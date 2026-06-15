Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining «E» guruhida 1-tur uchrashuvlari qizg‘in va kutilmagan dramalar bilan yakuniga yetdi. Mazkur to‘rtlikning ilk bahsida Germaniya Kyurasao terma jamoasini 7:1 hisobida ayovsiz tarzda tor-mor etganidan so‘ng, navbat guruhning ikkinchi juftligiga kelgan edi. AQSHning Filadelfiya shahrida joylashgan muhtasham «Lincoln Financial Field» stadionida Afrika qit’asining kuchli va shiddatli vakili Kot-d'Ivuar hamda Janubiy Amerikaning matonatli jamoasi Ekvador o‘zaro bahs olib bordi. Har ikki tomonning tinimsiz hujumlari va murosasiz kurashiga boy o‘tgan uchrashuv so‘nggi soniyalarda kutilmagan burilish yasadi.
Amad Diallodan 90-daqiqadagi dahshatli «so‘yloq» zarba
Uchrashuvning asosiy vaqti deyarli yakunlanib, har ikki jamoa muxlislari durang natijaga ko‘nikib borayotgan bir paytda maydonda haqiqiy mo‘jiza yuz berdi. Bahsning roppa-rosa 90-daqiqasida Kot-d'Ivuar terma jamoasining iste’dodli vingeri Amad Diallo raqib mudofaa chizig‘idagi kichik xatolikdan unumli foydalanib, Ekvador darvozasini ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘ldi — 1:0.
Mazkur yagona oltin gol «fillar»ga turnirdagi dastlabki o‘ta muhim 3 ochkoni taqdim etdi va ularni to‘plar nisbatiga ko‘ra Germaniyadan keyingi 2-o‘ringa olib chiqdi. Ekvadorlik futbolchilar esa juda yaxshi o‘yin ko‘rsatishganiga qaramay, yakunda maydonni mag‘lub holda tark etishga majbur bo‘lishdi.
Quyidagi rasmiy sport tahlili eslatmasi orqali mazkur uchrashuvning batafsil bayonnomasi va maydonga tushgan tarkiblar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa tafsiloti va sanasi
Uchrashuv o‘tgan stadion va shahar
Bahsning yakuniy rasmiy hisobi
G‘alaba to‘pini kiritgan qahramon
«E» guruhi 1-turning boshqa natijasi
Kot-d'Ivuarning navbatdagi raqibi
JCH-2026, «E» guruhi
(15 iyun, 1-tur bahsi)
«Lincoln Financial Field»
(Filadelfiya, AQSH)
Kot-d'Ivuar 1 : 0 Ekvador
Amad Diallo
(90-daqiqa, 1:0)
Germaniya — Kyurasao
(7 : 1 ko‘rinishida)
Germaniya terma jamoasi
(20 iyun kuni)
Murabbiylar taqdim etgan jangovar tarkiblar
Ushbu murosasiz to‘qnashuvda har ikki terma jamoa ustozlari maydonga eng kuchli va tajribali futbolchilarni tushirishgan edi. Quyida uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan jangga kirishgan rasmiy tarkiblar keltirilgan:
Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi:
Fofana, Due, Singo, Agbadu, Konan, Diomande, Fofana, Kessie, Ture, Pepe, Vai.
Ekvador milliy terma jamoasi:
Galindes, Ordonez, Pacho, Hinkapi, Minda, Franko, Kaysedo, Pedro, Plata, Yeboa, Valensiya.
Shu tariqa, «E» guruhida 1-tur o‘yinlari rasmiyatchilikka aylandi. Oldinda futbol ishqibozlarini yanada shiddatli bahslar kutmoqda. Eslatib o‘tamiz, 2-tur doirasida 20 iyun kuni guruh peshqadamlari Germaniya va Kot-d'Ivuar o‘zaro to‘qnash kelsa, 21 iyun sanasida mag‘lublar — Kyurasao hamda Ekvador terma jamoalari dastlabki ochkolar uchun kuch sinashadilar.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, so‘nggi daqiqalardagi dramalar, grand jamoalarning shiddatli to‘qnashuvlari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…