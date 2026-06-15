Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdi

·0·Sport
Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining «E» guruhida 1-tur uchrashuvlari qizg‘in va kutilmagan dramalar bilan yakuniga yetdi. Mazkur to‘rtlikning ilk bahsida Germaniya Kyurasao terma jamoasini 7:1 hisobida ayovsiz tarzda tor-mor etganidan so‘ng, navbat guruhning ikkinchi juftligiga kelgan edi. AQSHning Filadelfiya shahrida joylashgan muhtasham «Lincoln Financial Field» stadionida Afrika qit’asining kuchli va shiddatli vakili Kot-d'Ivuar hamda Janubiy Amerikaning matonatli jamoasi Ekvador o‘zaro bahs olib bordi. Har ikki tomonning tinimsiz hujumlari va murosasiz kurashiga boy o‘tgan uchrashuv so‘nggi soniyalarda kutilmagan burilish yasadi.

Amad Diallodan 90-daqiqadagi dahshatli «so‘yloq» zarba

Uchrashuvning asosiy vaqti deyarli yakunlanib, har ikki jamoa muxlislari durang natijaga ko‘nikib borayotgan bir paytda maydonda haqiqiy mo‘jiza yuz berdi. Bahsning roppa-rosa 90-daqiqasida Kot-d'Ivuar terma jamoasining iste’dodli vingeri Amad Diallo raqib mudofaa chizig‘idagi kichik xatolikdan unumli foydalanib, Ekvador darvozasini ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘ldi — 1:0.

Mazkur yagona oltin gol «fillar»ga turnirdagi dastlabki o‘ta muhim 3 ochkoni taqdim etdi va ularni to‘plar nisbatiga ko‘ra Germaniyadan keyingi 2-o‘ringa olib chiqdi. Ekvadorlik futbolchilar esa juda yaxshi o‘yin ko‘rsatishganiga qaramay, yakunda maydonni mag‘lub holda tark etishga majbur bo‘lishdi.

Quyidagi rasmiy sport tahlili eslatmasi orqali mazkur uchrashuvning batafsil bayonnomasi va maydonga tushgan tarkiblar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa tafsiloti va sanasi

Uchrashuv o‘tgan stadion va shahar

Bahsning yakuniy rasmiy hisobi

G‘alaba to‘pini kiritgan qahramon

«E» guruhi 1-turning boshqa natijasi

Kot-d'Ivuarning navbatdagi raqibi

JCH-2026, «E» guruhi


(15 iyun, 1-tur bahsi)

«Lincoln Financial Field»


(Filadelfiya, AQSH)

Kot-d'Ivuar 1 : 0 Ekvador

Amad Diallo


(90-daqiqa, 1:0)

Germaniya — Kyurasao


(7 : 1 ko‘rinishida)

Germaniya terma jamoasi


(20 iyun kuni)

Murabbiylar taqdim etgan jangovar tarkiblar

Ushbu murosasiz to‘qnashuvda har ikki terma jamoa ustozlari maydonga eng kuchli va tajribali futbolchilarni tushirishgan edi. Quyida uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan jangga kirishgan rasmiy tarkiblar keltirilgan:

Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi:

Fofana, Due, Singo, Agbadu, Konan, Diomande, Fofana, Kessie, Ture, Pepe, Vai.

Ekvador milliy terma jamoasi:

Galindes, Ordonez, Pacho, Hinkapi, Minda, Franko, Kaysedo, Pedro, Plata, Yeboa, Valensiya.

Shu tariqa, «E» guruhida 1-tur o‘yinlari rasmiyatchilikka aylandi. Oldinda futbol ishqibozlarini yanada shiddatli bahslar kutmoqda. Eslatib o‘tamiz, 2-tur doirasida 20 iyun kuni guruh peshqadamlari Germaniya va Kot-d'Ivuar o‘zaro to‘qnash kelsa, 21 iyun sanasida mag‘lublar — Kyurasao hamda Ekvador terma jamoalari dastlabki ochkolar uchun kuch sinashadilar.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, so‘nggi daqiqalardagi dramalar, grand jamoalarning shiddatli to‘qnashuvlari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiXavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiBugun, 01:39Qatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiQatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiBugun, 00:54Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Bugun, 00:45Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Bugun, 00:28Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 00:19Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)Bugun, 00:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?