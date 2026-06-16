O‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasida
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi qit’amiz muxlislari uchun unutilmas tarixiy lahzalarni tuhfa etmoqda. Bu safargi global futbol bayrami Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq xalqlari uchun o‘zgacha ahamiyatga ega. Sababi, Osiyo qit’asining ikki yangi qudratli va shijoatli vakillari — O‘zbekiston hamda Iordaniya milliy terma jamoalari mundialga shunchaki tomoshabin yoki oddiy ishtirokchi sifatida emas, balki o‘z so‘zlarini aytish va jahon grandlariga haqiqiy kuchlarini ko‘rsatish uchun tashrif buyurishgan. Ayni kunlarda Amman va Toshkent ko‘chalarida millat qahramonlaridan katta zafarlar kutishmoqda, muxlislar o‘rtasidagi bayramona kayfiyat esa yuqori cho‘qqisiga chiqqan.
Messi va Ronaldu oldidagi ilk jiddiy imtihonlar
Dunyo futboli afsonalari Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu to‘p surayotgan terma jamoalarga qarshi orzudagi o‘yinlardan avval, Osiyo debyutantlarini tarixiy ilk uchrashuvlar kutib turibdi. Chorshanba kuni Iordaniya terma jamoasi Yevropaning nomdor vakili Avstriyaga qarshi yashil maydonga tushsa, keyingi turlarda Jazoir va kuchli Argentina bilan kuch sinashadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa o‘z tarixiy yurishini Janubiy Amerikaning eng shiddatli vakillaridan biri — Kolumbiyaga qarshi o‘ta keskin bahs bilan boshlaydi. Shundan so‘ng «Oq bo‘rilar»ni portugal yulduzlari va Kongo Demokratik Respublikasi jamoalariga qarshi murakkab imtihonlar kutmoqda.
Iordaniya va Avstriya o‘rtasidagi bahs San-Fransiskodagi muhtasham «Bay Area Stadium»da bo‘lib o‘tadi va FIFAning chipta narxlarini dinamik belgilash tizimi uchun katta sinov vazifasini o‘taydi. Biroq stadion qanchalik to‘lishidan qat’i nazar, Ammandagi mashhur «Prince Muhammad» ko‘chasida va butun mamlakat bo‘ylab qahvaxonalarda futbol ishqibozlari sababli bo‘sh joy topish mumkin bo‘lmaydi. Xuddi shunday manzara Toshkentdagi palovxonalar va ko‘ngilochar maskanlarda ham kuzatilishi aniq. Faqat Mexiko shahri mezbonlik qiladigan O‘zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi vaqtlar farqi tufayli yurtimizda ertalabki paytga to‘g‘ri keladi.
Quyidagi tashkiliy va sport tahlili jadvali orqali Osiyoning ikki debyutant jamoasi — O‘zbekiston va Iordaniyaning JCH-2026 turniridagi guruh bosqichi raqiblari va bosh murabbiylari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Debyutant terma jamoa nomi
Bosh murabbiy va uning taktik uslubi
1-turdagi ilk tarixiy raqib
2- va 3-turlardagi raqiblar
E’tibor markazidagi asosiy yulduz futbolchilar
Nazorat uchrashuvlaridagi so‘nggi natijalar
O‘zbekiston
(Markaziy Osiyo faxri)
Fabio Kannavaro
(Jahon chempioni bo‘lgan sardor)
Kolumbiya terma jamoasi
(Mexiko shahrida)
• Portugaliya
• Kongo DR
• Abduqodir Husanov («Manchester Siti»)
• Abbosbek Fayzullayev (Vinger)
• Gabon (G‘alaba)
• Misr (G‘alaba)
• Niderlandiya (2:3 mag‘lubiyat)
Iordaniya
(Yaqin Sharq shijoati)
Jamol Sellami
(Qat’iy 3-4-3 taktikasi)
Avstriya terma jamoasi
(San-Fransiskoda)
• Jazoir
• Argentina
• Musa At-Taamari («Renn» klubi)
• Ali Olvan (Hujumchi)
• Shveysariya (1:4 mag‘lubiyat)
• Kolumbiya (0:2 mag‘lubiyat)
Iordaniyaning irodasi va jamoaviy ruhi
Iordaniya terma jamoasi futbol olamida ko‘proq mustahkam tartib-intizom, iroda va tezkor qarshi hujumlarga tayanadi. To‘g‘ri, jamoaning ramzi va bosh to‘purari Yazan An-Naymat tizzasidan olgan og‘ir jarohati sababli mundialni o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi. Shuningdek, saralash bosqichida O‘mon darvozasiga uchta gol urib, jahon chempionati yo‘llanmasini naqd qilgan Ali Olvan ham fevral oyidan beri rasmiy o‘yinlarda qatnashmagan bo‘lsa-da, asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Jamoaning eng porloq yulduzi esa Fransiyaning «Renn» klubi yarim himoyachisi Musa At-Taamari hisoblanadi. Hujumda Yazanning o‘rnini 20 yoshli iqtidor egasi Odex Faxuriy egallashi kutilmoqda.
