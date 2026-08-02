Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqda
Myunxenning Bavariya klubi hujum chizigʻidagi yetakchi Harri Keynning uzoq muddatli vorisini qidirishni boshladi va Angliya Premer-ligasi vakillariga eʼtibor qaratdi. Myunxenliklar rahbariyati va skautlari Manchester Yunayted hujumchisi Benjamin Seshkoni asosiy nomzod sifatida diqqat bilan kuzatib borishmoqda. 23 yoshli futbolchi klubning transfer roʻyxatida yuqori oʻrinni egallaydi.
Myunxenning Bavariya klubi hujum chizigʻidagi yetakchi Harri Keynning uzoq muddatli vorisini izlashni boshladi va Angliya Premer-ligasi vakillariga jiddiy eʼtibor qaratdi. Sport Bild nashri xabariga koʻra, nemis grandi kelajakda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan boʻshliqni toʻldirish uchun nomzodlarni hozirdan oʻrganmoqda. Ushbu strategik qadam yevro-futbol maydonlarida navbatdagi yirik transfer kurashini keltirib chiqarishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Myunxenliklar rahbariyati va skautlari Manchester Yunayted hujumchisi Benjamin Seshkoni asosiy nomzod sifatida diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Christian Falk maʼlumotiga koʻra, 23 yoshli futbolchi klubning transfer roʻyxatida yuqori oʻrinni egallaydi. Manchester Yunayted oʻzining iqtidorli forvardiga boʻlayotgan qiziqishlardan yaxshi xabardor va uni oʻz rejalarining muhim qismi sifatida koʻradi.
Harri Keynning Myunxendagi ulkan merosiHozirgi vaqtda Harri Keyn Bavariya uchun mutlaq asosiy hujumchi boʻlib qolmoqda. 2023-yilda Tottenxemdan 95 million yevro evaziga transfer qilingan 33 yoshli angliyalik futbolchi Germaniyada oʻz faoliyatining eng yorqin davrlarini oʻtkazmoqda. U myunxenliklar safida jami 147 ta uchrashuvda maydonga tushib, 146 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va klubning hujumidagi asosiy tayanchiga aylandi.
Oʻtgan mavsumda Harri Keyn oʻz faoliyatidagi eng yaxshi individual natijani koʻrsatib, barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda 61 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi. Uning barqaror oʻyini Bavariyaga ikki karra Bundesliga chempionligi, DFB-Pokal va Germaniya Superkubogini yutishda yordam berdi. Shuningdek, hujumchi ikki bor Yevropa Oltin butsasi egasiga aylandi, bu esa unga munosib oʻrinbosar topish qanchalik mashaqqatli vazifa ekanini koʻrsatadi.
Benjamin Seshkoning Germaniyadagi tajribasiBavariya kelajakni oʻylab ish tutmoqda va Benjamin Seshko nomzodi aynan shu strategiyaga mos keladi. Sloveniyalik futbolchi Angliyaga koʻchib oʻtishidan avval Bundesligada toʻp surib, oʻzining ulkan salohiyatini toʻliq namoyon etgan edi. U RB Leypsig safida barcha musobaqalarda 87 ta oʻyinda 39 ta gol urib, Yevropaning eng kuchli hujumchilaridan biriga aylangan edi.
Futbolchi oʻtgan yili 76.50 million yevro evaziga Manchester Yunayted safiga qoʻshilib, Premer-ligadagi debyut mavsumidayoq 30 ta oʻyinda 11 ta gol kiritishga erishdi. Garchi u oʻtgan mavsumdagi jarohati sababli hozirda oʻzining toʻliq sport formasini tiklash ustida ishlayotgan boʻlsa-da, uning moslashuvchanligi va salohiyati Yevropaning top-klublarini eʼtiborini tortishda davom etmoqda.
…