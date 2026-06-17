Nepomnyashchiy O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinidan kutilmagan natija kutmoqda

·16·Sport
Nepomnyashchiy O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinidan kutilmagan natija kutmoqda

Butun mamlakatimiz ahli va millionlab ashaddiy charm to‘p ishqibozlari katta hayajon, cheksiz umid bilan kutayotgan tarixiy lahzalarga soniyalar qoldi. Okean orti yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan JCH-2026 musobaqasining 1-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk uchrashuvini Janubiy Amerikaning eng kuchli va mag‘rur grandlaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Ushbu dunyo birinchiligidagi debyut bahsi oldidan taniqli futbol ekspertlari va tajribali mutaxassislar tomonidan «Oq bo‘rilar»ning imkoniyatlari borasida turli qiziqarli fikr-mulohazalar bildirilmoqda. Ana shunday salmoqli fikrlardan birini yurtimiz futbolini ich-ichidan juda yaxshi biladigan inson taqdim etdi.

Nepomnyashchiy: «Biz hammamiz o‘zbek futboliga chin dildan muxlislik qilamiz»

O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi, tajribali va mashhur mutaxassis Valeriy Nepomnyashchiy bo‘lajak o‘ta muhim va shiddatli to‘qnashuv oldidan o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi. U birinchi navbatda butun futbol jamoatchiligi singari o‘zi ham vakillarimizga chin qalbdan qayg‘urishini va katta umid bilan muxlislik qilayotganini alohida e’tirof etdi.

Tajribali murabbiyning ta’kidlashicha, bo‘lajak raqibimiz — Kolumbiya terma jamoasi Lotin Amerikasi qit’asining eng kuchli va mahoratli vakillaridan biri bo‘lib, ularning tarkibida dunyo top-klublarida to‘p suruvchi yuqori saviyali futbolchilar jamlangan. Tabiiyki, okean orti vakillarining jismoniy holati, taktik va o‘yin tayyorgarligi ham juda yuqori darajada ekanligi hech kimga sir emas.

Quyidagi rasmiy sport va taktik tahlil jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 1-turidagi raqibi, o‘yin omillari va sobiq bosh murabbiy Valeriy Nepomnyashchiyning ekspertlik xulosasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Vakillarimizning ilk raqibi

Raqibning bosh ustunliklari va maqomi

Musobaqadagi kutilmagan sensatsiya (Misol)

Muvaffaqiyat keltiruvchi asosiy taktik omillar

Sobiq bosh murabbiyning o‘yindan kutayotgan bosh umidi

Kolumbiya terma jamoasi


(Janubiy Amerika grandi)

• Yuqori saviyali yulduzlar tarkibi


• Yuksak jismoniy va texnik tayyorgarlik

Ispaniya — Kabo-Verde


(Ispaniya yulduzlari kichik jamoani mag‘lub eta olmadi)

• Tartibli o‘yin tashkil etish


• Murabbiyning taktik rejasini maydonda to‘liq bajarish

O‘zbekiston terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi bahsda kamida mag‘lub bo‘lmasligi

Ispaniya xatosi va tizimli reja: «Bugun hamma futbol o‘ynashni biladi»

Biroq, futbol olami hamisha o‘z kutilmagan sovg‘alari va sensatsiyalari bilan go‘zaldir. Valeriy Nepomnyashchiy ushbu fikrini isbotlash uchun joriy mundialdagi yorqin bir misolni keltirib o‘tdi: «Mana, futbolda har qanday natija qayd etilishi mumkinligiga yaqqol isbot sifatida dunyo yulduzlaridan tashkil topgan qudratli Ispaniya terma jamoasining kamtargina Kabo-Verde ustidan g‘alaba qozona olmaganini ko‘rsatish mumkin», — deydi mutaxassis.

Uning fikricha, bo‘lajak bahsdagi muvaffaqiyat faqat va faqat o‘zbek futbolchilarining maydonda o‘yinni qanday tashkil qilishiga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liq bo‘ladi. Bosh murabbiy tomonidan tuzilgan taktik reja va strategiyaning yashil maydonda qay darajada ishlashi eng hal qiluvchi ahamiyatga ega. «Bugungi zamonaviy futbolda deyarli barcha jamoalar birdek yaxshi o‘ynashni o‘rganib olishgan. Shu sababli, O‘zbekiston terma jamoasi o‘z ichki salohiyatini maydonda qay darajada to‘liq va qo‘rqmasdan namoyish eta olishini katta qiziqish bilan kuzatamiz. Men bu bahsda katta kutilmagan sensatsiya bo‘lishini va O‘zbekiston milliy terma jamoasi debyut o‘yinida kamida mag‘lubiyatdan qochib, ochko ishlashini juda-juda istayman», — deya o‘z so‘zini yakunladi Nepomnyashchiy.

Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:

Sobiq murabbiyning bu fikrlarida katta haqiqat bor. «Oq bo‘rilar» jamoaviy birdamlik va temirdek intizom evaziga kolumbiyaliklarning yulduzli hujumlarini to‘xtatib qolishga qodir. Jaloliddin Masharipovning yo‘qligi va qaydnomadagi majburiy o‘zgarishlarga qaramay, Ruslanbek Jiyanov va Abduqodir Husanov kabi tezkor yigitlarimiz maydonda haqiqiy jasorat ko‘rsatishlariga ishonamiz!

Milliy terma jamoamizning JCH-2026 stadionlaridagi har bir tarixiy uchrashuvi, Mexiko va Atlantadan eng eksklyuziv va tezkor xabarlar hamda dunyo futboliga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring! Vatandoshlarimizga ilk o‘yinda ulkan zafarlar yor bo‘lsin!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“K” guruhi: eng kuchli futbolchilardan iborat ramziy jamoa bilan tanishing“K” guruhi: eng kuchli futbolchilardan iborat ramziy jamoa bilan tanishingBugun, 08:44Shomurodov tarixiy o‘yin oldidan muxlislarni astoydil qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiShomurodov tarixiy o‘yin oldidan muxlislarni astoydil qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 08:19Koloskov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqishiga katta umid bildirdiKoloskov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqishiga katta umid bildirdiBugun, 08:10Denisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildiDenisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildiBugun, 07:12Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasini aslo kamsitmaslikka chaqirdiNestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasini aslo kamsitmaslikka chaqirdiBugun, 07:01Kannavaro: Jahon chempionatida har bir o‘yindan zavq olamiz...Kannavaro: Jahon chempionatida har bir o‘yindan zavq olamiz...Bugun, 06:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...