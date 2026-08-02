xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladi
Ilon Mask asos solgan xAI kompaniyasi Tennesi va Missisipi shtatlari chegarasidagi Colossus ma'lumotlar markazini elektr energiyasi bilan ta'minlab turgan vaqtinchalik mobil gaz turbinalarini demontaj qilish boshlanganini rasman e'lon qildi. Barcha 69 ta quvvatli generatorni 2027-yilning iyul oyiga qadar to'liq ekspluatatsiyadan chiqarish rejalashtirilgan bo'lib, ularning o'rnini kelgusida quvvati 1,2 GW bo'lgan doimiy elektr stansiyasi egallaydi.
Ilon Mask asos solgan xAI kompaniyasi AQShning Tennesi va Missisipi shtatlari chegarasida joylashgan Colossus gigant maʼlumotlar markazini elektr energiyasi bilan taʼminlab turgan vaqtinchalik mobil gaz turbinalarini demontaj qilish boshlanganini rasman eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, barcha 69 ta quvvatli generatorni 2027-yilning iyul oyiga qadar toʻliq eksплуататsiya qilishdan chiqarish rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur gaz turbinalari kompaniya tomonidan vaqtinchalik yechim sifatida foydalanilgan edi. Rejaga koʻra, ularning oʻrnini kelgusida quvvati 1,2 GW boʻlgan doimiy elektr stansiyasi egallaydi. Yangi energetika obyektlari ishga tushirilishi bilan mobil qurilmalar bosqichma-bosqich tarmoqdan uzilib, demontaj qilinishi koʻzda tutilgan.
Colossus loyihasining misli koʻrilmagan surʼatiEslatib oʻtamiz, xAIʼga qarashli Colossus maʼlumotlar markazlari oʻzining rekord darajadagi qurilish surʼatlari bilan butun dunyoga mashhur boʻlgan edi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, 100 mingta NVIDIA H200 sunʼiy intellekt tezlatgichlarini joylashtirish uchun zarur boʻlgan infratuzilmani bor-yoʻgʻi 19 kun ichida barpo etishga muvaffaq boʻlingan.
Avvalroq NVIDIA rahbari Jensen Huang bunday miqyosdagi yirik loyihalar odatda bir necha yil davomida amalga oshirilishini alohida taʼkidlagan edi. Biroq sunʼiy intellekt klasterlarini oʻta qisqa muddatda quvvatlantirish zarurati vaqtinchalik energiya taʼminoti sxemasidan foydalanishni taqozo etgan.
Ekologik bahslar va sud jarayonlariShunga qaramay, vaqtinchalik energiya taʼminoti tizimi jiddiy eʼtirozlar va bahslarga sabab boʻldi. Mahalliy aholi va ekologik tashkilotlar mobil gaz turbinalari zarur ruxsatnomalrsiz ishlatilayotgani va mintaqadagi ekologik vaziyatni yomonlashtirayotganini qattiq tanqid qilishdi. xAI oʻz navbatida ushbu qurilmalar vaqtinchalik xususiyatga ega ekanini vaj qilib, ularga ayrim regulyator talablar tatbiq etilmasligini taʼkidlagan.
Keyinchalik AQSh Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (EPA) bunday turbinalar baribir tegishli ruxsatnomalarni olishi shartligini maʼlum qildi. Shuningdek, Milliy rang-barang tan terili aholining taraqqiyotiga koʻmaklashish assotsiatsiyasi (NAACP) ularning ishlatilishi qonuniyligini sud tartibida oʻrinli ravishda daʼvo qildi.
Yangi kelishuv va kelajakdagi rejalarVaziyatni murakkablashtirgan jihati shundaki, AQSh Adliya vazirligi generatorlarning darhol oʻchirilishi Colossus maʼlumotlar markazining muhim vazifalarni bajarishga jalb qilingan ikkinchi navbati ishiga putur yetkazishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Biroq hozirga kelib xAI Missisipi shtati Atrof-muhitni muhofaza qilish departamenti bilan oʻzaro kelishuvga erishdi.
Erishilgan kelishuvga muvofiq, kelgusida quriladigan doimiy elektr stansiyasi AQShning Toza havo toʻgʻrisidagi qonuniga (Clean Air Act) muvofiq berilgan ruxsatnoma asosida ishlaydi. Mobil turbinalardan toʻliq voz kechguniga qadar esa xAI ularni zararli chiqindilar hajmini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beruvchi qoʻshimcha tozalash tizimlari bilan jihozlash majburiyatini oldi.
…