PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildi

·33·Sport
PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildi
Qisqacha

Parij Sen-Jermen klubi yaponiyalik darvozabon Zion Suzuki uchun Parma klubiga rasman 33 million yevro miqdorida taklif yubordi. Parijliklarning bosh murabbiyi Luis Enrike Matvey Safonovga munosib raqobat tug'diradigan ishonchli darvozabon izlamoqda. Parijliklarning bu faolligi boshqa grand klublar e'tiborini ham tortdi va Yuventus endi boshqa variantlarga e'tibor qaratishga majbur bo'lmoqda.

Yozgi transferlar mavsumi boshlanishi bilan darvozabonlar bozorida ilk jiddiy harakat amalga oshirildi. Parij Sen-Jermen klubi kelajakni oʻylagan holda tarkibni kuchaytirishga kirishdi va yaponiyalik darvozabon Zion Suzuki uchun kurashda raqobatchilarni ortda qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fabrizio Romano tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Parij klubi Parma darvozaboni uchun rasman 33 million yevro miqdorida taklif yubordi. Fransuz grandi bu qadam bilan transfer bozorida oʻz niyatlari qanchalik jiddiyligini koʻrsatib qoʻydi.

Parijliklarning yangi rejalari

Bosh murabbiy Luis Enrike Matvey Safonovga munosib raqobat tugʻdiradigan ishonchli darvozabon izlamoqda. Ayni paytda shartnomalarga va kelajakdagi natijalarga boʻlgan talablar tufayli klub boshqa variantlardan voz kechishga majbur boʻlmoqda.

Maʼlum qilinishicha, PSJ rahbariyati tarkibdagi ayrim posbonlarga toʻliq ishonch bildirmayapti. Shu boisdan ham Zion Suzuki transferi jamoa uchun ustuvor vazifaga aylandi va muzokaralar yakuniy bosqichga yaqinlashmoqda.

Yuventus va darvozabonlar bozori

Parijliklarning bu faolligi boshqa grand klublar eʼtiborini ham tortdi. Xususan, transfer poygasida asosiy daʼvogarlardan biri boʻlgan Yuventus endi boshqa variantlarga eʼtibor qaratishga majbur boʻlmoqda.

Dibu Martinesning transferi deyarli imkonsiz ekani va Svilar Roma bilan bogʻlangani sababli, Turin klubining asosiy nishoni oʻlaroq Guglielmo Vikario qolmoqda. Luciano Spalletti boshchiligidagi jamoa Tottenxem posbonini sotib olish huquqi bilan ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin.

Darvozabonlar bozoridagi bunday keskin oʻzgarishlar yozgi transfer oynasi qizgʻin va kutilmagan voqealarga boy oʻtishidan darak beradi. Har bir grand klub oʻz tarkibini yanada kuchaytirish uchun moliyaviy imkoniyatlarini ishga solmoqda.

PSJZion SuzukiYuventusTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borKecha, 23:58Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiFederiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiKecha, 23:53Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaBavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaKecha, 23:15Chelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiChelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda