Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?

·60·Sport
Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?

Butun dunyo nigohi ayni kunlarda start olayotgan futbol bo‘yicha eng yirik to‘rt yillik bayram — JCH-2026 musobaqasiga qaratilgan bir paytda, millionlar o‘yini ishqibozlari uchun ajoyib va quvonchli yangilik yetib keldi. Ispaniya milliy terma jamoasi ustozi Luis de la Fuyente jamoaning asosiy yulduzi, «Barselona» klubi vingeri Lamin Yamalning sog‘lig‘i hamda tiklanish jarayoni qanday kechayotgani haqida OAV xodimlariga bayonot berdi. Muxlislar xavotiriga chek qo‘ygan mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, yosh iqtidor sohibi kutilganidan ancha tezroq safga qaytmoqda.

Kataloniya klubi va Ispaniya termasining tirik motoriga aylanib ulgurgan Laminning jarohatdan forig‘ bo‘lishi «qizil furiya» muxlislari uchun chinakam bayram bo‘ldi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

De la Fuyente: «U belgilangan jadvaldan ilgarilab ketdi»

Terma jamoa bosh murabbiyi 18 yoshli futbolchining sog‘lig‘i kun sayin ijobiy tomonga o‘zgarayotganini va shifokorlar belgilab bergan reja muddatidan oldin bajarilayotganini mamnuniyat bilan ta’kidladi:

«Lamin Yamal sog‘lig‘ini tiklash jarayonini rejalashtirilgan vaqtdan ancha tezroq o‘tkazmoqda. Har bir o‘tayotgan kun uning holati yanada yaxshilanib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Ishonchim komilki, Yamal Jahon chempionatidagi dastlabki bahsimizga qadar o‘zining eng optimal va yuqori sport formasiga kirib ulguradi hamda jamoamizga yordam beradi».

Aytib o‘tish joizki, ushbu yosh fenomen Ispaniya milliy jamoasining hujum chizig‘idagi eng xavfli quroli hisoblanadi. Uning qisqa fursatda maydonga qaytishi mundialda yuqori maqsadlarni ko‘zlagan jamoa uchun juda muhim edi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Ispaniya terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi ilk raqibi va amaldagi chempionlik maqomiga oid ma’lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Terma jamoa yulduzi

Futbolchining yoshi

Bosh murabbiy fikri

JCH-2026 ilk o‘yin sanasi

Dastlabki raqib

Amaldagi Jahon chempioni

Lamin Yamal


(«Barselona»)

18 yosh

Tez fursatda eng optimal


sport formasiga qaytadi

15 iyun kuni

Kabo-Verde

Argentina


milliy jamoasi

Tezkor start va oldindagi mas’uliyatli vazifa

Ispaniya milliy terma jamoasi Jahon ahli ko‘z tikayotgan mazkur yirik turnirdagi o‘z yurishini juda yaqin kunlarda, ya’ni 15 iyun sanasida boshlaydi. Ularning guruh bosqichidagi dastlabki to‘qnashuvi Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi. Eslatib o‘tamiz, ayni damda amaldagi dunyo taxti sohibi Argentina milliy jamoasi hisoblanadi va Ispaniya ushbu maqomni o‘ziga qaytarish uchun bor kuchi bilan harakat qilishi aniq. Yamalning safda bo‘lishi esa bu yo‘lda ularga katta ustunlik beradi.

Jahon chempionatining eng qaynoq voqealari, uchrashuvlar tahlili, futbol olamidagi shov-shuvli transferlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Lamine YamalIspaniyaFC BarcelonaLuis de la FuenteKabo-Verde
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ueyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiUeyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiBugun, 13:55Joze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiJoze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiBugun, 13:35Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaArsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaBugun, 12:56Bellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBugun, 12:16Miroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasMiroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasBugun, 11:16Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiMartines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiBugun, 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi