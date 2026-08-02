Husayn Norchayevdan poker — «Navbahor» «Xorazm»ni yirik hisobda mag‘lub etdi
Superliganing 15-turida «Navbahor» o‘z maydonida «Xorazm» ustidan 5:1 hisobida zafar quchdi. Uchrashuv qahramoni bo‘lgan Husayn Norchayev 25 daqiqada xet-trik qayd etdi va 60-daqiqada o‘zining to‘rtinchi golini urib pokerini rasmiylashtirdi. Mezbonlarning beshinchi goliga esa 67-daqiqada Ruslanbek Jiyanov mualliflik qildi. Ushbu yirik g‘alabadan keyin Temur Kapadze jamoasi ochkolarini 25 taga yetkazib, turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi.
Superliganing 15-turida Namanganda haqiqiy gollar shouci kuzatildi. «Navbahor» o‘z maydonida «Xorazm»ni 5:1 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, uchrashuv qahramoni Husayn Norchayev bo‘ldi.
Hujumchi dastlabki bo‘limning o‘zida xet-trik qayd etdi, tanaffusdan keyin esa yana bir gol urib, pokerini rasmiylashtirdi. Uning fantastik kechasi Temur Kapadze jamoasini turnir jadvalida 4-o‘ringa olib chiqdi.
Norchayev 25 daqiqada xet-trik qildi
Hisob 16-daqiqada ochildi. «Navbahor»ning hujumdagi harakatini Husayn Norchayev aniq zarba bilan yakunlab, mezbonlarni oldinga olib chiqdi.
Oradan 20 daqiqa o‘tib, u o‘zining va jamoasining ikkinchi golini urdi. 41-daqiqada esa Norchayev yana raqib darvozasini ishg‘ol qilib, atigi 25 daqiqa ichida xet-trikka erishdi.
Birinchi bo‘lim oxirida «Xorazm» javob qaytardi. Rustamjon Abduhamidov 45+4-daqiqada hisobni qisqartirib, jamoalarni tanaffusga 3:1 natijasi bilan olib chiqdi.
Ikkinchi bo‘limda poker rasmiylashdi
Mehmonlarning goli o‘yinda intriga paydo qilishi mumkin edi. Biroq «Navbahor» tanaffusdan keyin ham tashabbusni raqibga bermadi.
60-daqiqada Norchayev yana sahnaga chiqdi. Hujumchi to‘rtinchi marta «Xorazm» darvozasini ishg‘ol qilib, shaxsiy pokerini rasmiylashtirdi — 4:1.
Oradan yetti daqiqa o‘tgach, Ruslanbek Jiyanov yakuniy hisobni o‘rnatdi. Himoya chizig‘ida harakat qilgan futbolchining goli namanganliklarning yirik g‘alabasiga nuqta qo‘ydi — 5:1.
Uchrashuvdagi barcha gollar
Daqiqa
Gol muallifi
Hisob
16
Husayn Norchayev
1:0
36
Husayn Norchayev
2:0
41
Husayn Norchayev
3:0
45+4
Rustamjon Abduhamidov
3:1
60
Husayn Norchayev
4:1
67
Ruslanbek Jiyanov
5:1
Norchayevning o‘zi «Navbahor» urgan beshta goldan to‘rttasiga mualliflik qildi. U uchrashuvning birinchi soati ichidayoq poker qayd etib, bahs taqdirini amalda hal qildi.
Kapadze jamoasi 4-o‘ringa ko‘tarildi
Yirik g‘alabadan keyin «Navbahor» ochkolari sonini 25 taga yetkazdi va Superliga turnir jadvalida 4-pog‘onaga ko‘tarildi.
«Xorazm» esa 16 ochko bilan 12-o‘rinda qoldi. Urganchliklar Namangandagi noxush an’anani bu safar ham buza olmadi.
Ushbu bahsga qadar «Navbahor» Namanganda o‘tkazilgan sakkizta o‘zaro uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan, raqib darvozasiga 31 ta gol urib, atigi to‘rtta to‘p o‘tkazib yuborgan edi.
Tarkiblar:
«Navbahor»: Yusupov, Mirsaidov, Mamatkazin, Jiyanov (Abdurahmonov), Xolmatov, Norchayev (Kojo), Benjamin (Rahimjonov), Adhamzoda, Ilich (Jaloliddinov), Jgerenaiya, Usmonov (G‘iyosov).
«Xorazm»: Stoshich, Otaxonov (Ismoilov), Lusio (Ismoilov), Ortiqboyev, Nugumanov, Hamidjonov, Rom, Xo‘sinov (Pirmuhammadov), Hoshimov, Abduhamidov (Yejov), Sabino.
Temur Kapadze ikkinchi bo‘limda Jasurbek Jaloliddinov, Muhammadali G‘iyosov, Joel Kojo, Asadbek Rahimjonov va Shohrux Abdurahmonovga ham imkoniyat berdi.
Bir kechada to‘rt gol va muhim uch ochko
«Navbahor» uchun bu shunchaki yirik g‘alaba emas. Namanganliklar yuqori o‘rinlar uchun kurashda muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, raqiblarga jiddiy signal yubordi.
Uchrashuvning markazida esa bitta futbolchi turdi. Husayn Norchayevning pokeri Superliga mavsumining eng yorqin individual o‘yinlaridan biri bo‘lib qolishi mumkin.
Sizningcha, Norchayev ushbu formada davom etsa, mavsum to‘purarligi uchun ham kurasha oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…