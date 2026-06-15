Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdi

·0·Sport
Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdi

Portugaliyalik mashhur murabbiy Ruben Amorim uzoq tanaffusdan soʻng yana katta futbolga qaytmoqda. Yanvar oyida Manchester Yunayted klubidan isteʼfoga chiqarilgan mutaxassis Italiyaning Milan jamoasini boshqarishga rozilik berdi. Ushbu tayinlov A Seriya giganti uchun yangi davr boshlanishidan darak bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 41 yoshli murabbiy San Siroda Massimiliano Allegri oʻrnini egallaydi. Tomonlar dastlabki ikki yillik shartnoma borasida kelishib olishgan. Kelishuvga koʻra, Amorim 2028-yilga qadar Milanda qolishi mumkin, shuningdek, shartnomada hamkorlikni yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan.

Moliyaviy shartlar va asosiy maqsadlar

Amorimning Italiyadagi maoshi yiliga 3,5 million yevroni tashkil etadi. Shuningdek, shartnomada turli bonuslar ham belgilangan boʻlib, ular jamoaning sovrinlar yutishi va Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishiga bogʻliq. Taʼkidlash joizki, Milan oxirgi ikki mavsum davomida nufuzli yevrokubok musobaqasidan chetda qolib ketmoqda va yangi murabbiy oldiga qoʻyilgan birinchi raqamli vazifa aynan shu boʻladi.

Dastlab Ruben Amorim Manchester Yunayteddan ketganidan soʻng bir muddat dam olishni rejalashtirgan edi. Biroq, yetti karra Yevropa chempionlarining taklifi uning rejalarini oʻzgartirib yubordi. Hozirda murabbiy klub xoʻjayini, RedBird Capital rahbari Gerri Kardinalening yakuniy ruxsatini kutmoqda. Yashil chiroq yoqilishi bilan u shartnomaga qoʻl qoʻyish uchun Milanga yoʻl oladi.

Manchester Yunayted uchun kutilmagan sovgʻa

Milan rahbariyati murabbiy tanlashda Matthias Jaissle nomzodini ham koʻrib chiqqan edi. Ammo Amorimning erkin agent ekanligi va uning uchun tovon puli toʻlash shart emasligi hal qiluvchi omil boʻldi. Bu transfer nafaqat Milan, balki Manchester Yunayted uchun ham moliyaviy jihatdan foydali boʻldi.

Gap shundaki, Manchester Yunayted murabbiyni isteʼfoga chiqargani uchun unga va uning shtabiga 16,7 million funt sterling miqdorida tovon puli toʻlashi kerak edi. Amorimning yangi ishga kirishishi ingliz klubini ushbu toʻlovlarning katta qismidan xalos etadi. Ayni damda Manchester Yunayted Maykl Kerrik qoʻl ostida oʻz oʻyinini topib olgan bir paytda, bu moliyaviy yengillik klub gʻaznasi uchun ayni muddao boʻldi.

Yangi mavsumga tayyorgarlikni tez orada boshlashi kutilayotgan Ruben Amorim, Sporting CP davridagi muvaffaqiyatlarini Italiyada takrorlashga harakat qiladi. Milan muxlislari esa yosh va sergʻayrat murabbiy jamoani yana choʻqqilarga olib chiqishiga umid bogʻlashmoqda.

MilanRuben AmorimManchester YunaytedTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 10:30Jud Bellingem va Real Madrid: Joze Mourinyo kelishi ingliz yulduzi uchun sinov boʻladiJud Bellingem va Real Madrid: Joze Mourinyo kelishi ingliz yulduzi uchun sinov boʻladiBugun, 10:20JCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiJCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiBugun, 09:49Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiReal Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiBugun, 09:39Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinReal Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinBugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?