O‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqda
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha tarixdagi eng yirik JCH-2026 musobaqasi qizg‘in davom etayotgan bir paytda, o‘zbekistonlik ishqibozlar uchun biroz afsuslanarli yangiliklar paydo bo‘ldi. Butun vatanimiz ahli jonajon terma jamoamizning debyut uchrashuvini intizorlik bilan kutayotgan bo‘lsa-da, okean ortiga borib, stadionlarning o‘zidan turib «oq bo‘rilar»ni qo‘llab-quvvatlashni niyat qilgan ko‘plab hamyurtlarimiz kutilmagan muammoga duch kelishdi. Dunyoga mashhur BBC nashri o‘z ishonchli manbalari ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, O‘zbekiston mundial starti oldidan AQSH vizasini olishda eng ko‘p rad javobi berilgan 11 ta mamlakat qatoridan joy olgan.
AQSH Davlat departamentining taqdim etgan rasmiy va ochiq ma’lumotlari tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, yurtdoshlarimiz uchun sayohat, xizmat safari va futbol muxlislari uchun eng zarur bo‘lgan B1/B2 toifasidagi vizalarni taqdim etishda rad etish ko‘rsatkichi 50 foizlik chiziqdan balandlab ketgan.
Har ikkinchi o‘zbekistonlik ishqiboz viza ololmagan
Ayni paytdagi statistik raqamlarga ko‘ra, mamlakatimiz fuqarolari uchun AQSH vizasini berishni rad etish darajasi 52–53 foizni tashkil etmoqda. Ochiqroq aytadigan bo‘lsak, sevimli terma jamoamizni AQSH stadionlarida bevosita ruhlantirish uchun hujjat topshirgan har ikkinchi o‘zbekistonlik futbol ishqibozining konsullik suhbati muvaffaqiyatsiz yakunlangan va ular okean ortiga borish imkoniyatidan mahrum bo‘lishgan.
Ma’lum bo‘lishicha, bunday «qora ro‘yxat»dan O‘zbekistondan tashqari, viza berish darajasida rad etish ko‘rsatkichi 40 foizdan yuqori bo‘lgan yana 10 ta davlat joy olgan. Eng qizig‘i, ushbu mamlakatlarning barchasi 48 ta jamoa qatnashayotgan tarixiy mundialning final bosqichi yo‘llanmasini naqd qilgan jamoalardir. Muxlislar uchun eng ayanchli va og‘ir vaziyat Senegalda kuzatilmoqda — bu yurt fuqarolariga viza bermaslik ko‘rsatkichi 70 foizdan ham oshib ketgan. Shuningdek, Gana va terma jamoamiz bilan bir guruhdan joy olgan Kongo Demokratik Respublikasi ahli ham AQSH elchixonalarida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.
Chipta sotish bo‘yicha mundial rekordi o‘rnatildi!
Garchi AQSH vizasi bilan bog‘liq vaziyat murakkab bo‘lsa-da, bu omil o‘zbek futboli atrofidagi ulkan ajiotajni aslo so‘ndira olmaydi. Eslatib o‘tish joizki, O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida birinchi marotaba jahon chempionatining final bosqichiga yo‘llanma olib, butun Markaziy Osiyo mintaqasining turnirdagi yagona faxriga aylandi.
Qur’a hakamligiga ko‘ra, vakillarimiz «K» guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR terma jamoalariga qarshi hayot-mamot janglarida ishtirok etishadi. Milliy terma jamoamiz o‘zining ilk tarixiy uchrashuvini 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da Mexiko shahridagi afsonaviy «Atsteka» stadionida kuchli Kolumbiyaga qarshi boshlaydi.
Tarixiy insayd: Eng quvonarlisi va qalblarni tog‘dek ko‘taradigan jihati shundaki, aynan mana shu — O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv joriy jahon chempionatining barcha uchrashuvlari orasida eng ko‘p chipta sotilgan o‘yin sifatida rasman qayd etildi va mundialning mutlaq rekordini yangiladi! Sayyora ahli va mahalliy muxlislar bizning yigitlarning o‘yiniga juda katta qiziqish bildirishmoqda.
Viza ololmay uyda qolgan millionlab sodiq muxlislarimiz esa o‘z oynai jahonlari qarshisida turib vatanimiz vakillariga cheksiz duolar va ruhiy dalda berib borishadi. Olg‘a, O‘zbekiston!
JCH-2026 turniridagi tarixiy debyut o‘yinimiz, Mexikodagi rekord atmosfera, vakillarimizning qaynoq chiqishlari va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…