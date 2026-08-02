PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildi
Parij Sen-Jermen klubi yaponiyalik darvozabon Zion Suzuki uchun Parma klubiga rasman 33 million yevro miqdorida taklif yubordi. Parijliklarning bosh murabbiyi Luis Enrike Matvey Safonovga munosib raqobat tug'diradigan ishonchli darvozabon izlamoqda. Parijliklarning bu faolligi boshqa grand klublar e'tiborini ham tortdi va Yuventus endi boshqa variantlarga e'tibor qaratishga majbur bo'lmoqda.
Yozgi transferlar mavsumi boshlanishi bilan darvozabonlar bozorida ilk jiddiy harakat amalga oshirildi. Parij Sen-Jermen klubi kelajakni oʻylagan holda tarkibni kuchaytirishga kirishdi va yaponiyalik darvozabon Zion Suzuki uchun kurashda raqobatchilarni ortda qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fabrizio Romano tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Parij klubi Parma darvozaboni uchun rasman 33 million yevro miqdorida taklif yubordi. Fransuz grandi bu qadam bilan transfer bozorida oʻz niyatlari qanchalik jiddiyligini koʻrsatib qoʻydi.
Parijliklarning yangi rejalariBosh murabbiy Luis Enrike Matvey Safonovga munosib raqobat tugʻdiradigan ishonchli darvozabon izlamoqda. Ayni paytda shartnomalarga va kelajakdagi natijalarga boʻlgan talablar tufayli klub boshqa variantlardan voz kechishga majbur boʻlmoqda.
Maʼlum qilinishicha, PSJ rahbariyati tarkibdagi ayrim posbonlarga toʻliq ishonch bildirmayapti. Shu boisdan ham Zion Suzuki transferi jamoa uchun ustuvor vazifaga aylandi va muzokaralar yakuniy bosqichga yaqinlashmoqda.
Yuventus va darvozabonlar bozoriParijliklarning bu faolligi boshqa grand klublar eʼtiborini ham tortdi. Xususan, transfer poygasida asosiy daʼvogarlardan biri boʻlgan Yuventus endi boshqa variantlarga eʼtibor qaratishga majbur boʻlmoqda.
Dibu Martinesning transferi deyarli imkonsiz ekani va Svilar Roma bilan bogʻlangani sababli, Turin klubining asosiy nishoni oʻlaroq Guglielmo Vikario qolmoqda. Luciano Spalletti boshchiligidagi jamoa Tottenxem posbonini sotib olish huquqi bilan ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin.
Darvozabonlar bozoridagi bunday keskin oʻzgarishlar yozgi transfer oynasi qizgʻin va kutilmagan voqealarga boy oʻtishidan darak beradi. Har bir grand klub oʻz tarkibini yanada kuchaytirish uchun moliyaviy imkoniyatlarini ishga solmoqda.
…