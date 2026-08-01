«Eng go‘zal yolg‘on»: ona o‘g‘liga haqiqatni aytmadi

·93·Dunyo
«Eng go‘zal yolg‘on»: ona o‘g‘liga haqiqatni aytmadi
Qisqacha

Avstraliyalik ona Jevan Arja og‘ir saraton kasalligiga chalingan olti yoshli o‘g‘li Omarga kasallikning asl holatini aytmaslikni va unga umid berishni tanladi. Shifokorlar bolaning ahvoli og‘ir ekanini va davolash imkoni qolmaganini aytganidan so‘ng, ona uning qolgan kunlarini qo‘rquvda o‘tkazishiga yo‘l qo‘ymadi. Ona shifoxona xodimlari bilan kelishib, Omarga saratonni yenggan bemorlar chaladigan «g‘alaba qo‘ng‘irog‘i»ni chalish imkoniyatini yaratdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda «Eng go‘zal yolg‘on» nomi bilan tarqalgan ta’sirli voqea og‘ir xastalikka chalingan olti yoshli bola va uning onasi haqida.

Hikoyaga ko‘ra, avstraliyalik ona Jevan Arjaning olti yoshli o‘g‘li Omar og‘ir saraton kasalligiga chalingan. Shifokorlar bolaning ahvoli nihoyatda og‘ir ekanini va kasallikni davolashning boshqa imkoni qolmaganini oilaga ma’lum qilgan.

Shundan so‘ng ona oldida og‘ir tanlov paydo bo‘ladi. U o‘g‘liga kasallikning asl holatini aytib, uning qolgan kunlarini qo‘rquv va tushkunlikda o‘tkazishiga yo‘l qo‘yishni yoki bolaga umid berishni tanlashi kerak edi.

Ona ikkinchi yo‘lni tanlaydi. U Omarga davolanish natija bergani, saratonni yenggani va butunlay sog‘ayganini aytadi. Bola onasining so‘zlariga chin dildan ishonishi uchun bu «g‘alaba»ni ramziy tarzda nishonlashga ham qaror qilinadi.

Shifoxonada saraton kasalligini yengib, davolanish kursini muvaffaqiyatli yakunlagan bemorlar chaladigan «g‘alaba qo‘ng‘irog‘i» bor edi. Hikoyada aytilishicha, ona shifoxona xodimlari bilan kelishib, Omarga ushbu qo‘ng‘iroqni chalish imkoniyatini yaratgan.

Omar qo‘ng‘iroqni chalarkan, o‘zini kasallikni yenggan bola deb his qiladi. Uning uchun bu lahza shunchaki marosim emas, balki uzoq davom etgan davolanishning baxtli yakuni bo‘ladi.

Voqea haqidagi ijtimoiy tarmoq postlarida bolaning keyinchalik olamdan o‘tgani va u so‘nggi kunlarini kasallikdan qo‘rqmasdan, tuzalganiga ishongan holda o‘tkazgani aytiladi.

Ushbu ta’sirli voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab insonlarni befarq qoldirmadi. Unda onaning farzandini og‘ir haqiqatdan himoya qilishga bo‘lgan urinishi, bolaning ruhiy holatini asrash va unga so‘nggi lahzalargacha umid berish masalalari aks etadi.

OmarJevan ArjaAvstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?Bugun, 14:31Gidrosiklda xavfli tryuk bajargan bloger hushidan ketib, ko‘prikka urildiGidrosiklda xavfli tryuk bajargan bloger hushidan ketib, ko‘prikka urildiBugun, 13:41Bangladeshda 13 yoshli qiz sud orqali 7 oylik farzandini qaytarib oldiBangladeshda 13 yoshli qiz sud orqali 7 oylik farzandini qaytarib oldiBugun, 13:02Baliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildiBaliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildiBugun, 12:12Yaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiYaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiBugun, 12:09Evtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaEvtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaBugun, 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda