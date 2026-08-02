Malayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdi

·35·Texno
Malayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdi
Qisqacha

Malayziya hukumati amerikalik tadbirkor Balaji Srinivasan asos solgan Network School startaplar hamjamiyatining faoliyatini to'xtatish haqida buyruq berdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, ushbu qaror litsenziyalashdagi muammolar tufayli qabul qilingan va loyiha mamlakatdagi hozirgi kampusini yopishga majbur bo'lmoqda. Shuningdek, dastur qatnashchilari xonalardagi zamburug'lar, ayollar va kechki hayot yetishmasligidan shikoyat qilishgan.

Malayziya hukumati amerikalik tadbirkor va investor Balaji Srinivasan tomonidan tashkil etilgan startaplar hamjamiyati — Network School faoliyatini yopish haqida buyruq berdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, ushbu qaror litsenziyalashdagi muammolar tufayli qabul qilingan va loyiha mamlakatdagi hozirgi kampusini yopishga majbur boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oʻzini «texno-optimistlar uchun chegara hamjamiyati» deya taʼriflagan Network School gʻoyasi AQShning muqarrar tanazzulga yuz tutayotganiga ishongan Srinivasan qarashlaridan kelib chiqqan holda shakllangan edi. Tadbirkorning asosiy maqsadi «yangi davlatga asos solish» boʻlib, mazkur maktab uning «The Network State» deb nomlangan kitobida bayon etilgan yangi jamiyatni barpo etish boʻyicha yetti bosqichli rejaning ilk qadami sifatida taqdim etilgandi.

Malayziyadagi tashlandiq mehmonxonalardan birida joylashgan ushbu loyiha WSJ tomonidan «bir qismi texnologik inkubator, boshqa qismi esa oʻz-oʻzini rivojlantirish maskani» sifatida taʼriflangan. Biroq, dastur qatnashchilari sharoitlardan norozi boʻlib, xonalardagi zamburugʻlar (moʻgʻ), shuningdek, ayollar va kechki hayot yetishmasligidan shikoyat qilishgan.

Loyiha atrofidagi mojarolar va reaksiyalar

Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida WSJ muxbirlari tomonidan savollar yuborilgach, 2023-yilda AQSh fuqaroligidan voz kechganini eʼlon qilgan Balaji Srinivasan X platformasida uzun post eʼlon qildi. Unda u oʻzini «faxrli singapurlik» deb atab, nashr uning ustidan «buyurtma maqola» tayyorlayotgani hamda uni «ilgʻor foydalanuvchi» emas, balki «gʻalati inson» qilib koʻrsatishga urinayotganidan shikoyat qildi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu tashabbus muallifi tanqidlarga qaramay, oʻz rejalaridan voz kechmagan. Malayziyadagi kampus yopilayotgan bir paytda, Srinivasan yaqinda Qozogʻistonda yangi kampus ochish boʻyicha kelishuvga erishilganini eʼlon qildi.

Network SchoolBalaji SrinivasanMalaziyaStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiIT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiKecha, 23:28United Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiUnited Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiKecha, 22:53xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladixAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladiKecha, 22:28XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiXXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiKecha, 21:52AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinKecha, 21:20Jahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaJahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqdaKecha, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi