XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildi

·23·Texno
XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildi
Qisqacha

Xitoylik tadqiqotchilar odatiy koʻmirni grafen, uglerod tolasi va superkondensatorlar uchun zarur boʻlgan yuqori texnologiyali materiallarga aylantiruvchi innovatsion usulni taqdim etishdi. Mazkur loyiha Zhaoqing Shunxin Coal Chemical Industry Technology hamda Guangdong Coal-based Carbon Materials Research kompaniyalari hamkorligida ishlab chiqilgan boʻlib, kvant kimyosi tamoyillariga asoslanadi.

Xitoylik tadqiqotchilar odatiy koʻmirni grafen, uglerod tolasi hamda superkondensatorlar uchun zarur boʻlgan yuqori texnologiyali materiallarga aylantirish imkonini beruvchi innovatsion usulni taqdim etishdi. Shanxay provinsiyasidagi sohaviy anjumanda eʼlon qilingan bu ishlanma zamonaviy sanoat va energetika yoʻnalishida tub burilish yasashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha Zhaoqing Shunxin Coal Chemical Industry Technology hamda Guangdong Coal-based Carbon Materials Research kompaniyalari hamkorligida ishlab chiqilgan. 2025-yilda mazkur texnologiya Xitoy xalqaro fan va texnologiyalarni rivojlantirishga koʻmaklashish assotsiatsiyasining ekspertizasidan muvaffaqiyatli oʻtib, uni bozorga chiqarishni tezlashtirish tavsiya etilgandi.

Anʼanaviy usulda koʻmir asosan elektr energiyasi olish yoki yoqilgʻi sifatida yoqib yuborilsa, yangi jarayon undan qimmatli uglerod birikmalarini ajratib olishga yoʻnaltirilgan. Bu esa qazilma boylikni oddiy yoqilgʻidan koʻra koʻrakoʻproq yuqori qoʻshilgan qiymatga ega zamonaviy sanoat xomashzisiga aylantiradi.

Kvant kimyosi va yangi imkoniyatlar

Loyiha mualliflarining taʼkidlashicha, jarayon kvant kimyosi tamoyillariga asoslanadi. Qayta ishlash davomida koʻmir molekulalari kimyoviy bogʻlarning mustahkamligiga qarab ajratiladi: kamroq turgʻunlari suyuq va gazsimon mahsulotlarga aylanadi, eng barqaror aromatik tuzilmalar esa zamonaviy uglerodli materiallar uchun asosiy xomashyo boʻlgan kondensatsiyalangan pekni hosil qiladi.

Mazkur pek asosida uglerod tolasi, uglerod koʻpik, uch oʻlchamli grafen, yuqori tozalikdagi faollashtirilgan koʻmir hamda superkondensatorlar uchun materiallar ishlab chiqarish mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bunday mahsulotlar aerokosmik sanoat, elektronika, energiya saqlash tizimlari va boshqa ilgʻor sohalarda keng qoʻllanilishi kutilmoqda.

Ekologik samaradorlik va sanoat miqyosidagi rejalar

Yangi texnologiya koʻmirdagi uglerodning taxminan 60 foizini toʻgʻridan-toʻgʻri tayyor mahsulotga aylantirish imkonini beradi. Olimlarning bahosiga koʻra, koʻmirni ushbu usulda qayta ishlash anʼanaviy usullarga qaraganda karbonat angidrid chiqindilarini bir tonna xomashyo hisobiga ikki tonnaga qisqartirishga yordam beradi.

Tijoriy joriy etish yoʻlida ilk qadam tashlanib, Xenan provinsiyasida yiliga 6000 tonnagacha uglerod materiallarini ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona qurish boʻyicha China Pingmei Shenma Group davlat kompaniyasi bilan shartnoma imzolandi. Shuningdek, mahsulotlarning bir qismi sinovdan oʻtib, seriyali ishlab chiqarishga hozirlanmoqda.

Garchi texnologiya katta istiqbollarni ochsa-da, u hozircha laboratoriya va tajriba loyihalaridan sanoat miqyosiga oʻtish bosqichida turibdi. Uning iqtisodiy samaradorligi va eʼlon qilingan xarakteristikalarga toʻlaligicha mos kelishi keng koʻlamli ommaviy ishlab chiqarish sharoitida toʻliq tasdiqlanishi kerak.

KoʻmirGrafenXitoyTexnologiyaSuperkondensatorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladixAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladiBugun, 22:28Malayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiMalayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiBugun, 22:22AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinBugun, 21:20Jahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaJahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaBugun, 20:57Sunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaSunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaBugun, 20:26Koreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiKoreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi