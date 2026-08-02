United Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdi
AQShning United Airlines aviakompaniyasi 2019-2021-yillarda ishlab chiqarilgan dastlabki 20 taga yaqin Boeing 777-9 samolyotlarini xarid qilmasligini rasman tasdiqladi. Ushbu havo kemalari sertifikatsiya jarayoni yakunlanishidan avval yigʻilgan boʻlib, ularni seriyali konfiguratsiyaga keltirish uchun ulkan hajmda qoʻshimcha ishlov berish talab etiladi.
AQShning yirik aviakompaniyalaridan biri boʻlgan United Airlines 2019–2021-yillarda ishlab chiqarilgan dastlabki Boeing 777-9 samolyotlarini xarid qilish niyati yoʻqligini rasman tasdiqladi. The Air Current nashri tarqatgan xabarga koʻra, gap sertifikatsiya jarayoni yakunlanishidan avval yigʻilgan qariyb 20 ta havo kemasi haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq mazkur bortlar Emirates aviakompaniyasi bosh tortganidan soʻng United tomonidan sotib olinishi mumkinligi haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Biroq xaridorlarning bu turdagi texnikaga eʼtiborsizligi zamonaviy aviatsiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Mutaxassislar ilk yigʻilgan nusxalarning taqdiri qanday kechishini diqqat bilan kuzatmoqda.
Nega aviakompaniyalar dastlabki bortlardan voz kechmoqda?Emirates rahbariyati dastlabki yigʻish bosqichidagi samolyotlar yakuniy seriyali konfiguratsiyaga keltirilishi uchun ulkan hajmda qoʻshimcha ishlov berishni talab qilishini taʼkidlagan edi. Shuningdek, ochiq havoda yoki omborlarda yillar davomida saqlanishi bu havo kemalarining ekspluatatsion resursiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aytilgan.
Emirates prezidenti Tim Kларк oʻz intervyularidan birida bu kabi samolyotlarni faqatgina konserva bankalarini tayyorlash uchun ishlatish mumkinligini kinoya bilan aytib oʻtgan edi. Aynan shu omillar boshqa tashuvchilarning ham mazkur partiyaga nisbatan ehtiyotkorona yondashuvini belgilab berdi.
United Airlines strategiyasi va Boeing 777X istiqboliThe Air Current maʼlumotiga koʻra, United Airlines Boeing kompaniyasi va tahlilchilarni mazkur 20 ta samolyotni sotib olishni koʻrib chiqmayotgani haqida rasman xabardor qilgan. Tahlilchilarning fikricha, aviakompaniya allaqachon Boeing 777-200ER va 777-300ER rusumlarini boshqarishiga qaramay, ilk bosqichdagi 777-9 larni qabul qilish moliyaviy va texnik jihatdan oʻzini oqlamaydi.
Soʻnggi yillarda United oʻz parkini kengaytirishda Boeing 787 Dreamliner modellariga ustuvor ahamiyat bermoqda. Shuningdek, aviakompaniya uzoq yillardan beri rejalashtirilayotgan Airbus A350 xaridlarini ham baholashda davom etmoqda. Ilk rusumdagi 777-9 samolyotlarini modernizatsiya qilish, ekipajni qayta tayyorlash hamda texnik xizmat koʻrsatish infratuzilmasini yaratish qoʻshimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi aniq.
Shunga qaramay, United Airlines kompaniyasi Boeing 777X dasturidan butunlay voz kechgani yoʻq. Dastur toʻliq sertifikatsiyadan oʻtib, havo kemalarining yakuniy seriyali yetkazib berilishi boshlangach, aviakompaniya eng gavjum uzoq masofali yoʻnalishlar uchun ularni xarid qilish masalasiga yana qaytishi mumkin.
…