Dunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod Respublikasi
Bugungi kunda dunyoning deyarli barcha hududlari xaritaga tushirilgan va muayyan davlatlar nazorati ostida. Shu sababli zamonaviy davrda yangi davlat tashkil etish deyarli imkonsizdek ko‘rinadi. Biroq Xorvatiya va Serbiya chegarasidagi Dunay bo‘yida buning aksini da’vo qilayotgan noodatiy loyiha mavjud.
Gap ikki davlat o‘rtasidagi bahsli hududlardan birida tashkil etilgan Verdis Ozod Respublikasi haqida ketmoqda. Ushbu hudud Xorvatiya va Serbiya o‘rtasidagi chegara masalalari sababli murakkab maqomga ega.
Loyihaga 2019 yilda Daniyel Jekson asos solgan. U o‘sha paytda hali voyaga yetmagan bo‘lgan. Jekson va uning tarafdorlari Verdisni shunchaki internetdagi hazil sifatida qoldirmay, unga xos davlat ramzlarini yaratishga kirishgan.
Loyiha doirasida bayroq, madhiya, Konstitutsiya va boshqa davlat atributlari ishlab chiqilgan. Shuningdek, Verdis o‘zini mustaqil davlat sifatida namoyon qilishga urinib kelmoqda.
Biroq Verdis Ozod Respublikasi hozircha BMT yoki dunyoning biror davlati tomonidan rasman tan olingan emas. Shu sababli u xalqaro miqyosda mustaqil davlat sifatida e’tirof etilmagan.
Shunga qaramay, Verdis loyihasi zamonaviy dunyoda «yangi davlat» yaratish g‘oyasining qanchalik noodatiy ko‘rinish olishi mumkinligini ko‘rsatadigan qiziqarli misollardan biri bo‘lib qolmoqda.
…