«Eng go‘zal yolg‘on»: ona o‘g‘liga haqiqatni aytmadi
Avstraliyalik ona Jevan Arja og‘ir saraton kasalligiga chalingan olti yoshli o‘g‘li Omarga kasallikning asl holatini aytmaslikni va unga umid berishni tanladi. Shifokorlar bolaning ahvoli og‘ir ekanini va davolash imkoni qolmaganini aytganidan so‘ng, ona uning qolgan kunlarini qo‘rquvda o‘tkazishiga yo‘l qo‘ymadi. Ona shifoxona xodimlari bilan kelishib, Omarga saratonni yenggan bemorlar chaladigan «g‘alaba qo‘ng‘irog‘i»ni chalish imkoniyatini yaratdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda «Eng go‘zal yolg‘on» nomi bilan tarqalgan ta’sirli voqea og‘ir xastalikka chalingan olti yoshli bola va uning onasi haqida.
Hikoyaga ko‘ra, avstraliyalik ona Jevan Arjaning olti yoshli o‘g‘li Omar og‘ir saraton kasalligiga chalingan. Shifokorlar bolaning ahvoli nihoyatda og‘ir ekanini va kasallikni davolashning boshqa imkoni qolmaganini oilaga ma’lum qilgan.
Shundan so‘ng ona oldida og‘ir tanlov paydo bo‘ladi. U o‘g‘liga kasallikning asl holatini aytib, uning qolgan kunlarini qo‘rquv va tushkunlikda o‘tkazishiga yo‘l qo‘yishni yoki bolaga umid berishni tanlashi kerak edi.
Ona ikkinchi yo‘lni tanlaydi. U Omarga davolanish natija bergani, saratonni yenggani va butunlay sog‘ayganini aytadi. Bola onasining so‘zlariga chin dildan ishonishi uchun bu «g‘alaba»ni ramziy tarzda nishonlashga ham qaror qilinadi.
Shifoxonada saraton kasalligini yengib, davolanish kursini muvaffaqiyatli yakunlagan bemorlar chaladigan «g‘alaba qo‘ng‘irog‘i» bor edi. Hikoyada aytilishicha, ona shifoxona xodimlari bilan kelishib, Omarga ushbu qo‘ng‘iroqni chalish imkoniyatini yaratgan.
Omar qo‘ng‘iroqni chalarkan, o‘zini kasallikni yenggan bola deb his qiladi. Uning uchun bu lahza shunchaki marosim emas, balki uzoq davom etgan davolanishning baxtli yakuni bo‘ladi.
Voqea haqidagi ijtimoiy tarmoq postlarida bolaning keyinchalik olamdan o‘tgani va u so‘nggi kunlarini kasallikdan qo‘rqmasdan, tuzalganiga ishongan holda o‘tkazgani aytiladi.
Ushbu ta’sirli voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab insonlarni befarq qoldirmadi. Unda onaning farzandini og‘ir haqiqatdan himoya qilishga bo‘lgan urinishi, bolaning ruhiy holatini asrash va unga so‘nggi lahzalargacha umid berish masalalari aks etadi.
…