Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?
Butun dunyo nigohi ayni kunlarda start olayotgan futbol bo‘yicha eng yirik to‘rt yillik bayram — JCH-2026 musobaqasiga qaratilgan bir paytda, millionlar o‘yini ishqibozlari uchun ajoyib va quvonchli yangilik yetib keldi. Ispaniya milliy terma jamoasi ustozi Luis de la Fuyente jamoaning asosiy yulduzi, «Barselona» klubi vingeri Lamin Yamalning sog‘lig‘i hamda tiklanish jarayoni qanday kechayotgani haqida OAV xodimlariga bayonot berdi. Muxlislar xavotiriga chek qo‘ygan mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, yosh iqtidor sohibi kutilganidan ancha tezroq safga qaytmoqda.
Kataloniya klubi va Ispaniya termasining tirik motoriga aylanib ulgurgan Laminning jarohatdan forig‘ bo‘lishi «qizil furiya» muxlislari uchun chinakam bayram bo‘ldi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.
De la Fuyente: «U belgilangan jadvaldan ilgarilab ketdi»
Terma jamoa bosh murabbiyi 18 yoshli futbolchining sog‘lig‘i kun sayin ijobiy tomonga o‘zgarayotganini va shifokorlar belgilab bergan reja muddatidan oldin bajarilayotganini mamnuniyat bilan ta’kidladi:
«Lamin Yamal sog‘lig‘ini tiklash jarayonini rejalashtirilgan vaqtdan ancha tezroq o‘tkazmoqda. Har bir o‘tayotgan kun uning holati yanada yaxshilanib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Ishonchim komilki, Yamal Jahon chempionatidagi dastlabki bahsimizga qadar o‘zining eng optimal va yuqori sport formasiga kirib ulguradi hamda jamoamizga yordam beradi».
Aytib o‘tish joizki, ushbu yosh fenomen Ispaniya milliy jamoasining hujum chizig‘idagi eng xavfli quroli hisoblanadi. Uning qisqa fursatda maydonga qaytishi mundialda yuqori maqsadlarni ko‘zlagan jamoa uchun juda muhim edi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Ispaniya terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi ilk raqibi va amaldagi chempionlik maqomiga oid ma’lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoa yulduzi
Futbolchining yoshi
Bosh murabbiy fikri
JCH-2026 ilk o‘yin sanasi
Dastlabki raqib
Amaldagi Jahon chempioni
Lamin Yamal
(«Barselona»)
18 yosh
Tez fursatda eng optimal
sport formasiga qaytadi
15 iyun kuni
Argentina
milliy jamoasi
Tezkor start va oldindagi mas’uliyatli vazifa
Ispaniya milliy terma jamoasi Jahon ahli ko‘z tikayotgan mazkur yirik turnirdagi o‘z yurishini juda yaqin kunlarda, ya’ni 15 iyun sanasida boshlaydi. Ularning guruh bosqichidagi dastlabki to‘qnashuvi Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi. Eslatib o‘tamiz, ayni damda amaldagi dunyo taxti sohibi Argentina milliy jamoasi hisoblanadi va Ispaniya ushbu maqomni o‘ziga qaytarish uchun bor kuchi bilan harakat qilishi aniq. Yamalning safda bo‘lishi esa bu yo‘lda ularga katta ustunlik beradi.
Jahon chempionatining eng qaynoq voqealari, uchrashuvlar tahlili, futbol olamidagi shov-shuvli transferlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…