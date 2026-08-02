xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladi

·28·Texno
xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladi
Qisqacha

Ilon Mask asos solgan xAI kompaniyasi Tennesi va Missisipi shtatlari chegarasidagi Colossus ma'lumotlar markazini elektr energiyasi bilan ta'minlab turgan vaqtinchalik mobil gaz turbinalarini demontaj qilish boshlanganini rasman e'lon qildi. Barcha 69 ta quvvatli generatorni 2027-yilning iyul oyiga qadar to'liq ekspluatatsiyadan chiqarish rejalashtirilgan bo'lib, ularning o'rnini kelgusida quvvati 1,2 GW bo'lgan doimiy elektr stansiyasi egallaydi.

Ilon Mask asos solgan xAI kompaniyasi AQShning Tennesi va Missisipi shtatlari chegarasida joylashgan Colossus gigant maʼlumotlar markazini elektr energiyasi bilan taʼminlab turgan vaqtinchalik mobil gaz turbinalarini demontaj qilish boshlanganini rasman eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, barcha 69 ta quvvatli generatorni 2027-yilning iyul oyiga qadar toʻliq eksплуататsiya qilishdan chiqarish rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur gaz turbinalari kompaniya tomonidan vaqtinchalik yechim sifatida foydalanilgan edi. Rejaga koʻra, ularning oʻrnini kelgusida quvvati 1,2 GW boʻlgan doimiy elektr stansiyasi egallaydi. Yangi energetika obyektlari ishga tushirilishi bilan mobil qurilmalar bosqichma-bosqich tarmoqdan uzilib, demontaj qilinishi koʻzda tutilgan.

Colossus loyihasining misli koʻrilmagan surʼati

Eslatib oʻtamiz, xAIʼga qarashli Colossus maʼlumotlar markazlari oʻzining rekord darajadagi qurilish surʼatlari bilan butun dunyoga mashhur boʻlgan edi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, 100 mingta NVIDIA H200 sunʼiy intellekt tezlatgichlarini joylashtirish uchun zarur boʻlgan infratuzilmani bor-yoʻgʻi 19 kun ichida barpo etishga muvaffaq boʻlingan.

Avvalroq NVIDIA rahbari Jensen Huang bunday miqyosdagi yirik loyihalar odatda bir necha yil davomida amalga oshirilishini alohida taʼkidlagan edi. Biroq sunʼiy intellekt klasterlarini oʻta qisqa muddatda quvvatlantirish zarurati vaqtinchalik energiya taʼminoti sxemasidan foydalanishni taqozo etgan.

Ekologik bahslar va sud jarayonlari

Shunga qaramay, vaqtinchalik energiya taʼminoti tizimi jiddiy eʼtirozlar va bahslarga sabab boʻldi. Mahalliy aholi va ekologik tashkilotlar mobil gaz turbinalari zarur ruxsatnomalrsiz ishlatilayotgani va mintaqadagi ekologik vaziyatni yomonlashtirayotganini qattiq tanqid qilishdi. xAI oʻz navbatida ushbu qurilmalar vaqtinchalik xususiyatga ega ekanini vaj qilib, ularga ayrim regulyator talablar tatbiq etilmasligini taʼkidlagan.

Keyinchalik AQSh Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (EPA) bunday turbinalar baribir tegishli ruxsatnomalarni olishi shartligini maʼlum qildi. Shuningdek, Milliy rang-barang tan terili aholining taraqqiyotiga koʻmaklashish assotsiatsiyasi (NAACP) ularning ishlatilishi qonuniyligini sud tartibida oʻrinli ravishda daʼvo qildi.

Yangi kelishuv va kelajakdagi rejalar

Vaziyatni murakkablashtirgan jihati shundaki, AQSh Adliya vazirligi generatorlarning darhol oʻchirilishi Colossus maʼlumotlar markazining muhim vazifalarni bajarishga jalb qilingan ikkinchi navbati ishiga putur yetkazishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Biroq hozirga kelib xAI Missisipi shtati Atrof-muhitni muhofaza qilish departamenti bilan oʻzaro kelishuvga erishdi.

Erishilgan kelishuvga muvofiq, kelgusida quriladigan doimiy elektr stansiyasi AQShning Toza havo toʻgʻrisidagi qonuniga (Clean Air Act) muvofiq berilgan ruxsatnoma asosida ishlaydi. Mobil turbinalardan toʻliq voz kechguniga qadar esa xAI ularni zararli chiqindilar hajmini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beruvchi qoʻshimcha tozalash tizimlari bilan jihozlash majburiyatini oldi.

Elon MuskxAINVIDIAAITexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiiPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiKecha, 23:54IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiIT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiKecha, 23:28United Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiUnited Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiKecha, 22:53Malayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiMalayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiKecha, 22:22XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiXXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiKecha, 21:52AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinKecha, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi