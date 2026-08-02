Chelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldi
Londonning Chelsi klubi Fransiyaning Strasbur jamoasidan Argentina milliy jamoasining yarim himoyachisi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib olganini e’lon qildi. Ushbu 21 yoshli futbolchi Stemford Brij stadionida bosh murabbiy Xabi Alonso boshchiligidagi jamoa bilan 2033-yilning iyunigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
Londonning Chelsi klubi transfer bozorida faol harakatlarni davom ettirib, o‘z tarkibini yana bir iqtidorli futbolchi bilan to‘ldirdi. Angliya Premer-ligasi vakili Fransiyaning Strasbur klubidan Argentina milliy jamoasining ko‘p qirrali yarim himoyachisi Valentin Barkoni rasman o‘z safiga qo‘shib olganini e’lon qildi. Bu transfer London klubining yangi mavsum oldidan o‘rta chiziqdagi imkoniyatlarini yanada kengaytirishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va xalqaro sport nashrlari ma’lumotiga ko‘ra, 21 yoshli futbolchi Stemford Brij stadionida bosh murabbiy Xabi Alonso boshchiligidagi jamoa safiga kelib qo‘shildi. Valentin Baro klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan bo‘lib, u 2033-yilning iyuniga qadar Londonda qoladigan bo‘ldi. Tomonlar kelishuvning moliyaviy tafsilotlarini oshkor etmagan bo‘lsa-da, bu transfer BlueCo egalik modeli doirasidagi o‘zaro hamkorlikning navbatdagi samarali natijasi bo‘ldi.
Valentin Barkoning futbolchilik yo‘li va faoliyatidagi yuksalishArgentinaning mashhur Boka Xuniors akademiyasi tarbiyalanuvchi bo‘lgan Valentin Baro professional futboldagi ilk qadamlarini juda erta tashlagan. U bor-yo‘g‘i 16 yoshida asosiy jamoadagi debyutini o‘tkazib, o‘zining yorqin iqtidori bilan mutaxassislar e’tiborini tortgandi. Shundan so‘ng u Brayton safiga o‘tib, Sevilya va Strasbur klublarida ijara asosida to‘p surdi hamda Yevropa futboliga moslashish jarayonini muvaffaqiyatli yakunladi.
Ayniqsa, uning Fransiyadagi o‘yinlari faoliyatida burilish yasadi. O‘tgan mavsum Strasbur tarkibida barcha musobaqalarda 58 ta uchrashuvda maydonga tushgan argentinalik yarim himoyachining o‘yini ko‘pchilikni lol qoldirdi. U o‘z hisobiga 3 ta gol va 11 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi. Maydondagi faolligi, himoyadagi ishonchli harakatlari va raqib jarima maydonchasi yaqinidagi aniq qarorlari uni Liga 1 ning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylantirdi.
Chelsi safidagi yangi chaqiriqlar va mavsumoldi rejalar“Kolo” laqabi bilan tanilgan yosh futbolchining Fransiya chempionatidagi ishonchli o‘yinlari Argentina milliy jamoasi murabbiylar shtabining ham e’tiboridan chetda qolmadi. Bu esa uning xalqaro miqyosdagi faoliyatida muhim bosqich bo‘ldi. Chelsi rahbariyati va murabbiy Xabi Alonso uni nafaqat kelajak uchun, balki darhol asosiy tarkib raqobatiga qo‘shilishi mumkin bo‘lgan futbolchi sifatida ko‘rmoqda.
Hozirgi kunda futbolchi mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga qo‘shilishga hozirlik ko‘rmoqda. Chelsi muxlislari ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoaning yangi a’zosini iliq kutib olishdi. Valantin Barkoning Angliya Premyer-ligasidagi debyuti va uning yangi jamoasidagi o‘yinlari futbol jamoatchiligida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
…