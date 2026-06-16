Sindarov Madaminovning g‘alabasini haqiqiy mo‘jiza deb atadi
O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov Toshkentda bo‘lib o‘tgan nufuzli UzChess Cup musobaqasida g‘oliblikni qo‘lga kiritgan hamyurti Muxiddin Madaminov haqida iliq fikrlar bildirdi. Sports.kz xabariga ko‘ra, Sindarov Madaminovning so‘nggi yillardagi jadal o‘sishi, mehnatsevarligi va shaxmatdagi o‘ziga xos yo‘lini alohida ta’kidlagan.
UzChess Cup musobaqasi yakunida Muxiddin Madaminov 9 imkoniyatdan 5,5 ochko jamg‘arib, birinchi o‘rinni egalladi. U qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha hamyurti Shamsiddin Vohidov va rossiyalik mashhur grossmeyster Yan Nepomnyashiyni ortda qoldirdi. Bu natija o‘zbek shaxmati uchun yana bir katta e’tirof bo‘ldi.
Javohir Sindarovning aytishicha, Madaminov musobaqada juda kuchli o‘yin namoyish etgan. Ayniqsa, u partiyalarning debyut bosqichida o‘zini yuqori darajada ko‘rsata olgan.
“U juda kuchli o‘ynadi. Hammaning o‘ziga ayon: Muxiddin partiyaning debyut bosqichida qay darajada kuchli ekaniga. U bilan birga ishlaganimiz ham unga yordam bergan, deb o‘ylayman”, — dedi Sindarov.
Grossmeyster suhbat davomida Madaminov haqida ko‘pchilik uchun qiziq bo‘lgan bir tafsilotni ham esga oldi. Ma’lum bo‘lishicha, Muxiddin shaxmat bilan shug‘ullanishni nisbatan kech — o‘n yoshidan boshlagan. Shaxmat olamida esa bunday yosh ko‘pincha kech deb hisoblanadi. Chunki ko‘plab grossmeysterlar bolalikdan, hatto 4-5 yoshlaridan donalarni qo‘lga olib, musobaqalarda ishtirok eta boshlaydi.
“Lekin yana bir juda qiziq jihat bor: Muxiddin shaxmatni o‘ynashni o‘n yoshdan boshlagan. Bizda hatto shunday suratlar borki, men allaqachon grossmeysterman, u esa mening muxlisim. Men bir vaqtning o‘zida bir nechta raqibga qarshi ko‘rgazmali o‘yin o‘tkazyapman, u esa tomoshabinlar orasida turibdi”, — dedi Javohir Sindarov.
Bu hikoya Madaminovning bugungi yutug‘ini yanada qadrli qiladi. Chunki u shaxmatga ko‘pchilik iste’dodlardan ancha kechroq kirib kelgan bo‘lsa-da, qisqa vaqt ichida katta o‘sishga erishdi. Mehnat, intizom va o‘z ustida tinmay ishlash orqali u nafaqat kuchli shaxmatchilar qatoriga qo‘shildi, balki nufuzli turnirda birinchi o‘rinni ham qo‘lga kiritdi.
Sindarov buni oddiy holat emas, haqiqiy mo‘jiza sifatida baholadi. Uning fikricha, shaxmatda odatda 15 yoshgacha grossmeyster bo‘la olmagan sportchini alohida fenomen sifatida ko‘rishmaydi. Ammo Madaminov bu qolipni buzib, o‘z iqtidorini mehnat orqali ocha olgan.
“Bu haqiqiy mo‘jiza. Muxiddin o‘n yoshda shaxmatga kirib kelgan. Oddiy holatda, agar sen o‘n besh yoshgacha grossmeyster bo‘lmasang, seni alohida iste’dod sifatida ko‘rishmaydi. Lekin u juda ko‘p mehnat qildi, o‘z qobiliyatini ochdi va hali ham meni hayratda qoldirishda davom etyapti”, — dedi u.
Javohir Sindarovning ta’kidlashicha, Madaminovning haqiqiy salohiyatini ko‘pchilik hali to‘liq anglab yetgani yo‘q. Uning fikricha, Muxiddinda yanada katta natijalarga erishish imkoniyati bor.
“Odamlar hali-hanuz uning qay darajada kuchli ekanini to‘liq anglab yetgani yo‘q”, — deya qo‘shimcha qildi Sindarov.
Madaminovning UzChess Cupdagi g‘alabasi o‘zbek shaxmatidagi sog‘lom raqobat, yangi avlod kuchayib borayotgani va mamlakatda shaxmat maktabi tobora mustahkamlanayotganini yana bir bor ko‘rsatdi. Turnirda Shamsiddin Vohidov va Yan Nepomnyashiy kabi kuchli raqiblarni ortda qoldirish oson ish emas. Bu natija Muxiddinning nafaqat yaxshi tayyorgarlik ko‘rganini, balki muhim pallada psixologik bosimni ham yengib o‘ta olganini anglatadi.
Shaxmatda bir necha yurish oldinni ko‘ra bilish, vaziyatni to‘g‘ri baholash va raqib rejasini buzish muhim. Madaminov aynan shu jihatlarda o‘zini ko‘rsata oldi. Ayniqsa, debyutdagi tayyorgarlik va o‘yin davomidagi qat’iyat uning g‘alabasida muhim omil bo‘ldi.
O‘zbekiston shaxmati so‘nggi yillarda xalqaro maydonda jiddiy kuchga aylandi. Javohir Sindarov, Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov va boshqa yosh grossmeysterlar bilan bir qatorda Muxiddin Madaminovning ham yuqori natijalar ko‘rsatayotgani muxlislarni quvontirmoqda.
Eng muhimi, Madaminovning tarixi ko‘plab yoshlar uchun katta motivatsiya bo‘lishi mumkin. U shaxmatga erta bolalikdan emas, nisbatan kechroq kirib kelgan bo‘lsa-da, tinimsiz mehnat orqali katta sahnaga chiqdi. Bu esa har qanday sohada muvaffaqiyat uchun faqat boshlanish vaqti emas, balki iroda, mehnat va ishonch ham hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.
UzChess Cupdagi g‘alaba Muxiddin Madaminov faoliyatida yangi bosqich bo‘lishi mumkin. Sindarov aytganidek, uning haqiqiy kuchini ko‘pchilik hali to‘liq his qilmagan. Agar u shu sur’atda rivojlanishda davom etsa, o‘zbek shaxmati yana bir katta yulduzga ega bo‘lishi mumkin.
…