Yaqinda Shveysariya (1:4) va Kolumbiyadan (0:2) qabul qilingan mag‘lubiyatlar muxlislarda biroz xavotir uyg‘otgan bo‘lsa-da, milliy jamoa safida 179 ta o‘yinda qatnashgan mashhur sobiq darvozabon Amr Shofe jamoaning pley-off bosqichiga chiqishga qodirligini va bu mag‘lubiyatlar xatolar ustida ishlash uchun yaxshi dars bo‘lganini ta’kidladi. 2023 yilgi Osiyo kubogida Janubiy Koreyani mag‘lub etib, finalgacha yetib borgan irodali Iordaniya bu gal ham kuchli kurashga shay.
«Oq bo‘rilar»ning tarixiy qadami va Kannavaro loyihasi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixiy yo‘llanmani qo‘lga kiritgach, bosh murabbiylikka 2006 yilgi Jahon chempioni Fabio Kannavaroni taklif etdi. O‘zbekiston tarkibida ham Yevropada katta tajriba to‘playotgan yulduzlar bor. Ayniqsa, «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov va Turkiyada o‘z mahoratini oshirayotgan 22 yoshli iqtidorli vinger Abbosbek Fayzullayev butun dunyo skautlari diqqat markazida bo‘ladi.
Jamoamiz so‘nggi nazorat uchrashuvida kuchli Niderlandiyaga qarshi (1:2) so‘nggi soniyalardagina mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, konsentratsiyani yo‘qotmaslik kerakligi borasida muhim xulosa chiqardi. Tajribali yarim himoyachi Jaloliddin Masharipov bel og‘rig‘idan aziyat chekayotgan bo‘lishiga qaramay, tarkibda umumiy umid va quvonch hissi juda yuqori.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaroning fikri:
«O‘zbeklar — hech qachon taslim bo‘lmaydigan, maydonda oxirigacha qattiq kurashadigan irodali xalq. Bunday jamoaga qarshi to‘p surish har qanday raqib uchun katta noqulaylik tug‘diradi. Ularni mag‘lub etish o‘ta qiyin va bizni mundialda oson o‘yinlar kutmayapti».
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi birinchi vitse-prezidenti Otabek Umarovning bayonoti:
«Bu tarixiy natijalar o‘z-o‘zidan, bir kunda kelib qolgani yo‘q. Biz bir necha yil davomida tizimli mehnat qilib, barqaror natijalar orqali Osiyoning yetakchi futbol mamlakatlaridan biriga aylandik. Yoshlar darajasidagi muvaffaqiyatlarimiz mana endi kattalar futbolida o‘z mevasini bermoqda. Markaziy Osiyodan jahon chempionatiga chiqqan ilk mamlakat sifatida, bu palla butun millat o‘z qahramonlari atrofida birlashadigan buyuk tarixiy daqiqalardir».
Eski «hal qiluvchi pallada to‘xtab qoluvchi jamoa» tamg‘asini butunlay parchalab tashlagan O‘zbekiston uchun bu Jahon chempionati yangi va porloq davrning boshlanishidir. Toshkentda va Ammanda futbol bayrami boshlanmoqda!
JCH-2026 turniridagi O‘zbekiston va Iordaniya terma jamoalarining tarixiy qadamlari, eksklyuziv intervyular, parda ortidagi qiziqarli voqealar va sport olamiga oid eng tezkor hamda ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…