Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasi

·44·Sport
Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasi

Jahon chempionatining ochilish oʻyinida Argentina terma jamoasi Jazoir ustidan 3:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Biroq, uchrashuv qahramoniga aylangan Lionel Messi atrofida yuzaga kelgan hakamlik mojarosi oʻyin natijasidan koʻra koʻproq muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Inter Miami yulduzi tarixiy xet-trik qayd etgan boʻlsa-da, koʻplab ekspertlar u oʻyinni muddatidan oldin tark etishi kerak edi, deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bahsning eng bahsli vaziyati sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi jazoirlik himoyachi Aissa Mandi bilan toʻqnashganida yuz berdi. Messi raqibining boldir qismiga butsasi bilan ochiqchasiga zarba berdi. Ushbu qoʻpol harakat Jazoir zaxira oʻrindigʻi va ijtimoiy tarmoqlarda keskin noroziliklarni keltirib chiqardi. Ajablanarlisi shundaki, bosh hakam Simon Marciniak hatto sariq kartochka ham koʻrsatmadi, VAR tizimi esa vaziyatga aralashishni lozim topmadi.

Ekspertlar va hakamlikdagi turlicha standartlar

Ushbu holat futbol olamida yirik yulduzlarga nisbatan hakamlar tomonidan alohida imtiyozlar berilishi haqidagi nazariyalarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. ESPN FC ekspertlari Ale Moreno va Nedum Onuoha hakamlarning qaroridan hayratda ekanliklarini yashirishmadi. Moreno bu vaziyatni "100 foizlik qizil kartochka" deb baholab, FIFA prezidenti Gianni Infantino ham Messining oʻyinda qolishidan manfaatdor boʻlganiga ishora qildi.

"Bu mutlaqo qizil kartochka edi. Bunday holatlar buyuk futbolchilarga boshqacha munosabatda boʻlishlari haqidagi gap-soʻzlarni tasdiqlaydi. Hatto darvozabon Luca Zidane Messining zarbasini qaytarganida, Gianni Infantinoning yuzidagi afsuslanishni koʻrdik. Bu shunchaki sport emas, balki maʼlum bir yulduzning manfaatlarini himoya qilishga oʻxshab qolmoqda", — deya taʼkidladi Moreno.

Manchester Siti sobiq himoyachisi Nedum Onuoha ham bu fikrlarga qoʻshildi. Uning soʻzlariga koʻra, sharhlovchilar ham vaziyatning jiddiyligiga eʼtibor qaratish oʻrniga, Messining faolligini maqtash bilan band boʻlishgan. Onuohaning fikricha, Messi oʻzi ham xatoga yoʻl qoʻyganini tushunib, maydonda biroz xavotirga tushgan, ammo hakamlarning eʼtiborsizligi uni jazodan qutqarib qolgan.

Hakam Simon Marciniakning monitorga borib vaziyatni koʻrmagani eng katta savollarni tugʻdirmoqda. Zamonaviy texnologiyalar aynan mana shunday qoʻpol xatolarni tuzatish uchun joriy etilgan boʻlsa-da, amaldagi jahon chempionlari ishtirokidagi oʻyinda ular negadir "ishlamay" qoldi. Bu esa turnirning shaffofligiga nisbatan shubhalarni kuchaytirmoqda.

Shu tariqa, Argentina gʻalaba bilan turnirni boshlagan boʻlsa-da, gʻalaba soyasida hakamlik etikasi bilan bogʻliq jiddiy muammo qoldi. Lionel Messi uchun bu oʻyin rekordlar oqshomi sifatida esda qoladi, biroq futbol jamoatchiligi uchun bu "yulduzlar imtiyozi" haqidagi navbatdagi achchiq saboq boʻldi.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiVARFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBugun, 16:41Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiCristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiBugun, 16:30Angliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqAngliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqBugun, 16:19Barselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiqBarselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiqBugun, 16:10Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiAvstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiBugun, 15:55Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorTottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati