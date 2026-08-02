Husayn Norchayevdan poker — «Navbahor» «Xorazm»ni yirik hisobda mag‘lub etdi

·60·Sport
Husayn Norchayevdan poker — «Navbahor» «Xorazm»ni yirik hisobda mag‘lub etdi
Qisqacha

Superliganing 15-turida «Navbahor» o‘z maydonida «Xorazm» ustidan 5:1 hisobida zafar quchdi. Uchrashuv qahramoni bo‘lgan Husayn Norchayev 25 daqiqada xet-trik qayd etdi va 60-daqiqada o‘zining to‘rtinchi golini urib pokerini rasmiylashtirdi. Mezbonlarning beshinchi goliga esa 67-daqiqada Ruslanbek Jiyanov mualliflik qildi. Ushbu yirik g‘alabadan keyin Temur Kapadze jamoasi ochkolarini 25 taga yetkazib, turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi.

Superliganing 15-turida Namanganda haqiqiy gollar shouci kuzatildi. «Navbahor» o‘z maydonida «Xorazm»ni 5:1 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, uchrashuv qahramoni Husayn Norchayev bo‘ldi.

Hujumchi dastlabki bo‘limning o‘zida xet-trik qayd etdi, tanaffusdan keyin esa yana bir gol urib, pokerini rasmiylashtirdi. Uning fantastik kechasi Temur Kapadze jamoasini turnir jadvalida 4-o‘ringa olib chiqdi.

Norchayev 25 daqiqada xet-trik qildi

Hisob 16-daqiqada ochildi. «Navbahor»ning hujumdagi harakatini Husayn Norchayev aniq zarba bilan yakunlab, mezbonlarni oldinga olib chiqdi.

Oradan 20 daqiqa o‘tib, u o‘zining va jamoasining ikkinchi golini urdi. 41-daqiqada esa Norchayev yana raqib darvozasini ishg‘ol qilib, atigi 25 daqiqa ichida xet-trikka erishdi.

Birinchi bo‘lim oxirida «Xorazm» javob qaytardi. Rustamjon Abduhamidov 45+4-daqiqada hisobni qisqartirib, jamoalarni tanaffusga 3:1 natijasi bilan olib chiqdi.

Ikkinchi bo‘limda poker rasmiylashdi

Mehmonlarning goli o‘yinda intriga paydo qilishi mumkin edi. Biroq «Navbahor» tanaffusdan keyin ham tashabbusni raqibga bermadi.

60-daqiqada Norchayev yana sahnaga chiqdi. Hujumchi to‘rtinchi marta «Xorazm» darvozasini ishg‘ol qilib, shaxsiy pokerini rasmiylashtirdi — 4:1.

Oradan yetti daqiqa o‘tgach, Ruslanbek Jiyanov yakuniy hisobni o‘rnatdi. Himoya chizig‘ida harakat qilgan futbolchining goli namanganliklarning yirik g‘alabasiga nuqta qo‘ydi — 5:1.

Uchrashuvdagi barcha gollar

Daqiqa

Gol muallifi

Hisob

16

Husayn Norchayev

1:0

36

Husayn Norchayev

2:0

41

Husayn Norchayev

3:0

45+4

Rustamjon Abduhamidov

3:1

60

Husayn Norchayev

4:1

67

Ruslanbek Jiyanov

5:1

Norchayevning o‘zi «Navbahor» urgan beshta goldan to‘rttasiga mualliflik qildi. U uchrashuvning birinchi soati ichidayoq poker qayd etib, bahs taqdirini amalda hal qildi.

Kapadze jamoasi 4-o‘ringa ko‘tarildi

Yirik g‘alabadan keyin «Navbahor» ochkolari sonini 25 taga yetkazdi va Superliga turnir jadvalida 4-pog‘onaga ko‘tarildi.

«Xorazm» esa 16 ochko bilan 12-o‘rinda qoldi. Urganchliklar Namangandagi noxush an’anani bu safar ham buza olmadi.

Ushbu bahsga qadar «Navbahor» Namanganda o‘tkazilgan sakkizta o‘zaro uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan, raqib darvozasiga 31 ta gol urib, atigi to‘rtta to‘p o‘tkazib yuborgan edi.

Tarkiblar:

  • «Navbahor»: Yusupov, Mirsaidov, Mamatkazin, Jiyanov (Abdurahmonov), Xolmatov, Norchayev (Kojo), Benjamin (Rahimjonov), Adhamzoda, Ilich (Jaloliddinov), Jgerenaiya, Usmonov (G‘iyosov).

  • «Xorazm»: Stoshich, Otaxonov (Ismoilov), Lusio (Ismoilov), Ortiqboyev, Nugumanov, Hamidjonov, Rom, Xo‘sinov (Pirmuhammadov), Hoshimov, Abduhamidov (Yejov), Sabino.

Temur Kapadze ikkinchi bo‘limda Jasurbek Jaloliddinov, Muhammadali G‘iyosov, Joel Kojo, Asadbek Rahimjonov va Shohrux Abdurahmonovga ham imkoniyat berdi.

Bir kechada to‘rt gol va muhim uch ochko

«Navbahor» uchun bu shunchaki yirik g‘alaba emas. Namanganliklar yuqori o‘rinlar uchun kurashda muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, raqiblarga jiddiy signal yubordi.

Uchrashuvning markazida esa bitta futbolchi turdi. Husayn Norchayevning pokeri Superliga mavsumining eng yorqin individual o‘yinlaridan biri bo‘lib qolishi mumkin.

Sizningcha, Norchayev ushbu formada davom etsa, mavsum to‘purarligi uchun ham kurasha oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Husayn NorchayevNavbahorXorazmTemur KapadzeNamangan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borKecha, 23:58Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiFederiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiKecha, 23:53Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaBavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaKecha, 23:15Chelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiChelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda