Chelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldi

·34·Sport
Chelsi argentinalik yarim himoyachi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib oldi
Qisqacha

Londonning Chelsi klubi Fransiyaning Strasbur jamoasidan Argentina milliy jamoasining yarim himoyachisi Valentin Barkoni o‘z safiga qo‘shib olganini e’lon qildi. Ushbu 21 yoshli futbolchi Stemford Brij stadionida bosh murabbiy Xabi Alonso boshchiligidagi jamoa bilan 2033-yilning iyunigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.

Londonning Chelsi klubi transfer bozorida faol harakatlarni davom ettirib, o‘z tarkibini yana bir iqtidorli futbolchi bilan to‘ldirdi. Angliya Premer-ligasi vakili Fransiyaning Strasbur klubidan Argentina milliy jamoasining ko‘p qirrali yarim himoyachisi Valentin Barkoni rasman o‘z safiga qo‘shib olganini e’lon qildi. Bu transfer London klubining yangi mavsum oldidan o‘rta chiziqdagi imkoniyatlarini yanada kengaytirishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va xalqaro sport nashrlari ma’lumotiga ko‘ra, 21 yoshli futbolchi Stemford Brij stadionida bosh murabbiy Xabi Alonso boshchiligidagi jamoa safiga kelib qo‘shildi. Valentin Baro klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan bo‘lib, u 2033-yilning iyuniga qadar Londonda qoladigan bo‘ldi. Tomonlar kelishuvning moliyaviy tafsilotlarini oshkor etmagan bo‘lsa-da, bu transfer BlueCo egalik modeli doirasidagi o‘zaro hamkorlikning navbatdagi samarali natijasi bo‘ldi.

Valentin Barkoning futbolchilik yo‘li va faoliyatidagi yuksalish

Argentinaning mashhur Boka Xuniors akademiyasi tarbiyalanuvchi bo‘lgan Valentin Baro professional futboldagi ilk qadamlarini juda erta tashlagan. U bor-yo‘g‘i 16 yoshida asosiy jamoadagi debyutini o‘tkazib, o‘zining yorqin iqtidori bilan mutaxassislar e’tiborini tortgandi. Shundan so‘ng u Brayton safiga o‘tib, Sevilya va Strasbur klublarida ijara asosida to‘p surdi hamda Yevropa futboliga moslashish jarayonini muvaffaqiyatli yakunladi.

Ayniqsa, uning Fransiyadagi o‘yinlari faoliyatida burilish yasadi. O‘tgan mavsum Strasbur tarkibida barcha musobaqalarda 58 ta uchrashuvda maydonga tushgan argentinalik yarim himoyachining o‘yini ko‘pchilikni lol qoldirdi. U o‘z hisobiga 3 ta gol va 11 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi. Maydondagi faolligi, himoyadagi ishonchli harakatlari va raqib jarima maydonchasi yaqinidagi aniq qarorlari uni Liga 1 ning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylantirdi.

Chelsi safidagi yangi chaqiriqlar va mavsumoldi rejalar

“Kolo” laqabi bilan tanilgan yosh futbolchining Fransiya chempionatidagi ishonchli o‘yinlari Argentina milliy jamoasi murabbiylar shtabining ham e’tiboridan chetda qolmadi. Bu esa uning xalqaro miqyosdagi faoliyatida muhim bosqich bo‘ldi. Chelsi rahbariyati va murabbiy Xabi Alonso uni nafaqat kelajak uchun, balki darhol asosiy tarkib raqobatiga qo‘shilishi mumkin bo‘lgan futbolchi sifatida ko‘rmoqda.

Hozirgi kunda futbolchi mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga qo‘shilishga hozirlik ko‘rmoqda. Chelsi muxlislari ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoaning yangi a’zosini iliq kutib olishdi. Valantin Barkoning Angliya Premyer-ligasidagi debyuti va uning yangi jamoasidagi o‘yinlari futbol jamoatchiligida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

ChelsiValentin BaroXabi AlonsoStrasburAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borKecha, 23:58Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiFederiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiKecha, 23:53Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16Bavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaBavariya Harri Keynga munosib oʻrinbosar qidirmoqdaKecha, 23:15Doriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdiDoriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdiKecha, 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda