Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdi

·0·Sport
Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdi

Buyuk Britaniyaning Manchester shahri yana bir bor ulkan va shov-shuvli boks kechasiga mezbonlik qildi. Professional ringda haligacha mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan mashhur superog‘ir vazn toifasi yulduzi Tayson Fyurining tutingan ukasi — Tommi Fyuri navbatdagi jangini o‘tkazdi. Mega-turnirlar tashkilotchisi hisoblangan «Misfits Boxing» shousida ringga ko‘tarilgan kichik Fyuri, vazn bobidagi ulkan farqqa qaramay, muxlislarga haqiqiy mahorat darsini namoyish etib berdi.

Vazndagi ulkan farq va olti raundlik shiddatli qarama-qarshilik

Bu galgi to‘qnashuv o‘zining formati va ishtirokchilari bilan ko‘plab sport ishqibozlarining diqqat markazida turdi. Gap shundaki, rasmiy vazn o‘lchash marosimida Tommi Fyurining raqibi bo‘lmish hamyurti Eddi Xoll kichik Fyuriga qaraganda naqd 50 kilogrammga og‘irroq tosh bosgan edi. Biroq, bunday ulkan jismoniy ustunlik ham haqiqiy boks texnikasi qarshisida ojiz qoldi.

Mazkur o‘ziga xos jang har biri 2 daqiqadan iborat bo‘lgan 6 raundlik formatda tashkil etildi. Salkam bir asrlik tarixga ega kuch tuzilmalarida toblanib, 2017 yilda «Sayyoramizning eng kuchli odami» (World's Strongest Man) degan sharafli unvonni qo‘lga kiritgan mashhur strongmen Eddi Xoll, afsuski, ringda Tommi Fyuriga hech qanday jiddiy qarshilik ko‘rsata olmadi. Ilk soniyalardan tezkor harakat qilgan Fyuri raqibiga aniq va kuchli zarbalar yo‘llab, bahs tizginini o‘z qo‘lida ushlab turdi.

Quyidagi rasmiy boks tahlili jadvali orqali mazkur shov-shuvli bahsning hakamlik qaydnomasi va istiqboldagi rejalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Jang o‘tgan shahar va turnir

Uchrashuv formati (vaqti)

Raqibning asosiy maqomi

Hakamlik qilgan mashhur sportchi

Qayd etilgan rasmiy baholar

Fyurining keyingi potensial raqibi

Manchester


(«Misfits Boxing»)

2 daqiqadan


(Olti to‘liq raund)

Eddi Xoll


(Sayyoraning eng kuchli odami)

• Toni Bellyu


• Derek Chisora


• Cheyz DeMur

• 59-56 (Fyuri foydasiga)


• 58-56 (Fyuri foydasiga)


• 57-57 (Durang natija)

Cheyz DeMur


(Og‘ir vazn chempioni)

Mashhur hakamlar va kelajakdagi chempionlik rejalari

E’tiborli jihati shundaki, ushbu shou-jangda hakamlik vazifasini boks olamining eng taniqli va sobiq yulduzlari bajarib borishdi. Jang yakuniga ko‘ra, hakamlar kursisida o‘tirgan mashhur charm qo‘lqop ustalari Toni Bellyu 59-56, Derek Chisora esa 58-56 hisobidagi g‘alabani loyiq ravishda Tommi Fyuriga taqdim etdi.

Jang atrofidagi qiziqarli intriga:

Uchinchi hakam sifatida faoliyat yuritgan, ayni damda «Misfits Boxing» yo‘nalishi bo‘yicha og‘ir vazn toifasi chempioni hisoblangan Cheyz DeMur esa kutilmaganda 57-57 hisobi bilan durang natija qayd etdi. Ekspertlarning fikricha, amaldagi chempion Cheyz o‘zining bo‘lajak va potensial raqibi hisoblangan Tommi Fyuriga ruhiy bosim o‘tkazish maqsadida shunday qarorga kelgan. Tez orada ringda ushbu ikki vakil o‘rtasida haqiqiy chempionlik jangiga guvoh bo‘lishimiz mumkin.

Professional boksning eng shov-shuvli voqealari, ring ortidagi yashirin intrigalar, mashhur sportchilarning eksklyuziv to‘qnashuvlari va jahon sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiKot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiBugun, 01:45Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiXavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiBugun, 01:39Qatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiQatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiBugun, 00:54Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Bugun, 00:45Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Bugun, 00:28Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?