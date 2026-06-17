Lionel Messi JCh-2026ni rekord bilan boshladi: Argentina Jazoirni magʻlub etdi
Argentina terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidagi oʻz unvonini himoya qilishni ishonchli gʻalaba bilan boshladi. Kanzas-Siti shahridagi stadionda kechgan bahsda amaldagi chempionlar Jazoir terma jamoasi ustidan 3:0 hisobida zafar quchdi. Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan 38 yoshli Lionel Messi raqib darvozasiga uchta gol urib, navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning dastlabki daqiqalari har ikki jamoa uchun ham ancha asabiy ruhda oʻtdi. Dastlab Lautaro Martinezning uzatmasidan soʻng urilgan gol ofsayd tufayli bekor qilingan boʻlsa, koʻp oʻtmay Jazoir vakili Farès Chaïbi Emiliano Martinez darvozasini ishgʻol qildi. Biroq VAR tizimi aralashuvidan soʻng jazoirlik futbolchi ham oʻyindan tashqari holatda qolgani maʼlum boʻldi va hisob oʻzgarmay qoldi.
Messining rekordlar oqshomiUchrashuvning 15-daqiqasidan soʻng Lionel Messi sahnaga chiqdi. Uning Inter Miami klubidagi jamoadoshi Rodrigo De Paul tomonidan yetkazib berilgan toʻpni Messi darvozaning yuqori burchagiga joylab qoʻydi. Bu gol argentinalik afsona uchun beshinchi jahon chempionatidagi birinchi gol boʻldi. Eʼtiborlisi, ushbu voqea uning mundiallardagi debyut golidan roppa-rosa 20 yil oʻtib yuz berdi.
Ushbu oʻyindagi xet-trik evaziga Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi gollar soni boʻyicha afsonaviy Miroslav Klosega yetib oldi. Endilikda har ikki futbolchi hisobida 16 tadan gol mavjud. Faqatgina germaniyalik sobiq hujumchi kamroq oʻyin oʻtkazgani evaziga hamon peshqadamlikni saqlab turibdi. Shuningdek, bu gol Messining faoliyatidagi (klub va terma jamoa miqyosida) 911-gol sifatida tarixga kirdi.
Ikkinchi boʻlimda ham Argentina bosimni kamaytirmadi. Alexis Mac Allister tomonidan yoʻllangan zarba darvozabon Luca Zidane tomonidan qaytarilgan boʻlsa-da, qaytgan toʻpga Messi hammadan birinchi yetib keldi va hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Oradan koʻp oʻtmay, Nicolas Gonzalezning uzatmasini golga aylantirgan hujumchi jahon chempionatlaridagi oʻzining ilk xet-trikini rasmiylashtirdi.
Jazoir terma jamoasi oʻyin davomida toʻp nazorati boʻyicha raqibga munosib qarshilik koʻrsatgan boʻlsa-da, hujumda aniqlik yetishmadi. Afrika vakillari Argentina darvozasi tomon jami yetti marta zarba yoʻllashdi, biroq ularning birortasi darvoza sohasiga aniq bormadi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu gʻalaba Argentinaning guruhdan chiqish imkoniyatlarini keskin oshirdi.
Ushbu uchrashuv nafaqat natijasi, balki bir qator statistik koʻrsatkichlari bilan ham ajralib turadi:
- Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida 2-oʻringa koʻtarildi;
- Rodrigo De Paul va Messi MLS vakillari sifatida jahon chempionatida bir-biriga golli uzatma bergan beshinchi juftlikka aylanishdi;
- Lionel Messi faoliyatidagi 911-golini aynan JCh-2026 ochilish bahsida kiritdi.
…