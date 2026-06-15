Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdi
Portugaliyalik mashhur murabbiy Ruben Amorim uzoq tanaffusdan soʻng yana katta futbolga qaytmoqda. Yanvar oyida Manchester Yunayted klubidan isteʼfoga chiqarilgan mutaxassis Italiyaning Milan jamoasini boshqarishga rozilik berdi. Ushbu tayinlov A Seriya giganti uchun yangi davr boshlanishidan darak bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 41 yoshli murabbiy San Siroda Massimiliano Allegri oʻrnini egallaydi. Tomonlar dastlabki ikki yillik shartnoma borasida kelishib olishgan. Kelishuvga koʻra, Amorim 2028-yilga qadar Milanda qolishi mumkin, shuningdek, shartnomada hamkorlikni yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan.
Moliyaviy shartlar va asosiy maqsadlarAmorimning Italiyadagi maoshi yiliga 3,5 million yevroni tashkil etadi. Shuningdek, shartnomada turli bonuslar ham belgilangan boʻlib, ular jamoaning sovrinlar yutishi va Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishiga bogʻliq. Taʼkidlash joizki, Milan oxirgi ikki mavsum davomida nufuzli yevrokubok musobaqasidan chetda qolib ketmoqda va yangi murabbiy oldiga qoʻyilgan birinchi raqamli vazifa aynan shu boʻladi.
Dastlab Ruben Amorim Manchester Yunayteddan ketganidan soʻng bir muddat dam olishni rejalashtirgan edi. Biroq, yetti karra Yevropa chempionlarining taklifi uning rejalarini oʻzgartirib yubordi. Hozirda murabbiy klub xoʻjayini, RedBird Capital rahbari Gerri Kardinalening yakuniy ruxsatini kutmoqda. Yashil chiroq yoqilishi bilan u shartnomaga qoʻl qoʻyish uchun Milanga yoʻl oladi.
Manchester Yunayted uchun kutilmagan sovgʻaMilan rahbariyati murabbiy tanlashda Matthias Jaissle nomzodini ham koʻrib chiqqan edi. Ammo Amorimning erkin agent ekanligi va uning uchun tovon puli toʻlash shart emasligi hal qiluvchi omil boʻldi. Bu transfer nafaqat Milan, balki Manchester Yunayted uchun ham moliyaviy jihatdan foydali boʻldi.
Gap shundaki, Manchester Yunayted murabbiyni isteʼfoga chiqargani uchun unga va uning shtabiga 16,7 million funt sterling miqdorida tovon puli toʻlashi kerak edi. Amorimning yangi ishga kirishishi ingliz klubini ushbu toʻlovlarning katta qismidan xalos etadi. Ayni damda Manchester Yunayted Maykl Kerrik qoʻl ostida oʻz oʻyinini topib olgan bir paytda, bu moliyaviy yengillik klub gʻaznasi uchun ayni muddao boʻldi.
Yangi mavsumga tayyorgarlikni tez orada boshlashi kutilayotgan Ruben Amorim, Sporting CP davridagi muvaffaqiyatlarini Italiyada takrorlashga harakat qiladi. Milan muxlislari esa yosh va sergʻayrat murabbiy jamoani yana choʻqqilarga olib chiqishiga umid bogʻlashmoqda.
…