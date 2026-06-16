Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladi
Shimoliy Amerika qit’asida millionlab muxlislarga hayajonli lahzalarni taqdim etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi o‘zining nafaqat maydondagi shiddatli bahslari, balki kulis ortidagi ta’sirli voqealari bilan ham dunyo ahlini hayratda qoldirmoqda. Kuni kecha Los-Anjelesning muhtasham stadionlaridan birida kechgan Eron va Yangi Zelandiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (2:2) nafaqat yashil maydondagi intrigasi, balki undan keyin sodir bo‘lgan voqealar bilan ham sport nashrlarining bosh mavzusiga aylandi. Og‘ir va siyosiy bosimlarga boy kechgan ushbu uchrashuvdan so‘ng, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino kutilmaganda Eron terma jamoasining kiyinish xonasiga tashrif buyurdi.
FIFA rahbarining ta’sirli nutqi va ichki e’tirofi
Dunyo futbolining bosh rahbari siyosiy mashaqqatlar va og‘ir logistika sharoitida to‘p surayotgan fors futbolchilari bilan shaxsan uchrashib, ularga o‘z daldasini bildirdi. Janni Infantinoning samimiy va ruhlantiruvchi nutqi eronlik charchoq nimaligini bilmas yigitlar va murabbiylar shtabi tomonidan davomli olqishlar bilan kutib olindi.
FIFA prezidenti Janni Infantinoning Eron jamoasiga yo‘llagan nutqi:
«Bugungi uchrashuv sizlar uchun haqiqatan ham o‘ta murakkab va qiyin kechdi. Agar maydonda birozgina omad sizga kulib boqqanida, bugun haqli ravishda zafar quchishingiz mumkin edi. Lekin shunga qaramay, siz yuqori darajadagi mazmunli o‘yin namoyish etdingiz.
Oldinda sizni yana ikkita juda muhim bellashuv kutib turibdi va men ishonamanki, siz yashil maydondagi chiqishlaringiz bilan yana butun dunyoni faxrlantira olasiz. Musobaqa davomida qanday murakkab to‘siqlar, og‘ir yo‘llar va cheklovlar orqali bu yerga kelayotganingizni juda yaxshi bilaman va sizni to‘liq tushunib turibman. Biroq siz mana shu sinovlarning barchasidan ko‘ra kuchliroq ekanligingizni isbotladingiz. Siz bugun nafaqat futbol o‘ynadingiz, balki butun stadionni birlashtira oldingiz. Butun bashariyatga tinchlik va kuchli sport signalini yo‘llay oldingiz. Buning uchun sizga katta rahmat!»
Quyidagi tashkiliy va siyosiy-sport tahlili jadvali orqali Eron terma jamoasining Los-Anjelesdagi bahsi, FIFA rahbarining tashrifi va jamoa duch kelayotgan cheklovlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va o‘yin o‘tkazilgan shahar
1-turdagi jangovar natija
Kiyinish xonasiga tashrif buyurgan oliy mehmon
FIFA rahbari e’tirof etgan asosiy jihat
O‘yindan so‘ng qabul qilingan keskin qaror
Eron jamoasining vaqtinchalik mashg‘ulot qarorgohi
JCH-2026, Los-Anjeles
(AQSH hududi)
2:2 (Durang)
Yangi Zelandiyaga qarshi
Janni Infantino
(FIFA prezidenti)
Sun’iy to‘siqlardan kuchlilik va stadionni birlashtirish
AQSH hududini zudlik bilan tark etish
Meksika (Tixuana bazasi)
(Chegara orti hududi)
Stadiondagi birdamlik va chegara ortidagi haqiqat
Ta’kidlab o‘tish joizki, ushbu hayajonli o‘yin AQSHning Los-Anjeles shahrida yuqori anshlag ostida o‘tdi. Biroq uchrashuv final hushtagi chalinishi bilan Eron terma jamoasi uchun yana o‘sha noqulay tashkiliy mashaqqatlar boshlandi. Siyosiy viza cheklovlari sababli, o‘yin tugashi bilanoq jamoa a’zolariga zudlik bilan AQSH hududini bo‘shatib qo‘yish va qo‘shni Meksikadagi mashg‘ulot qarorgohiga qaytish buyrug‘i berilgan.
FIFA prezidentining shaxsan o‘zi jamoa kiyinish xonasiga kirib, ularga dalda berishi — xalqaro tashkilot ham sportchilar duch kelayotgan siyosiy bosimlardan xabardor ekani va ularni qo‘llab-quvvatlashini anglatadi. Eronlik futbolchilar tashkiliy qiyinchiliklarga qaramay, mundialda haqiqiy iroda ko‘rsatishda davom etishmoqda.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, FIFA va dunyo grandlarining kulis ortidagi sirlari, sport yulduzlarining hayotiga oid eng ishonchli va tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…