Doriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdi
Superliganing 15-turida «So‘g‘diyona» safarda «Mash’al» jamoasini 3:1 hisobida yengib, ochkolarini 15 taga yetkazdi va turnir jadvalida 13-pog‘onaga ko‘tarildi. Uchrashuvning barcha gollariga mualliflik qilgan shimoliy makedoniyalik futbolchi Lyupcho Doriyev het-trik qayd etib, mavsumdagi gollari sonini 11 taga yetkazdi va to‘purarlar poygasidagi mavqeini mustahkamladi.
Superliganing 15-turida «So‘g‘diyona» safarda «Mash’al»ni 3:1 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalidagi og‘ir vaziyatini biroz yaxshiladi. Uchrashuvning mutlaq qahramoni Lyupcho Doriyev bo‘ldi — shimoliy makedoniyalik futbolchi uchta golning barchasini urdi.
Doriyevning het-trigi jizzaxliklarga muhim uch ochko olib keldi, hujumchining o‘zi esa to‘purarlar poygasidagi mavqeini yanada mustahkamladi.
Doriyevga hisobni ochish uchun besh daqiqa kifoya qildi
G‘uzordagi bahs mehmonlar uchun juda omadli boshlandi. Lyupcho Doriyev 5-daqiqadayoq «Mash’al» darvozasini ishg‘ol qilib, «So‘g‘diyona»ni oldinga olib chiqdi — 0:1.
Erta urilgan gol jizzaxliklarga o‘yinni o‘z rejasi asosida davom ettirish imkonini berdi. Mezbonlar muvozanatni tiklashga uringan bo‘lsa-da, birinchi bo‘limda hisob boshqa o‘zgarmadi.
Tanaffusdan keyin esa Doriyev yana sahnaga chiqdi.
Penaltidan keyin «Mash’al»ning vaziyati og‘irlashdi
48-daqiqada «So‘g‘diyona» penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi. To‘p qarshisiga kelgan Doriyev imkoniyatdan foydalanib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi.
Oradan 12 daqiqa o‘tib, shimoliy makedoniyalik futbolchi uchinchi golini ham urdi. 60-daqiqadagi zarbadan keyin tabloda 0:3 hisobi aks etdi va bahs taqdiri amalda hal bo‘ldi.
Doriyev turdan oldin Superligada sakkizta gol bilan to‘purarlar ro‘yxatida peshqadamlik qilayotgan edi. «Mash’al»ga qarshi het-trikdan keyin uning mavsumdagi gollari soni 11 taga yetdi.
Doriyev «So‘g‘diyona»ning G‘uzorda urgan har bir goliga shaxsan mualliflik qildi.
«Mash’al» faqat so‘nggi daqiqalarda javob qaytardi
Mezbonlar yirik mag‘lubiyatdan qutula olmadi, ammo uchrashuv oxirida tasalli golini kiritishga muvaffaq bo‘ldi.
Zaxiradan maydonga tushgan Azizbek Choriyev 90+2-daqiqada hisobni qisqartirdi. Biroq bu gol bahs natijasiga ta’sir qilmadi — 1:3.
«Mash’al» dastlabki daqiqalardayoq majburiy o‘zgarish amalga oshirgan edi: Farruh Ibrohimov o‘rniga 12-daqiqada Aziz Choriyev maydonga tushdi. Aynan u o‘yin oxirida jamoasining yagona golini urdi.
Uchrashuvdagi gollar
Daqiqa
Gol muallifi
Hisob
5
Lyupcho Doriyev
0:1
48
Lyupcho Doriyev, penalti
0:2
60
Lyupcho Doriyev
0:3
90+2
Azizbek Choriyev
1:3
«So‘g‘diyona» xavfli hududda muhim qadam tashladi
G‘alaba natijasida Ulug‘bek Baqoyev jamoasi ochkolari sonini 15 taga yetkazib, turnir jadvalida 13-pog‘onaga ko‘tarildi.
Jizzaxliklar uchun ushbu uch ochko ayniqsa muhim edi. Jamoa oldingi ikki turda «Neftchi» va «Lokomotiv»ga mag‘lub bo‘lgan, shu sabab G‘uzordagi yana bir ochko yo‘qotish vaziyatni yanada og‘irlashtirishi mumkin edi. Taqvim ma’lumotlarida ham «So‘g‘diyona»ning «Xorazm» ustidan g‘alabasidan keyin ikki uchrashuvni boy bergani qayd etilgan.
«Mash’al» esa 4 ochko bilan jadvalning so‘nggi pog‘onasida qoldi. Muborakliklar uchun mavsumning qolgan qismida har bir ochko hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Doriyev «So‘g‘diyona»ning asosiy tayanchiga aylandi
G‘uzordagi o‘yin yana bir haqiqatni ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona»ning hujumdagi eng katta kuchi — Lyupcho Doriyev.
U nafaqat uchrashuv natijasini yakka o‘zi hal qildi, balki to‘purarlik poygasida ham raqiblaridan uzoqlashish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Jizzaxliklar mavsumning birinchi qismida barqarorlik topa olmagan bo‘lsa-da, Doriyevning gollari jamoani xavfli vaziyatlardan olib chiqmoqda.
Tarkiblar
«Mash’al»: Vladislav Rusanov, Boburjon Asqarov, Farruh Ibrohimov, Tohirbek To‘xtasinov, Drago Bumbar, Ergash Ismoilov, Zafarbek Akramov, Sherzod Fayziyev, Ibrohim G‘anixonov, Sardor Abduraimov, Humoyun Murtozayev.
«So‘g‘diyona»: Milan Mitrovich, Islomjon Qobilov, Zoir Jo‘raboyev, Behruz Jumatov, Filip Ivanovich, Petar Michin, Javohir Qahramonov, Ollabergan Karimov, Jamshid Boltaboyev, Zabihillo O‘rinboyev, Lyupcho Doriyev.
Het-trikdan muhimroq natija
Doriyevning uchta goli uchrashuvning asosiy voqeasi bo‘ldi. Ammo «So‘g‘diyona» uchun eng muhim natija — turnir jadvali pastidagi raqibga qarshi bosimga dosh berib, kerakli uch ochkoni olib qaytganidir.
Endi asosiy savol: Doriyevning to‘purarlik formasi jamoani xavfli hududdan butunlay olib chiqa oladimi?
Sizningcha, Lyupcho Doriyev mavsum yakunida Superliga to‘purari bo‘ladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…