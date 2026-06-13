Abbosbekning murabbiyi O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatini baholadi
Butun dunyo nigohi ayni kunlarda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasiga qaratilgan. Ushbu dunyo birinchiligida o‘z tarixida ilk bor ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari va ulardan kutilayotgan natijalar nafaqat muxlislar, balki taniqli mutaxassislar diqqat markazida turibdi. Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubida porlayotgan iqtidorli futbolchimiz Abbosbek Fayzullayevning birinchi ustozi Dmitriy An rus ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida vakillarimizdan nimalar kutayotgani haqida hayajonli fikrlarini o‘rtoqlashdi.
Tajribali murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, milliy terma jamoamiz ushbu yirik futbol forumida munosib ishtirok etish uchun barcha zarur salohiyatga ega.
Dmitriy An: «Guruhdagi barcha raqiblarni mag‘lub etsa bo‘ladi»
Dmitriy An milliy jamoamizning eng birinchi galdagi vazifasi — keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritish ekanligini alohida e’tirof etdi:
«O‘zbekiston milliy terma jamoasidan JCH-2026 musobaqasida guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tishini kutmoqdaman. Buning uchun yigitlarda imkoniyat yetarli. To‘g‘ri, ayrim yosh futbolchilarda bunday yirik sahnada hayajon kuzatilishi tabiiy hol, biroq tarkibdagi tajribali o‘yinchilar jamoani o‘z ortidan ergashtirib, o‘z darajalarini ko‘rsata olishadi.
Mening fikrimcha, guruhdagi barcha raqiblarga qarshi bemalol o‘ynash va ulardan o‘tish mumkin. Eng asosiysi — futbolchilarimizning ruhiy jihatdan baquvvatligi, sport omadi va raqib nomidan cho‘chimaslikdir. Guruh tarkibi bundan yaxshiroq yoki yomonroq ham bo‘lishi mumkin edi. Nima bo‘lgan taqdirda ham, biz vatandoshlarimizni oxirigacha qo‘llab-quvvatlaymiz, axir bu bizning mundialdagi debyutimiz! U yerda o‘zbek muxlislarining armiyasi ham jamoamizga chinakam qanot bo‘ladi».
Quyidagi tahliliy jadval orqali O‘zbekiston terma jamoasining tarixiy JCH-2026 guruh bosqichidagi raqiblari va musobaqa muddatlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa mezbonlari bo‘lgan davlatlar
Mundial o‘tkaziladigan muddat
Milliy jamoamizning guruhdagi raqiblari
Fayzullayevning hozirgi klubi
Murabbiy Dmitriy Anning asosiy kutgani
AQSH, Kanada va Meksika
11 iyundan — 19 iyulgacha (2026 yil)
• Portugaliya
• Kolumbiya
• Kongo DR
«Istanbul Bashakshehir»
(Turkiya)
Guruh bosqichidan chiqish va ruhiy tayyorgarlik
Tarixiy debyut va okean ortidagi mas’uliyatli yurish
Futbolchilarimiz ushbu nufuzi baland musobaqaning «D» guruhida jahon futboli grandlaridan biri Portugaliya, Janubiy Amerika vakili Kolumbiya hamda afrikalik kuchli raqib — Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi matonatli bahslarda maydonga tushadilar. Musobaqa 11 iyundan 19 iyulga qadar davom etishini inobatga olsak, oldinda bizni bir oylik unutilmas futbol harorati kutmoqda. Okean ortidagi stadionlarda minglab o‘zbekistonlik ishqibozlarning bevosita qo‘llab-quvvatlashi ham vakillarimizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlashi shubhasiz.
Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, Vakillarimiz ishtirokidagi o‘yinlar tahlili, eksklyuziv munosabatlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…