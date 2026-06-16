Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdi
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni 2026-yilgi Jahon chempionati starti oldidan jamoa muxlislari uchun xushxabarni eʼlon qildi. Jamoa sardori va asosiy yulduzi Lionel Messi turnirning ilk oʻyiniga toʻliq tayyor holatda yetib keldi. Bu haqda murabbiy J guruhidan oʻrin olgan Jazoirga qarshi bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi haftalarda futbol jamoatchiligini xavotirga solgan Lionel Messining tizzasidagi jarohati hamda hujumchi Julian Alvarez va darvozabon Emiliano Martinez bilan bogʻliq muammolar ortda qolgan. Scalonining taʼkidlashicha, Inter Miami yulduzi va boshqa yetakchi futbolchilar tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtgan va maydonga tushishga shay holatda.
Yetakchilar safga qaytdiTerma jamoa lageridan olingan maʼlumotlarga koʻra, Julian Alvarezning toʻpigʻidagi ogʻriqlar butkul yoʻqolgan boʻlsa, Emiliano Martinez barmogʻidagi jarohatdan forigʻ boʻlgan. Faqatgina tajribali himoyachi Nicolas Tagliafico kichik nazorat ostida boʻlib turibdi, biroq uning ham umumiy holati ijobiy baholanmoqda.
"Hamma Leo Messini maydonda koʻrishni istaydi. U nafaqat argentinaliklarni, balki butun dunyoni hayajonga soladi. Lionel biz uchun hamisha monumental ahamiyatga ega boʻlgan va hozir bu ahamiyat yanada ortgan. Men uni juda yaxshi holatda koʻryapman", — deya murabbiyning soʻzlarini keltirmoqda Goal.com nashri.
Shuningdek, Scaloni darvozabon Emiliano Martinez va hujumchi Julian Alvarezning holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi: "Emiliano ertangi oʻyinga tayyor. Julianning toʻpigʻida muammo bor edi, lekin tiklanish jarayoni aʼlo darajada oʻtdi. U ertaga asosiy tarkib uchun variantlarimiz orasida boʻladi".
Bosim va kutilmalarAmaldagi jahon chempionlari turnirning ochilish oʻyiniga ketma-ket yettita gʻalaba bilan yetib kelishdi. Shunga qaramay, Scaloni shogirdlarini ortiqcha bosimdan himoya qilishga urindi. Uning fikricha, garchi ilk oʻyin muhim boʻlsa-da, u turnir taqdirini butunlay hal qilib qoʻymaydi.
"Biz xotirjammiz, chunki bu shunchaki futbol oʻyini. Oʻtgan Jahon chempionati tajribasi bizga koʻp narsani oʻrgatgan. Ilk bahs fundamental ahamiyatga ega emas, u bilan hammasi tugab qolmaydi. Biz yaxshi holatdamiz va kuchli raqibga qarshi munosib oʻyin koʻrsatishga tayyormiz", — deya qoʻshimcha qildi mutaxassis.
Argentina terma jamoasi tarkibida raqobat nihoyatda kuchli ekanligi murabbiy uchun yoqimli qiyinchilik tugʻdirmoqda. Scalonining eʼtirof etishicha, barcha futbolchilar sogʻlom boʻlgan sharoitda asosiy 11 talikni tanlash oson kechmaydi. Jamoaning umumiy kayfiyati va jismoniy holati chempionlik unvonini himoya qilish uchun yetarli darajada ekani qayd etildi.
…