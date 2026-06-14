Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)
Aralash jang san’ati (MMA) va keyingi paytlarda ommalashib borayotgan pop-MMA yo‘nalishi yurtimizdagi millionlab sport ishqibozlarining sevimli mashg‘ulotiga aylanib ulgurdi. Vatandoshlarimiz ishtirokidagi har bir jang katta qiziqish va hayajon bilan kutib olinmoqda. Kuni kecha ana shunday qaynoq va shiddatli to‘qnashuvlardan biri nufuzli «Octagon 87» turniri doirasida bo‘lib o‘tdi. Mazkur jang kechasida o‘zining hujumkor uslubi bilan muxlislar mehrini qozongan o‘zbekistonlik taniqli pop-MMA ustasi Jasurbek Jo‘rayev oktagonga ko‘tarildi.
O‘z vaqtida ringda ko‘rsatgan jangovar xarakteri sababli sport olamida «Tayson» laqabi bilan tanilgan hamyurtimizga bu gal mezbonlarning xavfli vakili, qozog‘istonlik mahoratli sportchi Islam Genjebay jiddiy raqiblik qildi.
Ikkinchi raunddagi dahshatli zarba va referining qarori
Markaziy Osiyo derbisi maqomida kechgan ushbu to‘qnashuv dastlabki soniyalardanyoq ikki sportchining ayovsiz va keskin hujumlari ostida boshlandi. Birinchi raundda har ikki jangchi bir-biriga jiddiy qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa, ikkinchi raundga kelib «Tayson» Jo‘rayev jang tizginini o‘z qo‘liga oldi. Bahsning ikkinchi bo‘limi qizg‘in pallasiga kirgan bir vaziyatda, Jasurbek raqibning himoyasidagi ochiqlikdan unumli foydalanib, unga kuchli va aniq zarba yo‘lladi.
Ushbu og‘ir zarba oqibatida qozog‘istonlik jangchi muvozanatni yo‘qotib, dahshatli tarzda yerga quladi. Vakilimiz fursatni boy bermay, yerga yiqilgan raqibiga ketma-ket texnik zarbalar berishni davom ettirdi. Vaziyat tibbiy jihatdan xavfli tus olayotganini ko‘rgan uchrashuv bosh hakami (referi) bahsni zudlik bilan to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Shu tariqa, Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev muddatidan oldin yorqin va toza g‘alabani rasmiylashtirdi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Jasurbek Jo‘rayevning «Octagon 87» turniridagi ko‘rsatkichlari va MMAdagi umumiy statistikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Jangchimizning ismi va laqabi
Ishtirok etgan nufuzli turniri
To‘qnash kelgan raqibi (Davlat)
Jang yakunlangan raund va usul
Hamyurtimizning umumiy g‘alabalari
Faoliyatidagi mag‘lubiyatlar soni
Jasurbek Jo‘rayev
(«Tayson»)
«Octagon 87»
Islam Genjebay
(Qozog‘iston)
2-raundda,
Texnik nokaut (TKO)
4 ta g‘alaba
2 ta mag‘lubiyat
Professional rekord yangilandi: Oldinda yangi cho‘qqilar!
Qozog‘istonlik sportchi ustidan qozonilgan ushbu chiroyli va ishonchli zafar hamyurtimizning professional faoliyatida muhim qadam bo‘ldi. Mazkur muvaffaqiyatli yurishdan so‘ng, Jasurbek Jo‘rayevning umumiy ko‘rsatkichlari yanada yaxshilanib, uning hisobidagi g‘alabalar soni 4 taga yetdi. Sportchimiz o‘z faoliyati davomida atigi 2 marotaba mag‘lubiyat alamiga dosh bergan. Muxlislar va ekspertlar «Tayson»ning bugungi sport formasini yuqori baholab, uni yaqin kelajakda yanada yirik chempionlik kamarlari kutayotganini ta’kidlashmoqda.
Pop-MMA va professional MMA olamidagi eng qaynoq to‘qnashuvlar, o‘zbekistonlik sportchilarning xalqaro maydonlardagi tarixiy zafarlari, janglar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…