‘zbekistonlik ishqibozlar uchun biroz afsuslanarli yangiliklar paydo bo‘ldi. Butun vatanimiz ahli jonajon terma jamoamizning debyut uchrashuvini intizorlik bilan kutayotgan bo‘lsa-da, okean ortiga borib, stadionlarning o‘zidan turib «oq bo‘rilar»ni qo‘llab-quvvatlashni niyat qilgan ko‘plab hamyurtlarimiz kutilmagan muammoga duch kelishdi. Dunyoga mashhur BBC nashri o‘z ishonchli manbalari ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, O‘zbekiston mundial starti oldidan AQSH vizasini olishda eng ko‘p rad javobi berilgan 11 ta mamlakat qatoridan joy olgan.

AQSH Davlat departamentining taqdim etgan rasmiy va ochiq ma’lumotlari tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, yurtdoshlarimiz uchun sayohat, xizmat safari va futbol muxlislari uchun eng zarur bo‘lgan B1/B2 toifasidagi vizalarni taqdim etishda rad etish ko‘rsatkichi 50 foizlik chiziqdan balandlab ketgan.

Har ikkinchi o‘zbekistonlik ishqiboz viza ololmagan

Ayni paytdagi statistik raqamlarga ko‘ra, mamlakatimiz fuqarolari uchun AQSH vizasini berishni rad etish darajasi 52–53 foizni tashkil etmoqda. Ochiqroq aytadigan bo‘lsak, sevimli terma jamoamizni AQSH stadionlarida bevosita ruhlantirish uchun hujjat topshirgan har ikkinchi o‘zbekistonlik futbol ishqibozining konsullik suhbati muvaffaqiyatsiz yakunlangan va ular okean ortiga borish imkoniyatidan mahrum bo‘lishgan.

Ma’lum bo‘lishicha, bunday «qora ro‘yxat»dan O‘zbekistondan tashqari, viza berish darajasida rad etish ko‘rsatkichi 40 foizdan yuqori bo‘lgan yana 10 ta davlat joy olgan. Eng qizig‘i, ushbu mamlakatlarning barchasi 48 ta jamoa qatnashayotgan tarixiy mundialning final bosqichi yo‘llanmasini naqd qilgan jamoalardir. Muxlislar uchun eng ayanchli va og‘ir vaziyat Senegalda kuzatilmoqda — bu yurt fuqarolariga viza bermaslik ko‘rsatkichi 70 foizdan ham oshib ketgan. Shuningdek, Gana va terma jamoamiz bilan bir guruhdan joy olgan Kongo Demokratik Respublikasi ahli ham AQSH elchixonalarida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.

Chipta sotish bo‘yicha mundial rekordi o‘rnatildi!

Garchi AQSH vizasi bilan bog‘liq vaziyat murakkab bo‘lsa-da, bu omil o‘zbek futboli atrofidagi ulkan ajiotajni aslo so‘ndira olmaydi. Eslatib o‘tish joizki, O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida birinchi marotaba jahon chempionatining final bosqichiga yo‘llanma olib, butun Markaziy Osiyo mintaqasining turnirdagi yagona faxriga aylandi.

Qur’a hakamligiga ko‘ra, vakillarimiz «K» guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR terma jamoalariga qarshi hayot-mamot janglarida ishtirok etishadi. Milliy terma jamoamiz o‘zining ilk tarixiy uchrashuvini 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da Mexiko shahridagi afsonaviy «Atsteka» stadionida kuchli Kolumbiyaga qarshi boshlaydi.

Tarixiy insayd: Eng quvonarlisi va qalblarni tog‘dek ko‘taradigan jihati shundaki, aynan mana shu — O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv joriy jahon chempionatining barcha uchrashuvlari orasida eng ko‘p chipta sotilgan o‘yin sifatida rasman qayd etildi va mundialning mutlaq rekordini yangiladi! Sayyora ahli va mahalliy muxlislar bizning yigitlarning o‘yiniga juda katta qiziqish bildirishmoqda.

Viza ololmay uyda qolgan millionlab sodiq muxlislarimiz esa o‘z oynai jahonlari qarshisida turib vatanimiz vakillariga cheksiz duolar va ruhiy dalda berib borishadi. Olg‘a, O‘zbekiston!

JCH-2026 turniridagi tarixiy debyut o‘yinimiz, Mexikodagi rekord atmosfera, vakillarimizning qaynoq chiqishlari va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonAQSh Davlat departamentiBBCSenegalGana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiJCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 03:20O‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiO‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiBugun, 02:42Mourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiMourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiBugun, 02:26«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqda«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqdaBugun, 02:14«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildi«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildiBugun, 02:07Ibrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiIbrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...