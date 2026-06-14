Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?
Jahon chempionati-2026 bahslari boshlanishi bilan transfer bozorida yangi nomlar porlay boshladi. Marokash terma jamoasining yosh yulduzi Ayyoub Bouaddi Braziliyaga qarshi kechgan uchrashuvdagi (1:1) ajoyib oʻyinidan soʻng, butun dunyo skautlari eʼtiboriga tushdi. Ayniqsa, Angliyaning Arsenal klubi 18 yoshli yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lill klubi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Bouaddi MetLife Stadiumda oʻtgan bahsda maydon markazini toʻliq nazorat qildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta futbolchining texnik imkoniyatlarini yuqori baholagan va uni jamoa markazini kuchaytirish uchun asosiy maqsad deb bilmoqda. Londonliklar ushbu iqtidorli oʻyinchi bilan bir necha oydan beri aloqada boʻlib turishibdi.
Transfer borasidagi mish-mishlar va raqobatBouaddi uchun kurashda faqatgina Arsenal emas, balki Pari Sen-Jermen va Chelsi kabi grand jamoalar ham ishtirok etmoqda. Biroq, futbolchining oʻzi hozircha transfer masalasida vazminlik saqlashni afzal koʻryapti. Jurnalist David Ornsteinning Premer-ligaga koʻchib oʻtish haqidagi savoliga javob berar ekan, yosh yulduz bor eʼtiborini milliy terma jamoaga qaratganini taʼkidladi.
"Hozirgi vaqtda bor diqqat-eʼtiborim faqat Jahon chempionatiga qaratilgan va bu savolga aniq javob bera olmayman. Albatta, yirik klublarning menga qiziqish bildirayotganidan xursandman. Ammo hozir Marokash bilan turnirda borimizni berib, eng yaxshi natijani koʻrsatishga harakat qilamiz", — deya maʼlum qildi Ayyoub Bouaddi.
Maydondagi yetakchilik va noyob statistikaBraziliyaga qarshi oʻyinda Bouaddi oʻz yoshiga nisbatan ancha pishgan va ishonchli oʻyin namoyish etdi. U hatto oʻz jarima maydonchasi ichida Real Madrid yulduzi Vinicius Junior bosim oʻtkazganida ham sovuqqonlikni yoʻqotmadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u oʻyin davomida 87 marta toʻpga tegib, bu borada oʻz jamoasida eng yuqori koʻrsatkichni qayd etdi.
Shuningdek, marokashlik iqtidor 53 marta toʻp bilan oldinga siljishni amalga oshirib, raqib himoyasini muntazam ravishda sarosimaga soldi. Professional futbolchilik faoliyati bilan bir qatorda matematika yoʻnalishida oliy maʼlumot olayotgan Bouaddi, maydondagi intellektual salohiyati bilan ham mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Agar Arsenal ushbu transferni amalga oshira olsa, Mikel Arteta ixtiyorida kelajakning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri paydo boʻlishi mumkin.
…