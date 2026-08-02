Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdi

·35·Sport
Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdi
Qisqacha

Barselona darvozaboni Joan Garsiya Sport nashriga bergan intervyusida zaxirada o'tirishning o'ziga xos qiyinchiliklari hamda mas'uliyati haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, tanasida umuman tatuirovkalar yo'q va yaqin kelajakda bunday narsani rejalashtirmayapti. Shuningdek, suhbat davomida Mark Kukurelyaning Real Madrid klubiga o'tishi katta shov-shuvga sabab bo'lgani, biroq oxir-oqibat hammasi ijobiy qabul qilingani ta'kidlandi.

Barselona darvozaboni Joan Garsiya Sport nashriga bergan intervyusida zaxirada oʻtirishning oʻziga xos qiyinchiliklari va masʼuliyati haqida toʻxtalib oʻtdi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, maydon chetida turib jamoani qoʻllab-quvvatlash va oʻyinni kuzatish asosiy tarkibda oʻynagandek katta hissiy zoʻriqish va kechinmalarni talab qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozircha Ispaniya terma jamoasining jahon chempionati saralash oʻyinlarida maydonga tushmagan boʻlsa-da, Garsiya zaxiradagilar ham asosiy qahramonlar kabi jamoa gʻalabasiga oʻz hissasini qoʻshayotganiga qatʼiy ishonadi. Uning taʼkidlashicha, zaxira oʻrindigʻidagi har bir futbolchi maydondagilar bilan bir qatorda bor kuchini beradi.

Tatuirovka masalasi va jamoaviy vaʼdalar

Sport nashri jurnalistining Barselona Chempionlar ligasida gʻalaba qozongan taqdirda, Mark Kukurelya bosh murabbiy Luis de la Fuente sharafiga qildirgan tatuirovkani takrorlash niyati bormi, degan savoliga Garsiya hazilomuz, ammo qatʼiy javob qaytardi.

Uning aytishicha, muxlislar shunday qadam tashlashni talab qilishlari mumkinligi aniq, biroq uning tanasida umuman tatuirovkalar yoʻq va yaqin kelajakda bunday narsani rejalashtirmayapti. Agar jamoa Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritadigan boʻlsa, u boshqacha tarzda nishonlash chorasini oʻylab topishini bildirdi.

Kukurelyaning transferi va transfer bozoridagi mish-mishlar

Shuningdek, suhbat davomida Mark Kukurelyaning Real Madrid klubiga oʻtishi ham chetda qolmadi. Garsiya terma jamoa lagerida bu transfer katta shov-shuvga sabab boʻlgani, dastlab futbolchi biroz hajv qilinganiga qaramamay, oxir-oqibat hammasi ijobiy qabul qilinganini taʼkidladi.

Uning fikricha, har bir futbolchi oʻz kelajagi va faoliyati uchun eng toʻgʻri qarorni oʻzi qabul qiladi. Garsiya ushbu oʻtish Kukurelya uchun foydali boʻlganiga ishonch bildirib, yakunda barcha jamoadoshlari uning tanlovidan xursand boʻlganini qoʻshimcha qildi.

Julian Alvares va klub transfer siyosati

Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresning ehtimoliy transferi haqidagi savolga toʻxtalarkan, Garsiya argentinalik futbolchining yuqori saviyasiga yuqori baho berdi. U futbolni tushunadigan har bir kishi Alvaresning noyob iqtidori va salohiyatini darhol payqashini qayd etdi.

Shu bilan birga, darvozabon 150 million yevrolik narx-navo masalalari bilan shugʻullanish uning vazifasi emasligini eslatib oʻtdi. Garsiya Barselona klubi rahbariyati hamda bosh murabbiyning harakatlariga toʻliq ishonishini, ular barcha musobaqalarda raqobatbardosh boʻla oladigan eng kuchli tarkibni shakllantirishiga shubha qilmasligini bildirdi.

Joan GarsiyaBarselonaJulian AlvaresChempionlar ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinBugun, 23:31Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaBavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaBugun, 23:15Chelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiChelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 22:52Doriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdiDoriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdiBugun, 22:47Husayn Norchayevdan poker — «Navbahor» «Xorazm»ni yirik hisobda mag‘lub etdiHusayn Norchayevdan poker — «Navbahor» «Xorazm»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:38PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiPSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiBugun, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda