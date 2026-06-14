Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?

·0·Sport
Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?

Jahon chempionati-2026 bahslari boshlanishi bilan transfer bozorida yangi nomlar porlay boshladi. Marokash terma jamoasining yosh yulduzi Ayyoub Bouaddi Braziliyaga qarshi kechgan uchrashuvdagi (1:1) ajoyib oʻyinidan soʻng, butun dunyo skautlari eʼtiboriga tushdi. Ayniqsa, Angliyaning Arsenal klubi 18 yoshli yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lill klubi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Bouaddi MetLife Stadiumda oʻtgan bahsda maydon markazini toʻliq nazorat qildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta futbolchining texnik imkoniyatlarini yuqori baholagan va uni jamoa markazini kuchaytirish uchun asosiy maqsad deb bilmoqda. Londonliklar ushbu iqtidorli oʻyinchi bilan bir necha oydan beri aloqada boʻlib turishibdi.

Transfer borasidagi mish-mishlar va raqobat

Bouaddi uchun kurashda faqatgina Arsenal emas, balki Pari Sen-Jermen va Chelsi kabi grand jamoalar ham ishtirok etmoqda. Biroq, futbolchining oʻzi hozircha transfer masalasida vazminlik saqlashni afzal koʻryapti. Jurnalist David Ornsteinning Premer-ligaga koʻchib oʻtish haqidagi savoliga javob berar ekan, yosh yulduz bor eʼtiborini milliy terma jamoaga qaratganini taʼkidladi.

"Hozirgi vaqtda bor diqqat-eʼtiborim faqat Jahon chempionatiga qaratilgan va bu savolga aniq javob bera olmayman. Albatta, yirik klublarning menga qiziqish bildirayotganidan xursandman. Ammo hozir Marokash bilan turnirda borimizni berib, eng yaxshi natijani koʻrsatishga harakat qilamiz", — deya maʼlum qildi Ayyoub Bouaddi.

Maydondagi yetakchilik va noyob statistika

Braziliyaga qarshi oʻyinda Bouaddi oʻz yoshiga nisbatan ancha pishgan va ishonchli oʻyin namoyish etdi. U hatto oʻz jarima maydonchasi ichida Real Madrid yulduzi Vinicius Junior bosim oʻtkazganida ham sovuqqonlikni yoʻqotmadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u oʻyin davomida 87 marta toʻpga tegib, bu borada oʻz jamoasida eng yuqori koʻrsatkichni qayd etdi.

Shuningdek, marokashlik iqtidor 53 marta toʻp bilan oldinga siljishni amalga oshirib, raqib himoyasini muntazam ravishda sarosimaga soldi. Professional futbolchilik faoliyati bilan bir qatorda matematika yoʻnalishida oliy maʼlumot olayotgan Bouaddi, maydondagi intellektual salohiyati bilan ham mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Agar Arsenal ushbu transferni amalga oshira olsa, Mikel Arteta ixtiyorida kelajakning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri paydo boʻlishi mumkin.

ArsenalMarokashTransferAyyoub BouaddiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...Bugun, 13:10Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiCristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiBugun, 11:10Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Bugun, 10:47Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:40Arsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorArsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorBugun, 10:32«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?