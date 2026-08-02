Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqda

·34·Sport
Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqda
Qisqacha

Myunxenning Bavariya klubi hujum chizigʻidagi yetakchi Harri Keynning uzoq muddatli vorisini qidirishni boshladi va Angliya Premer-ligasi vakillariga eʼtibor qaratdi. Myunxenliklar rahbariyati va skautlari Manchester Yunayted hujumchisi Benjamin Seshkoni asosiy nomzod sifatida diqqat bilan kuzatib borishmoqda. 23 yoshli futbolchi klubning transfer roʻyxatida yuqori oʻrinni egallaydi.

Myunxenning Bavariya klubi hujum chizigʻidagi yetakchi Harri Keynning uzoq muddatli vorisini izlashni boshladi va Angliya Premer-ligasi vakillariga jiddiy eʼtibor qaratdi. Sport Bild nashri xabariga koʻra, nemis grandi kelajakda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan boʻshliqni toʻldirish uchun nomzodlarni hozirdan oʻrganmoqda. Ushbu strategik qadam yevro-futbol maydonlarida navbatdagi yirik transfer kurashini keltirib chiqarishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Myunxenliklar rahbariyati va skautlari Manchester Yunayted hujumchisi Benjamin Seshkoni asosiy nomzod sifatida diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Christian Falk maʼlumotiga koʻra, 23 yoshli futbolchi klubning transfer roʻyxatida yuqori oʻrinni egallaydi. Manchester Yunayted oʻzining iqtidorli forvardiga boʻlayotgan qiziqishlardan yaxshi xabardor va uni oʻz rejalarining muhim qismi sifatida koʻradi.

Harri Keynning Myunxendagi ulkan merosi

Hozirgi vaqtda Harri Keyn Bavariya uchun mutlaq asosiy hujumchi boʻlib qolmoqda. 2023-yilda Tottenxemdan 95 million yevro evaziga transfer qilingan 33 yoshli angliyalik futbolchi Germaniyada oʻz faoliyatining eng yorqin davrlarini oʻtkazmoqda. U myunxenliklar safida jami 147 ta uchrashuvda maydonga tushib, 146 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va klubning hujumidagi asosiy tayanchiga aylandi.

Oʻtgan mavsumda Harri Keyn oʻz faoliyatidagi eng yaxshi individual natijani koʻrsatib, barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda 61 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi. Uning barqaror oʻyini Bavariyaga ikki karra Bundesliga chempionligi, DFB-Pokal va Germaniya Superkubogini yutishda yordam berdi. Shuningdek, hujumchi ikki bor Yevropa Oltin butsasi egasiga aylandi, bu esa unga munosib oʻrinbosar topish qanchalik mashaqqatli vazifa ekanini koʻrsatadi.

Benjamin Seshkoning Germaniyadagi tajribasi

Bavariya kelajakni oʻylab ish tutmoqda va Benjamin Seshko nomzodi aynan shu strategiyaga mos keladi. Sloveniyalik futbolchi Angliyaga koʻchib oʻtishidan avval Bundesligada toʻp surib, oʻzining ulkan salohiyatini toʻliq namoyon etgan edi. U RB Leypsig safida barcha musobaqalarda 87 ta oʻyinda 39 ta gol urib, Yevropaning eng kuchli hujumchilaridan biriga aylangan edi.

Futbolchi oʻtgan yili 76.50 million yevro evaziga Manchester Yunayted safiga qoʻshilib, Premer-ligadagi debyut mavsumidayoq 30 ta oʻyinda 11 ta gol kiritishga erishdi. Garchi u oʻtgan mavsumdagi jarohati sababli hozirda oʻzining toʻliq sport formasini tiklash ustida ishlayotgan boʻlsa-da, uning moslashuvchanligi va salohiyati Yevropaning top-klublarini eʼtiborini tortishda davom etmoqda.

BavariyaHarri KeynBenjamin SeshkoManchester YunaytedTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borKecha, 23:58Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiFederiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiKecha, 23:53Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16Chelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiChelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiKecha, 22:52Doriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdiDoriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdiKecha, 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda