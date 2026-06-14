Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)

·28·Sport
Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)

Aralash jang san’ati (MMA) va keyingi paytlarda ommalashib borayotgan pop-MMA yo‘nalishi yurtimizdagi millionlab sport ishqibozlarining sevimli mashg‘ulotiga aylanib ulgurdi. Vatandoshlarimiz ishtirokidagi har bir jang katta qiziqish va hayajon bilan kutib olinmoqda. Kuni kecha ana shunday qaynoq va shiddatli to‘qnashuvlardan biri nufuzli «Octagon 87» turniri doirasida bo‘lib o‘tdi. Mazkur jang kechasida o‘zining hujumkor uslubi bilan muxlislar mehrini qozongan o‘zbekistonlik taniqli pop-MMA ustasi Jasurbek Jo‘rayev oktagonga ko‘tarildi.

O‘z vaqtida ringda ko‘rsatgan jangovar xarakteri sababli sport olamida «Tayson» laqabi bilan tanilgan hamyurtimizga bu gal mezbonlarning xavfli vakili, qozog‘istonlik mahoratli sportchi Islam Genjebay jiddiy raqiblik qildi.

Ikkinchi raunddagi dahshatli zarba va referining qarori

Markaziy Osiyo derbisi maqomida kechgan ushbu to‘qnashuv dastlabki soniyalardanyoq ikki sportchining ayovsiz va keskin hujumlari ostida boshlandi. Birinchi raundda har ikki jangchi bir-biriga jiddiy qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa, ikkinchi raundga kelib «Tayson» Jo‘rayev jang tizginini o‘z qo‘liga oldi. Bahsning ikkinchi bo‘limi qizg‘in pallasiga kirgan bir vaziyatda, Jasurbek raqibning himoyasidagi ochiqlikdan unumli foydalanib, unga kuchli va aniq zarba yo‘lladi.

Ushbu og‘ir zarba oqibatida qozog‘istonlik jangchi muvozanatni yo‘qotib, dahshatli tarzda yerga quladi. Vakilimiz fursatni boy bermay, yerga yiqilgan raqibiga ketma-ket texnik zarbalar berishni davom ettirdi. Vaziyat tibbiy jihatdan xavfli tus olayotganini ko‘rgan uchrashuv bosh hakami (referi) bahsni zudlik bilan to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Shu tariqa, Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev muddatidan oldin yorqin va toza g‘alabani rasmiylashtirdi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Jasurbek Jo‘rayevning «Octagon 87» turniridagi ko‘rsatkichlari va MMAdagi umumiy statistikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Jangchimizning ismi va laqabi

Ishtirok etgan nufuzli turniri

To‘qnash kelgan raqibi (Davlat)

Jang yakunlangan raund va usul

Hamyurtimizning umumiy g‘alabalari

Faoliyatidagi mag‘lubiyatlar soni

Jasurbek Jo‘rayev


(«Tayson»)

«Octagon 87»

Islam Genjebay


(Qozog‘iston)

2-raundda,


Texnik nokaut (TKO)

4 ta g‘alaba

2 ta mag‘lubiyat

Professional rekord yangilandi: Oldinda yangi cho‘qqilar!

Qozog‘istonlik sportchi ustidan qozonilgan ushbu chiroyli va ishonchli zafar hamyurtimizning professional faoliyatida muhim qadam bo‘ldi. Mazkur muvaffaqiyatli yurishdan so‘ng, Jasurbek Jo‘rayevning umumiy ko‘rsatkichlari yanada yaxshilanib, uning hisobidagi g‘alabalar soni 4 taga yetdi. Sportchimiz o‘z faoliyati davomida atigi 2 marotaba mag‘lubiyat alamiga dosh bergan. Muxlislar va ekspertlar «Tayson»ning bugungi sport formasini yuqori baholab, uni yaqin kelajakda yanada yirik chempionlik kamarlari kutayotganini ta’kidlashmoqda.

Pop-MMA va professional MMA olamidagi eng qaynoq to‘qnashuvlar, o‘zbekistonlik sportchilarning xalqaro maydonlardagi tarixiy zafarlari, janglar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Octagon 87Jasurbek JuraevIslam GenjebayOʻzbekistonQozogʻiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Bugun, 07:02Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 06:55Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiAvstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiBugun, 06:15Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Bugun, 06:07Braziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBraziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBugun, 05:43Shotlandiya terma jamoasi ilk turda Gaiti ustidan g‘alaba qozondiShotlandiya terma jamoasi ilk turda Gaiti ustidan g‘alaba qozondiBugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi