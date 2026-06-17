Nepomnyashchiy O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinidan kutilmagan natija kutmoqda
Butun mamlakatimiz ahli va millionlab ashaddiy charm to‘p ishqibozlari katta hayajon, cheksiz umid bilan kutayotgan tarixiy lahzalarga soniyalar qoldi. Okean orti yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan JCH-2026 musobaqasining 1-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk uchrashuvini Janubiy Amerikaning eng kuchli va mag‘rur grandlaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Ushbu dunyo birinchiligidagi debyut bahsi oldidan taniqli futbol ekspertlari va tajribali mutaxassislar tomonidan «Oq bo‘rilar»ning imkoniyatlari borasida turli qiziqarli fikr-mulohazalar bildirilmoqda. Ana shunday salmoqli fikrlardan birini yurtimiz futbolini ich-ichidan juda yaxshi biladigan inson taqdim etdi.
Nepomnyashchiy: «Biz hammamiz o‘zbek futboliga chin dildan muxlislik qilamiz»
O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi, tajribali va mashhur mutaxassis Valeriy Nepomnyashchiy bo‘lajak o‘ta muhim va shiddatli to‘qnashuv oldidan o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi. U birinchi navbatda butun futbol jamoatchiligi singari o‘zi ham vakillarimizga chin qalbdan qayg‘urishini va katta umid bilan muxlislik qilayotganini alohida e’tirof etdi.
Tajribali murabbiyning ta’kidlashicha, bo‘lajak raqibimiz — Kolumbiya terma jamoasi Lotin Amerikasi qit’asining eng kuchli va mahoratli vakillaridan biri bo‘lib, ularning tarkibida dunyo top-klublarida to‘p suruvchi yuqori saviyali futbolchilar jamlangan. Tabiiyki, okean orti vakillarining jismoniy holati, taktik va o‘yin tayyorgarligi ham juda yuqori darajada ekanligi hech kimga sir emas.
Quyidagi rasmiy sport va taktik tahlil jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 1-turidagi raqibi, o‘yin omillari va sobiq bosh murabbiy Valeriy Nepomnyashchiyning ekspertlik xulosasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Vakillarimizning ilk raqibi
Raqibning bosh ustunliklari va maqomi
Musobaqadagi kutilmagan sensatsiya (Misol)
Muvaffaqiyat keltiruvchi asosiy taktik omillar
Sobiq bosh murabbiyning o‘yindan kutayotgan bosh umidi
Kolumbiya terma jamoasi
(Janubiy Amerika grandi)
• Yuqori saviyali yulduzlar tarkibi
• Yuksak jismoniy va texnik tayyorgarlik
Ispaniya — Kabo-Verde
(Ispaniya yulduzlari kichik jamoani mag‘lub eta olmadi)
• Tartibli o‘yin tashkil etish
• Murabbiyning taktik rejasini maydonda to‘liq bajarish
O‘zbekiston terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi bahsda kamida mag‘lub bo‘lmasligi
Ispaniya xatosi va tizimli reja: «Bugun hamma futbol o‘ynashni biladi»
Biroq, futbol olami hamisha o‘z kutilmagan sovg‘alari va sensatsiyalari bilan go‘zaldir. Valeriy Nepomnyashchiy ushbu fikrini isbotlash uchun joriy mundialdagi yorqin bir misolni keltirib o‘tdi: «Mana, futbolda har qanday natija qayd etilishi mumkinligiga yaqqol isbot sifatida dunyo yulduzlaridan tashkil topgan qudratli Ispaniya terma jamoasining kamtargina Kabo-Verde ustidan g‘alaba qozona olmaganini ko‘rsatish mumkin», — deydi mutaxassis.
Uning fikricha, bo‘lajak bahsdagi muvaffaqiyat faqat va faqat o‘zbek futbolchilarining maydonda o‘yinni qanday tashkil qilishiga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liq bo‘ladi. Bosh murabbiy tomonidan tuzilgan taktik reja va strategiyaning yashil maydonda qay darajada ishlashi eng hal qiluvchi ahamiyatga ega. «Bugungi zamonaviy futbolda deyarli barcha jamoalar birdek yaxshi o‘ynashni o‘rganib olishgan. Shu sababli, O‘zbekiston terma jamoasi o‘z ichki salohiyatini maydonda qay darajada to‘liq va qo‘rqmasdan namoyish eta olishini katta qiziqish bilan kuzatamiz. Men bu bahsda katta kutilmagan sensatsiya bo‘lishini va O‘zbekiston milliy terma jamoasi debyut o‘yinida kamida mag‘lubiyatdan qochib, ochko ishlashini juda-juda istayman», — deya o‘z so‘zini yakunladi Nepomnyashchiy.
Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:
Sobiq murabbiyning bu fikrlarida katta haqiqat bor. «Oq bo‘rilar» jamoaviy birdamlik va temirdek intizom evaziga kolumbiyaliklarning yulduzli hujumlarini to‘xtatib qolishga qodir. Jaloliddin Masharipovning yo‘qligi va qaydnomadagi majburiy o‘zgarishlarga qaramay, Ruslanbek Jiyanov va Abduqodir Husanov kabi tezkor yigitlarimiz maydonda haqiqiy jasorat ko‘rsatishlariga ishonamiz!
Milliy terma jamoamizning JCH-2026 stadionlaridagi har bir tarixiy uchrashuvi, Mexiko va Atlantadan eng eksklyuziv va tezkor xabarlar hamda dunyo futboliga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring! Vatandoshlarimizga ilk o‘yinda ulkan zafarlar yor bo‘lsin!
…