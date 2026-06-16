Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladi

·33·Sport
Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladi

Shimoliy Amerika qit’asida millionlab muxlislarga hayajonli lahzalarni taqdim etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi o‘zining nafaqat maydondagi shiddatli bahslari, balki kulis ortidagi ta’sirli voqealari bilan ham dunyo ahlini hayratda qoldirmoqda. Kuni kecha Los-Anjelesning muhtasham stadionlaridan birida kechgan Eron va Yangi Zelandiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (2:2) nafaqat yashil maydondagi intrigasi, balki undan keyin sodir bo‘lgan voqealar bilan ham sport nashrlarining bosh mavzusiga aylandi. Og‘ir va siyosiy bosimlarga boy kechgan ushbu uchrashuvdan so‘ng, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino kutilmaganda Eron terma jamoasining kiyinish xonasiga tashrif buyurdi.

FIFA rahbarining ta’sirli nutqi va ichki e’tirofi

Dunyo futbolining bosh rahbari siyosiy mashaqqatlar va og‘ir logistika sharoitida to‘p surayotgan fors futbolchilari bilan shaxsan uchrashib, ularga o‘z daldasini bildirdi. Janni Infantinoning samimiy va ruhlantiruvchi nutqi eronlik charchoq nimaligini bilmas yigitlar va murabbiylar shtabi tomonidan davomli olqishlar bilan kutib olindi.

FIFA prezidenti Janni Infantinoning Eron jamoasiga yo‘llagan nutqi:

«Bugungi uchrashuv sizlar uchun haqiqatan ham o‘ta murakkab va qiyin kechdi. Agar maydonda birozgina omad sizga kulib boqqanida, bugun haqli ravishda zafar quchishingiz mumkin edi. Lekin shunga qaramay, siz yuqori darajadagi mazmunli o‘yin namoyish etdingiz.

Oldinda sizni yana ikkita juda muhim bellashuv kutib turibdi va men ishonamanki, siz yashil maydondagi chiqishlaringiz bilan yana butun dunyoni faxrlantira olasiz. Musobaqa davomida qanday murakkab to‘siqlar, og‘ir yo‘llar va cheklovlar orqali bu yerga kelayotganingizni juda yaxshi bilaman va sizni to‘liq tushunib turibman. Biroq siz mana shu sinovlarning barchasidan ko‘ra kuchliroq ekanligingizni isbotladingiz. Siz bugun nafaqat futbol o‘ynadingiz, balki butun stadionni birlashtira oldingiz. Butun bashariyatga tinchlik va kuchli sport signalini yo‘llay oldingiz. Buning uchun sizga katta rahmat!»

Quyidagi tashkiliy va siyosiy-sport tahlili jadvali orqali Eron terma jamoasining Los-Anjelesdagi bahsi, FIFA rahbarining tashrifi va jamoa duch kelayotgan cheklovlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va o‘yin o‘tkazilgan shahar

1-turdagi jangovar natija

Kiyinish xonasiga tashrif buyurgan oliy mehmon

FIFA rahbari e’tirof etgan asosiy jihat

O‘yindan so‘ng qabul qilingan keskin qaror

Eron jamoasining vaqtinchalik mashg‘ulot qarorgohi

JCH-2026, Los-Anjeles


(AQSH hududi)

2:2 (Durang)


Yangi Zelandiyaga qarshi

Janni Infantino


(FIFA prezidenti)

Sun’iy to‘siqlardan kuchlilik va stadionni birlashtirish

AQSH hududini zudlik bilan tark etish

Meksika (Tixuana bazasi)


(Chegara orti hududi)

Stadiondagi birdamlik va chegara ortidagi haqiqat

Ta’kidlab o‘tish joizki, ushbu hayajonli o‘yin AQSHning Los-Anjeles shahrida yuqori anshlag ostida o‘tdi. Biroq uchrashuv final hushtagi chalinishi bilan Eron terma jamoasi uchun yana o‘sha noqulay tashkiliy mashaqqatlar boshlandi. Siyosiy viza cheklovlari sababli, o‘yin tugashi bilanoq jamoa a’zolariga zudlik bilan AQSH hududini bo‘shatib qo‘yish va qo‘shni Meksikadagi mashg‘ulot qarorgohiga qaytish buyrug‘i berilgan.

FIFA prezidentining shaxsan o‘zi jamoa kiyinish xonasiga kirib, ularga dalda berishi — xalqaro tashkilot ham sportchilar duch kelayotgan siyosiy bosimlardan xabardor ekani va ularni qo‘llab-quvvatlashini anglatadi. Eronlik futbolchilar tashkiliy qiyinchiliklarga qaramay, mundialda haqiqiy iroda ko‘rsatishda davom etishmoqda.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, FIFA va dunyo grandlarining kulis ortidagi sirlari, sport yulduzlarining hayotiga oid eng ishonchli va tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Gianni InfantinoFIFAEronYangi ZelandiyaLos-Anjeles
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiSandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiBugun, 08:56Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiLionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiBugun, 08:19Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiEron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiBugun, 08:17Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiJahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiBugun, 08:12Dembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiDembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiBugun, 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi