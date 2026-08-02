Yerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildi

·58·Dunyo
Yerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildi
Qisqacha

Antarktidada havo harorati keskin pasayib, so'nggi o'n to'rt yil ichida kuzatilmagan eng past ko'rsatkich qayd etildi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, qit'aning ayrim hududlarida harorat −84°C gacha tushgan bo'lib, bu 2012 yildan buyon ro'yxatga olingan eng sovuq ko'rsatkichdir. Mazkur keskin sovuq Antarktida qish faslining eng yuqori nuqtasiga to'g'ri keldi.

Antarktidada havo harorati keskin pasayib, so‘nggi o‘n to‘rt yil ichida kuzatilmagan daraja qayd etildi. Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, ayrim hududlarda harorat −84°C gacha tushgan. Bu esa 2012 yildan buyon ro‘yxatga olingan eng sovuq ko‘rsatkich sifatida baholanmoqda.

Olimlarning ta’kidlashicha, bunday keskin sovuq Antarktida qish faslining eng yuqori nuqtasiga to‘g‘ri kelgan. Osmonning mutlaqo ochiq bo‘lishi, havoning juda quruqligi va kuchsiz shamollar muz qatlamining issiqlikni deyarli yo‘qotishiga olib kelgan. Natijada yer yuzasi tez sovib, rekord darajada past harorat yuzaga kelgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Kecha, 19:09Akula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiAkula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiKecha, 19:02Ortga qaramagan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqdiOrtga qaramagan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqdiKecha, 18:48Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)Kecha, 18:478 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdiKecha, 17:37Daun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiDaun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiKecha, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda