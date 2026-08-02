United Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdi

·29·Texno
United Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdi
Qisqacha

AQShning United Airlines aviakompaniyasi 2019-2021-yillarda ishlab chiqarilgan dastlabki 20 taga yaqin Boeing 777-9 samolyotlarini xarid qilmasligini rasman tasdiqladi. Ushbu havo kemalari sertifikatsiya jarayoni yakunlanishidan avval yigʻilgan boʻlib, ularni seriyali konfiguratsiyaga keltirish uchun ulkan hajmda qoʻshimcha ishlov berish talab etiladi.

AQShning yirik aviakompaniyalaridan biri boʻlgan United Airlines 2019–2021-yillarda ishlab chiqarilgan dastlabki Boeing 777-9 samolyotlarini xarid qilish niyati yoʻqligini rasman tasdiqladi. The Air Current nashri tarqatgan xabarga koʻra, gap sertifikatsiya jarayoni yakunlanishidan avval yigʻilgan qariyb 20 ta havo kemasi haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq mazkur bortlar Emirates aviakompaniyasi bosh tortganidan soʻng United tomonidan sotib olinishi mumkinligi haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Biroq xaridorlarning bu turdagi texnikaga eʼtiborsizligi zamonaviy aviatsiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Mutaxassislar ilk yigʻilgan nusxalarning taqdiri qanday kechishini diqqat bilan kuzatmoqda.

Nega aviakompaniyalar dastlabki bortlardan voz kechmoqda?

Emirates rahbariyati dastlabki yigʻish bosqichidagi samolyotlar yakuniy seriyali konfiguratsiyaga keltirilishi uchun ulkan hajmda qoʻshimcha ishlov berishni talab qilishini taʼkidlagan edi. Shuningdek, ochiq havoda yoki omborlarda yillar davomida saqlanishi bu havo kemalarining ekspluatatsion resursiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aytilgan.

Emirates prezidenti Tim Kларк oʻz intervyularidan birida bu kabi samolyotlarni faqatgina konserva bankalarini tayyorlash uchun ishlatish mumkinligini kinoya bilan aytib oʻtgan edi. Aynan shu omillar boshqa tashuvchilarning ham mazkur partiyaga nisbatan ehtiyotkorona yondashuvini belgilab berdi.

United Airlines strategiyasi va Boeing 777X istiqboli

The Air Current maʼlumotiga koʻra, United Airlines Boeing kompaniyasi va tahlilchilarni mazkur 20 ta samolyotni sotib olishni koʻrib chiqmayotgani haqida rasman xabardor qilgan. Tahlilchilarning fikricha, aviakompaniya allaqachon Boeing 777-200ER va 777-300ER rusumlarini boshqarishiga qaramay, ilk bosqichdagi 777-9 larni qabul qilish moliyaviy va texnik jihatdan oʻzini oqlamaydi.

Soʻnggi yillarda United oʻz parkini kengaytirishda Boeing 787 Dreamliner modellariga ustuvor ahamiyat bermoqda. Shuningdek, aviakompaniya uzoq yillardan beri rejalashtirilayotgan Airbus A350 xaridlarini ham baholashda davom etmoqda. Ilk rusumdagi 777-9 samolyotlarini modernizatsiya qilish, ekipajni qayta tayyorlash hamda texnik xizmat koʻrsatish infratuzilmasini yaratish qoʻshimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi aniq.

Shunga qaramay, United Airlines kompaniyasi Boeing 777X dasturidan butunlay voz kechgani yoʻq. Dastur toʻliq sertifikatsiyadan oʻtib, havo kemalarining yakuniy seriyali yetkazib berilishi boshlangach, aviakompaniya eng gavjum uzoq masofali yoʻnalishlar uchun ularni xarid qilish masalasiga yana qaytishi mumkin.

BoeingUnited AirlinesEmiratesAviatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiIT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiKecha, 23:28xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladixAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladiKecha, 22:28Malayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiMalayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiKecha, 22:22XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiXXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiKecha, 21:52AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinKecha, 21:20Jahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaJahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaKecha, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi