Doriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdi

·38·Sport
Doriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdi
Qisqacha

Superliganing 15-turida «So‘g‘diyona» safarda «Mash’al» jamoasini 3:1 hisobida yengib, ochkolarini 15 taga yetkazdi va turnir jadvalida 13-pog‘onaga ko‘tarildi. Uchrashuvning barcha gollariga mualliflik qilgan shimoliy makedoniyalik futbolchi Lyupcho Doriyev het-trik qayd etib, mavsumdagi gollari sonini 11 taga yetkazdi va to‘purarlar poygasidagi mavqeini mustahkamladi.

Superliganing 15-turida «So‘g‘diyona» safarda «Mash’al»ni 3:1 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalidagi og‘ir vaziyatini biroz yaxshiladi. Uchrashuvning mutlaq qahramoni Lyupcho Doriyev bo‘ldi — shimoliy makedoniyalik futbolchi uchta golning barchasini urdi.

Doriyevning het-trigi jizzaxliklarga muhim uch ochko olib keldi, hujumchining o‘zi esa to‘purarlar poygasidagi mavqeini yanada mustahkamladi.

Doriyevga hisobni ochish uchun besh daqiqa kifoya qildi

G‘uzordagi bahs mehmonlar uchun juda omadli boshlandi. Lyupcho Doriyev 5-daqiqadayoq «Mash’al» darvozasini ishg‘ol qilib, «So‘g‘diyona»ni oldinga olib chiqdi — 0:1.

Erta urilgan gol jizzaxliklarga o‘yinni o‘z rejasi asosida davom ettirish imkonini berdi. Mezbonlar muvozanatni tiklashga uringan bo‘lsa-da, birinchi bo‘limda hisob boshqa o‘zgarmadi.

Tanaffusdan keyin esa Doriyev yana sahnaga chiqdi.

Penaltidan keyin «Mash’al»ning vaziyati og‘irlashdi

48-daqiqada «So‘g‘diyona» penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi. To‘p qarshisiga kelgan Doriyev imkoniyatdan foydalanib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi.

Oradan 12 daqiqa o‘tib, shimoliy makedoniyalik futbolchi uchinchi golini ham urdi. 60-daqiqadagi zarbadan keyin tabloda 0:3 hisobi aks etdi va bahs taqdiri amalda hal bo‘ldi.

Doriyev turdan oldin Superligada sakkizta gol bilan to‘purarlar ro‘yxatida peshqadamlik qilayotgan edi. «Mash’al»ga qarshi het-trikdan keyin uning mavsumdagi gollari soni 11 taga yetdi.

Doriyev «So‘g‘diyona»ning G‘uzorda urgan har bir goliga shaxsan mualliflik qildi.

«Mash’al» faqat so‘nggi daqiqalarda javob qaytardi

Mezbonlar yirik mag‘lubiyatdan qutula olmadi, ammo uchrashuv oxirida tasalli golini kiritishga muvaffaq bo‘ldi.

Zaxiradan maydonga tushgan Azizbek Choriyev 90+2-daqiqada hisobni qisqartirdi. Biroq bu gol bahs natijasiga ta’sir qilmadi — 1:3.

«Mash’al» dastlabki daqiqalardayoq majburiy o‘zgarish amalga oshirgan edi: Farruh Ibrohimov o‘rniga 12-daqiqada Aziz Choriyev maydonga tushdi. Aynan u o‘yin oxirida jamoasining yagona golini urdi.

Uchrashuvdagi gollar

Daqiqa

Gol muallifi

Hisob

5

Lyupcho Doriyev

0:1

48

Lyupcho Doriyev, penalti

0:2

60

Lyupcho Doriyev

0:3

90+2

Azizbek Choriyev

1:3

«So‘g‘diyona» xavfli hududda muhim qadam tashladi

G‘alaba natijasida Ulug‘bek Baqoyev jamoasi ochkolari sonini 15 taga yetkazib, turnir jadvalida 13-pog‘onaga ko‘tarildi.

Jizzaxliklar uchun ushbu uch ochko ayniqsa muhim edi. Jamoa oldingi ikki turda «Neftchi» va «Lokomotiv»ga mag‘lub bo‘lgan, shu sabab G‘uzordagi yana bir ochko yo‘qotish vaziyatni yanada og‘irlashtirishi mumkin edi. Taqvim ma’lumotlarida ham «So‘g‘diyona»ning «Xorazm» ustidan g‘alabasidan keyin ikki uchrashuvni boy bergani qayd etilgan.

«Mash’al» esa 4 ochko bilan jadvalning so‘nggi pog‘onasida qoldi. Muborakliklar uchun mavsumning qolgan qismida har bir ochko hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Doriyev «So‘g‘diyona»ning asosiy tayanchiga aylandi

G‘uzordagi o‘yin yana bir haqiqatni ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona»ning hujumdagi eng katta kuchi — Lyupcho Doriyev.

U nafaqat uchrashuv natijasini yakka o‘zi hal qildi, balki to‘purarlik poygasida ham raqiblaridan uzoqlashish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Jizzaxliklar mavsumning birinchi qismida barqarorlik topa olmagan bo‘lsa-da, Doriyevning gollari jamoani xavfli vaziyatlardan olib chiqmoqda.

Tarkiblar

«Mash’al»: Vladislav Rusanov, Boburjon Asqarov, Farruh Ibrohimov, Tohirbek To‘xtasinov, Drago Bumbar, Ergash Ismoilov, Zafarbek Akramov, Sherzod Fayziyev, Ibrohim G‘anixonov, Sardor Abduraimov, Humoyun Murtozayev.

«So‘g‘diyona»: Milan Mitrovich, Islomjon Qobilov, Zoir Jo‘raboyev, Behruz Jumatov, Filip Ivanovich, Petar Michin, Javohir Qahramonov, Ollabergan Karimov, Jamshid Boltaboyev, Zabihillo O‘rinboyev, Lyupcho Doriyev.

Het-trikdan muhimroq natija

Doriyevning uchta goli uchrashuvning asosiy voqeasi bo‘ldi. Ammo «So‘g‘diyona» uchun eng muhim natija — turnir jadvali pastidagi raqibga qarshi bosimga dosh berib, kerakli uch ochkoni olib qaytganidir.

Endi asosiy savol: Doriyevning to‘purarlik formasi jamoani xavfli hududdan butunlay olib chiqa oladimi?

Sizningcha, Lyupcho Doriyev mavsum yakunida Superliga to‘purari bo‘ladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

SogdianaMash’alLjupcho DoriyevJizzakhGuzar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borKecha, 23:58Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiFederiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiKecha, 23:53Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaBavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaKecha, 23:15Chelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiChelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda