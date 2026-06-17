Angliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻq

·33·Sport
Angliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻq

Angliya terma jamoasi va butun jahon futbolida klassik "toʻqqizinchi raqam", yaʼni markaziy hujumchi tanqisligi yuzaga kelmoqda. Hozirda Harry Kane terma jamoaning mutloq yetakchisi boʻlib tursa-da, uning ortidan kelayotgan yoshlar orasida munosib davomchi koʻrinmayotgani mutaxassislarni xavotirga solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Premer-liganing sobiq yulduzi va Angliya terma jamoasi sobiq hujumchisi Stan Collymore Goal.com nashriga bergan intervyusida ushbu muammoning tub ildizlarini tushuntirib berdi. Uning fikricha, ingliz futbol tizimida Harry Kane darajasidagi merosxoʻrning yoʻqligi shunchaki tasodif emas, balki zamonaviy futbol taktikasi va yosh futbolchilarning masʼuliyatdan qochayotgani oqibatidir.

Nima uchun yoshlar hujumchi boʻlishni istamayapti?

Collymorening taʼkidlashicha, soʻnggi 15-20 yil ichida aksariyat jamoalar uchta hujumchi bilan oʻynash tizimiga oʻtgan. Bu esa sof markaziy hujumchi pozitsiyasining ahamiyatini oʻzgartirib yubordi. Murabbiylar bilan muloqotda boʻlgan sobiq futbolchi qiziqarli holatni payqagan: yosh futbolchilar endi markaziy hujumchi boʻlishni xohlashmayapti.

"Hamma qanot hujumchisi boʻlishga intiladi. Chunki u yerda sizda texnik mahorat koʻrsatish, markazga yorib kirish va zarba berish imkoniyati bor, lekin sizdan faqat gol talab qilinmaydi. Markaziy hujumchi esa faqat bitta narsa — gollar soni bilan baholanadi. Bu esa juda katta masʼuliyat va bosim degani", — deydi Stan Collymore.

Angliya futboli 1990-yillarda Alan Shearer, Ian Wright, Andy Cole va Robbie Fowler kabi sermahsul toʻpurarlar bilan toʻlib-toshgan edi. Bugungi kunda esa nafaqat Angliyada, balki butun dunyoda Robert Lewandowski, Karim Benzema va Luis Suarez kabi afsonaviy hujumchilar oʻz faoliyatining yakuniy bosqichiga yetib kelgan, ularning oʻrnini bosadigan yangi avlod esa juda kamsonli.

Erling Xoland — qoidadan mustasno holat

Mutaxassis Manchester Siti yulduzi Erling Xolandni zamonamizning noyob isteʼdodi deb atadi. Uning aytishicha, Erling Xoland Dortmundning Borussiya jamoasida oʻynaganida boʻshliqlarga yuguradigan va tezlik hisobiga gol uradigan hujumchi edi. Manchester Siti tarkibida esa u oʻzini jamoa tizimiga moslashtirib, jarima maydonchasi ichida toʻpni birgina tegish bilan darvozaga yoʻllaydigan "mashina"ga aylandi.

Harry Kane hozirda 31 yoshda va u Lionel Messi hamda Cristiano Ronaldo kabi uzoq vaqt yuqori saviyada oʻynashni maqsad qilgan. Agar u yana 5 yil davomida terma jamoada toʻp sursa, Angliyada yangi isteʼdodlar yetishib chiqishi uchun vaqt boʻladi. Biroq hozircha yoshlar terma jamoalarida ham Kane kabi barqaror va xavfli hujumchi koʻzga tashlanmayapti.

Bu holat Angliya terma jamoasi uchun kelajakda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar tizimli ravishda markaziy hujumchilar tayyorlash yoʻlga qoʻyilmasa, "uch sherlar" Harry Kane ketganidan soʻng hujum chizigʻida katta boʻshliqqa duch kelishi tayin.

AngliyaHarry KaneErling XolandFutbolPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiLuka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiBugun, 17:34Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Bugun, 17:25Lionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiLionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiBugun, 17:10Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBugun, 16:41Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiLionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiBugun, 16:31Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiCristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiBugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati