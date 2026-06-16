Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdi

·29·Sport
Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdi

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni 2026-yilgi Jahon chempionati starti oldidan jamoa muxlislari uchun xushxabarni eʼlon qildi. Jamoa sardori va asosiy yulduzi Lionel Messi turnirning ilk oʻyiniga toʻliq tayyor holatda yetib keldi. Bu haqda murabbiy J guruhidan oʻrin olgan Jazoirga qarshi bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi haftalarda futbol jamoatchiligini xavotirga solgan Lionel Messining tizzasidagi jarohati hamda hujumchi Julian Alvarez va darvozabon Emiliano Martinez bilan bogʻliq muammolar ortda qolgan. Scalonining taʼkidlashicha, Inter Miami yulduzi va boshqa yetakchi futbolchilar tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtgan va maydonga tushishga shay holatda.

Yetakchilar safga qaytdi

Terma jamoa lageridan olingan maʼlumotlarga koʻra, Julian Alvarezning toʻpigʻidagi ogʻriqlar butkul yoʻqolgan boʻlsa, Emiliano Martinez barmogʻidagi jarohatdan forigʻ boʻlgan. Faqatgina tajribali himoyachi Nicolas Tagliafico kichik nazorat ostida boʻlib turibdi, biroq uning ham umumiy holati ijobiy baholanmoqda.

"Hamma Leo Messini maydonda koʻrishni istaydi. U nafaqat argentinaliklarni, balki butun dunyoni hayajonga soladi. Lionel biz uchun hamisha monumental ahamiyatga ega boʻlgan va hozir bu ahamiyat yanada ortgan. Men uni juda yaxshi holatda koʻryapman", — deya murabbiyning soʻzlarini keltirmoqda Goal.com nashri.

Shuningdek, Scaloni darvozabon Emiliano Martinez va hujumchi Julian Alvarezning holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi: "Emiliano ertangi oʻyinga tayyor. Julianning toʻpigʻida muammo bor edi, lekin tiklanish jarayoni aʼlo darajada oʻtdi. U ertaga asosiy tarkib uchun variantlarimiz orasida boʻladi".

Bosim va kutilmalar

Amaldagi jahon chempionlari turnirning ochilish oʻyiniga ketma-ket yettita gʻalaba bilan yetib kelishdi. Shunga qaramay, Scaloni shogirdlarini ortiqcha bosimdan himoya qilishga urindi. Uning fikricha, garchi ilk oʻyin muhim boʻlsa-da, u turnir taqdirini butunlay hal qilib qoʻymaydi.

"Biz xotirjammiz, chunki bu shunchaki futbol oʻyini. Oʻtgan Jahon chempionati tajribasi bizga koʻp narsani oʻrgatgan. Ilk bahs fundamental ahamiyatga ega emas, u bilan hammasi tugab qolmaydi. Biz yaxshi holatdamiz va kuchli raqibga qarshi munosib oʻyin koʻrsatishga tayyormiz", — deya qoʻshimcha qildi mutaxassis.

Argentina terma jamoasi tarkibida raqobat nihoyatda kuchli ekanligi murabbiy uchun yoqimli qiyinchilik tugʻdirmoqda. Scalonining eʼtirof etishicha, barcha futbolchilar sogʻlom boʻlgan sharoitda asosiy 11 talikni tanlash oson kechmaydi. Jamoaning umumiy kayfiyati va jismoniy holati chempionlik unvonini himoya qilish uchun yetarli darajada ekani qayd etildi.

ArgentinaLionel MessiJahon ChempionatiLionel ScaloniFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiEron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiBugun, 08:17Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiJahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiBugun, 08:12Dembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiDembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiBugun, 08:07Urugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldiUrugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldiBugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi