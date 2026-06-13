Abbosbekning murabbiyi O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatini baholadi

·0·Sport
Abbosbekning murabbiyi O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatini baholadi

Butun dunyo nigohi ayni kunlarda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasiga qaratilgan. Ushbu dunyo birinchiligida o‘z tarixida ilk bor ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari va ulardan kutilayotgan natijalar nafaqat muxlislar, balki taniqli mutaxassislar diqqat markazida turibdi. Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubida porlayotgan iqtidorli futbolchimiz Abbosbek Fayzullayevning birinchi ustozi Dmitriy An rus ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida vakillarimizdan nimalar kutayotgani haqida hayajonli fikrlarini o‘rtoqlashdi.

Tajribali murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, milliy terma jamoamiz ushbu yirik futbol forumida munosib ishtirok etish uchun barcha zarur salohiyatga ega.

Dmitriy An: «Guruhdagi barcha raqiblarni mag‘lub etsa bo‘ladi»

Dmitriy An milliy jamoamizning eng birinchi galdagi vazifasi — keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritish ekanligini alohida e’tirof etdi:

«O‘zbekiston milliy terma jamoasidan JCH-2026 musobaqasida guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tishini kutmoqdaman. Buning uchun yigitlarda imkoniyat yetarli. To‘g‘ri, ayrim yosh futbolchilarda bunday yirik sahnada hayajon kuzatilishi tabiiy hol, biroq tarkibdagi tajribali o‘yinchilar jamoani o‘z ortidan ergashtirib, o‘z darajalarini ko‘rsata olishadi.

Mening fikrimcha, guruhdagi barcha raqiblarga qarshi bemalol o‘ynash va ulardan o‘tish mumkin. Eng asosiysi — futbolchilarimizning ruhiy jihatdan baquvvatligi, sport omadi va raqib nomidan cho‘chimaslikdir. Guruh tarkibi bundan yaxshiroq yoki yomonroq ham bo‘lishi mumkin edi. Nima bo‘lgan taqdirda ham, biz vatandoshlarimizni oxirigacha qo‘llab-quvvatlaymiz, axir bu bizning mundialdagi debyutimiz! U yerda o‘zbek muxlislarining armiyasi ham jamoamizga chinakam qanot bo‘ladi».

Quyidagi tahliliy jadval orqali O‘zbekiston terma jamoasining tarixiy JCH-2026 guruh bosqichidagi raqiblari va musobaqa muddatlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa mezbonlari bo‘lgan davlatlar

Mundial o‘tkaziladigan muddat

Milliy jamoamizning guruhdagi raqiblari

Fayzullayevning hozirgi klubi

Murabbiy Dmitriy Anning asosiy kutgani

AQSH, Kanada va Meksika

11 iyundan — 19 iyulgacha (2026 yil)

Portugaliya


Kolumbiya


Kongo DR

«Istanbul Bashakshehir»


(Turkiya)

Guruh bosqichidan chiqish va ruhiy tayyorgarlik

Tarixiy debyut va okean ortidagi mas’uliyatli yurish

Futbolchilarimiz ushbu nufuzi baland musobaqaning «D» guruhida jahon futboli grandlaridan biri Portugaliya, Janubiy Amerika vakili Kolumbiya hamda afrikalik kuchli raqib — Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi matonatli bahslarda maydonga tushadilar. Musobaqa 11 iyundan 19 iyulga qadar davom etishini inobatga olsak, oldinda bizni bir oylik unutilmas futbol harorati kutmoqda. Okean ortidagi stadionlarda minglab o‘zbekistonlik ishqibozlarning bevosita qo‘llab-quvvatlashi ham vakillarimizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlashi shubhasiz.

Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, Vakillarimiz ishtirokidagi o‘yinlar tahlili, eksklyuziv munosabatlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ueyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiUeyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiBugun, 13:55Joze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiJoze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiBugun, 13:35Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Bugun, 13:09Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaArsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaBugun, 12:56Bellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBugun, 12:16Miroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasMiroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasBugun, 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi