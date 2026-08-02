Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdi
Barselona darvozaboni Joan Garsiya Sport nashriga bergan intervyusida zaxirada o'tirishning o'ziga xos qiyinchiliklari hamda mas'uliyati haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, tanasida umuman tatuirovkalar yo'q va yaqin kelajakda bunday narsani rejalashtirmayapti. Shuningdek, suhbat davomida Mark Kukurelyaning Real Madrid klubiga o'tishi katta shov-shuvga sabab bo'lgani, biroq oxir-oqibat hammasi ijobiy qabul qilingani ta'kidlandi.
Barselona darvozaboni Joan Garsiya Sport nashriga bergan intervyusida zaxirada oʻtirishning oʻziga xos qiyinchiliklari va masʼuliyati haqida toʻxtalib oʻtdi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, maydon chetida turib jamoani qoʻllab-quvvatlash va oʻyinni kuzatish asosiy tarkibda oʻynagandek katta hissiy zoʻriqish va kechinmalarni talab qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozircha Ispaniya terma jamoasining jahon chempionati saralash oʻyinlarida maydonga tushmagan boʻlsa-da, Garsiya zaxiradagilar ham asosiy qahramonlar kabi jamoa gʻalabasiga oʻz hissasini qoʻshayotganiga qatʼiy ishonadi. Uning taʼkidlashicha, zaxira oʻrindigʻidagi har bir futbolchi maydondagilar bilan bir qatorda bor kuchini beradi.
Tatuirovka masalasi va jamoaviy vaʼdalarSport nashri jurnalistining Barselona Chempionlar ligasida gʻalaba qozongan taqdirda, Mark Kukurelya bosh murabbiy Luis de la Fuente sharafiga qildirgan tatuirovkani takrorlash niyati bormi, degan savoliga Garsiya hazilomuz, ammo qatʼiy javob qaytardi.
Uning aytishicha, muxlislar shunday qadam tashlashni talab qilishlari mumkinligi aniq, biroq uning tanasida umuman tatuirovkalar yoʻq va yaqin kelajakda bunday narsani rejalashtirmayapti. Agar jamoa Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritadigan boʻlsa, u boshqacha tarzda nishonlash chorasini oʻylab topishini bildirdi.
Kukurelyaning transferi va transfer bozoridagi mish-mishlarShuningdek, suhbat davomida Mark Kukurelyaning Real Madrid klubiga oʻtishi ham chetda qolmadi. Garsiya terma jamoa lagerida bu transfer katta shov-shuvga sabab boʻlgani, dastlab futbolchi biroz hajv qilinganiga qaramamay, oxir-oqibat hammasi ijobiy qabul qilinganini taʼkidladi.
Uning fikricha, har bir futbolchi oʻz kelajagi va faoliyati uchun eng toʻgʻri qarorni oʻzi qabul qiladi. Garsiya ushbu oʻtish Kukurelya uchun foydali boʻlganiga ishonch bildirib, yakunda barcha jamoadoshlari uning tanlovidan xursand boʻlganini qoʻshimcha qildi.
Julian Alvares va klub transfer siyosatiAtletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresning ehtimoliy transferi haqidagi savolga toʻxtalarkan, Garsiya argentinalik futbolchining yuqori saviyasiga yuqori baho berdi. U futbolni tushunadigan har bir kishi Alvaresning noyob iqtidori va salohiyatini darhol payqashini qayd etdi.
Shu bilan birga, darvozabon 150 million yevrolik narx-navo masalalari bilan shugʻullanish uning vazifasi emasligini eslatib oʻtdi. Garsiya Barselona klubi rahbariyati hamda bosh murabbiyning harakatlariga toʻliq ishonishini, ular barcha musobaqalarda raqobatbardosh boʻla oladigan eng kuchli tarkibni shakllantirishiga shubha qilmasligini bildirdi.
…