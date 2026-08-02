Malayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdi
Malayziya hukumati amerikalik tadbirkor Balaji Srinivasan asos solgan Network School startaplar hamjamiyatining faoliyatini to'xtatish haqida buyruq berdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, ushbu qaror litsenziyalashdagi muammolar tufayli qabul qilingan va loyiha mamlakatdagi hozirgi kampusini yopishga majbur bo'lmoqda. Shuningdek, dastur qatnashchilari xonalardagi zamburug'lar, ayollar va kechki hayot yetishmasligidan shikoyat qilishgan.
Malayziya hukumati amerikalik tadbirkor va investor Balaji Srinivasan tomonidan tashkil etilgan startaplar hamjamiyati — Network School faoliyatini yopish haqida buyruq berdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, ushbu qaror litsenziyalashdagi muammolar tufayli qabul qilingan va loyiha mamlakatdagi hozirgi kampusini yopishga majbur boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Oʻzini «texno-optimistlar uchun chegara hamjamiyati» deya taʼriflagan Network School gʻoyasi AQShning muqarrar tanazzulga yuz tutayotganiga ishongan Srinivasan qarashlaridan kelib chiqqan holda shakllangan edi. Tadbirkorning asosiy maqsadi «yangi davlatga asos solish» boʻlib, mazkur maktab uning «The Network State» deb nomlangan kitobida bayon etilgan yangi jamiyatni barpo etish boʻyicha yetti bosqichli rejaning ilk qadami sifatida taqdim etilgandi.
Malayziyadagi tashlandiq mehmonxonalardan birida joylashgan ushbu loyiha WSJ tomonidan «bir qismi texnologik inkubator, boshqa qismi esa oʻz-oʻzini rivojlantirish maskani» sifatida taʼriflangan. Biroq, dastur qatnashchilari sharoitlardan norozi boʻlib, xonalardagi zamburugʻlar (moʻgʻ), shuningdek, ayollar va kechki hayot yetishmasligidan shikoyat qilishgan.
Loyiha atrofidagi mojarolar va reaksiyalarVaziyatga oydinlik kiritish maqsadida WSJ muxbirlari tomonidan savollar yuborilgach, 2023-yilda AQSh fuqaroligidan voz kechganini eʼlon qilgan Balaji Srinivasan X platformasida uzun post eʼlon qildi. Unda u oʻzini «faxrli singapurlik» deb atab, nashr uning ustidan «buyurtma maqola» tayyorlayotgani hamda uni «ilgʻor foydalanuvchi» emas, balki «gʻalati inson» qilib koʻrsatishga urinayotganidan shikoyat qildi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu tashabbus muallifi tanqidlarga qaramay, oʻz rejalaridan voz kechmagan. Malayziyadagi kampus yopilayotgan bir paytda, Srinivasan yaqinda Qozogʻistonda yangi kampus ochish boʻyicha kelishuvga erishilganini eʼlon qildi.
…