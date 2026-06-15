Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdi
Buyuk Britaniyaning Manchester shahri yana bir bor ulkan va shov-shuvli boks kechasiga mezbonlik qildi. Professional ringda haligacha mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan mashhur superog‘ir vazn toifasi yulduzi Tayson Fyurining tutingan ukasi — Tommi Fyuri navbatdagi jangini o‘tkazdi. Mega-turnirlar tashkilotchisi hisoblangan «Misfits Boxing» shousida ringga ko‘tarilgan kichik Fyuri, vazn bobidagi ulkan farqqa qaramay, muxlislarga haqiqiy mahorat darsini namoyish etib berdi.
Vazndagi ulkan farq va olti raundlik shiddatli qarama-qarshilik
Bu galgi to‘qnashuv o‘zining formati va ishtirokchilari bilan ko‘plab sport ishqibozlarining diqqat markazida turdi. Gap shundaki, rasmiy vazn o‘lchash marosimida Tommi Fyurining raqibi bo‘lmish hamyurti Eddi Xoll kichik Fyuriga qaraganda naqd 50 kilogrammga og‘irroq tosh bosgan edi. Biroq, bunday ulkan jismoniy ustunlik ham haqiqiy boks texnikasi qarshisida ojiz qoldi.
Mazkur o‘ziga xos jang har biri 2 daqiqadan iborat bo‘lgan 6 raundlik formatda tashkil etildi. Salkam bir asrlik tarixga ega kuch tuzilmalarida toblanib, 2017 yilda «Sayyoramizning eng kuchli odami» (World's Strongest Man) degan sharafli unvonni qo‘lga kiritgan mashhur strongmen Eddi Xoll, afsuski, ringda Tommi Fyuriga hech qanday jiddiy qarshilik ko‘rsata olmadi. Ilk soniyalardan tezkor harakat qilgan Fyuri raqibiga aniq va kuchli zarbalar yo‘llab, bahs tizginini o‘z qo‘lida ushlab turdi.
Quyidagi rasmiy boks tahlili jadvali orqali mazkur shov-shuvli bahsning hakamlik qaydnomasi va istiqboldagi rejalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Jang o‘tgan shahar va turnir
Uchrashuv formati (vaqti)
Raqibning asosiy maqomi
Hakamlik qilgan mashhur sportchi
Qayd etilgan rasmiy baholar
Fyurining keyingi potensial raqibi
Manchester
(«Misfits Boxing»)
2 daqiqadan
(Olti to‘liq raund)
Eddi Xoll
(Sayyoraning eng kuchli odami)
• Toni Bellyu
• Derek Chisora
• Cheyz DeMur
• 59-56 (Fyuri foydasiga)
• 58-56 (Fyuri foydasiga)
• 57-57 (Durang natija)
Cheyz DeMur
(Og‘ir vazn chempioni)
Mashhur hakamlar va kelajakdagi chempionlik rejalari
E’tiborli jihati shundaki, ushbu shou-jangda hakamlik vazifasini boks olamining eng taniqli va sobiq yulduzlari bajarib borishdi. Jang yakuniga ko‘ra, hakamlar kursisida o‘tirgan mashhur charm qo‘lqop ustalari Toni Bellyu 59-56, Derek Chisora esa 58-56 hisobidagi g‘alabani loyiq ravishda Tommi Fyuriga taqdim etdi.
Jang atrofidagi qiziqarli intriga:
Uchinchi hakam sifatida faoliyat yuritgan, ayni damda «Misfits Boxing» yo‘nalishi bo‘yicha og‘ir vazn toifasi chempioni hisoblangan Cheyz DeMur esa kutilmaganda 57-57 hisobi bilan durang natija qayd etdi. Ekspertlarning fikricha, amaldagi chempion Cheyz o‘zining bo‘lajak va potensial raqibi hisoblangan Tommi Fyuriga ruhiy bosim o‘tkazish maqsadida shunday qarorga kelgan. Tez orada ringda ushbu ikki vakil o‘rtasida haqiqiy chempionlik jangiga guvoh bo‘lishimiz mumkin.
Professional boksning eng shov-shuvli voqealari, ring ortidagi yashirin intrigalar, mashhur sportchilarning eksklyuziv to‘qnashuvlari va jahon sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…