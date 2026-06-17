Lionel Messi JCh-2026ni rekord bilan boshladi: Argentina Jazoirni magʻlub etdi

·0·Sport
Lionel Messi JCh-2026ni rekord bilan boshladi: Argentina Jazoirni magʻlub etdi

Argentina terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidagi oʻz unvonini himoya qilishni ishonchli gʻalaba bilan boshladi. Kanzas-Siti shahridagi stadionda kechgan bahsda amaldagi chempionlar Jazoir terma jamoasi ustidan 3:0 hisobida zafar quchdi. Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan 38 yoshli Lionel Messi raqib darvozasiga uchta gol urib, navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning dastlabki daqiqalari har ikki jamoa uchun ham ancha asabiy ruhda oʻtdi. Dastlab Lautaro Martinezning uzatmasidan soʻng urilgan gol ofsayd tufayli bekor qilingan boʻlsa, koʻp oʻtmay Jazoir vakili Farès Chaïbi Emiliano Martinez darvozasini ishgʻol qildi. Biroq VAR tizimi aralashuvidan soʻng jazoirlik futbolchi ham oʻyindan tashqari holatda qolgani maʼlum boʻldi va hisob oʻzgarmay qoldi.

Messining rekordlar oqshomi

Uchrashuvning 15-daqiqasidan soʻng Lionel Messi sahnaga chiqdi. Uning Inter Miami klubidagi jamoadoshi Rodrigo De Paul tomonidan yetkazib berilgan toʻpni Messi darvozaning yuqori burchagiga joylab qoʻydi. Bu gol argentinalik afsona uchun beshinchi jahon chempionatidagi birinchi gol boʻldi. Eʼtiborlisi, ushbu voqea uning mundiallardagi debyut golidan roppa-rosa 20 yil oʻtib yuz berdi.

Ushbu oʻyindagi xet-trik evaziga Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi gollar soni boʻyicha afsonaviy Miroslav Klosega yetib oldi. Endilikda har ikki futbolchi hisobida 16 tadan gol mavjud. Faqatgina germaniyalik sobiq hujumchi kamroq oʻyin oʻtkazgani evaziga hamon peshqadamlikni saqlab turibdi. Shuningdek, bu gol Messining faoliyatidagi (klub va terma jamoa miqyosida) 911-gol sifatida tarixga kirdi.

Ikkinchi boʻlimda ham Argentina bosimni kamaytirmadi. Alexis Mac Allister tomonidan yoʻllangan zarba darvozabon Luca Zidane tomonidan qaytarilgan boʻlsa-da, qaytgan toʻpga Messi hammadan birinchi yetib keldi va hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Oradan koʻp oʻtmay, Nicolas Gonzalezning uzatmasini golga aylantirgan hujumchi jahon chempionatlaridagi oʻzining ilk xet-trikini rasmiylashtirdi.

Jazoir terma jamoasi oʻyin davomida toʻp nazorati boʻyicha raqibga munosib qarshilik koʻrsatgan boʻlsa-da, hujumda aniqlik yetishmadi. Afrika vakillari Argentina darvozasi tomon jami yetti marta zarba yoʻllashdi, biroq ularning birortasi darvoza sohasiga aniq bormadi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu gʻalaba Argentinaning guruhdan chiqish imkoniyatlarini keskin oshirdi.

Ushbu uchrashuv nafaqat natijasi, balki bir qator statistik koʻrsatkichlari bilan ham ajralib turadi:

  • Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida 2-oʻringa koʻtarildi;
  • Rodrigo De Paul va Messi MLS vakillari sifatida jahon chempionatida bir-biriga golli uzatma bergan beshinchi juftlikka aylanishdi;
  • Lionel Messi faoliyatidagi 911-golini aynan JCh-2026 ochilish bahsida kiritdi.

ArgentinaLionel MessiJCh-2026FutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladiErling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladiBugun, 00:12Cherchesov O‘zbekistonni kuzatishi va Niderlandiya chempion bo‘lishini aytdiCherchesov O‘zbekistonni kuzatishi va Niderlandiya chempion bo‘lishini aytdiBugun, 23:47Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 21:47Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Bugun, 21:37Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiKylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiBugun, 21:11Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiFransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiBugun, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi