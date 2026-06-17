Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasi
Jahon chempionatining ochilish oʻyinida Argentina terma jamoasi Jazoir ustidan 3:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Biroq, uchrashuv qahramoniga aylangan Lionel Messi atrofida yuzaga kelgan hakamlik mojarosi oʻyin natijasidan koʻra koʻproq muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Inter Miami yulduzi tarixiy xet-trik qayd etgan boʻlsa-da, koʻplab ekspertlar u oʻyinni muddatidan oldin tark etishi kerak edi, deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bahsning eng bahsli vaziyati sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi jazoirlik himoyachi Aissa Mandi bilan toʻqnashganida yuz berdi. Messi raqibining boldir qismiga butsasi bilan ochiqchasiga zarba berdi. Ushbu qoʻpol harakat Jazoir zaxira oʻrindigʻi va ijtimoiy tarmoqlarda keskin noroziliklarni keltirib chiqardi. Ajablanarlisi shundaki, bosh hakam Simon Marciniak hatto sariq kartochka ham koʻrsatmadi, VAR tizimi esa vaziyatga aralashishni lozim topmadi.
Ekspertlar va hakamlikdagi turlicha standartlarUshbu holat futbol olamida yirik yulduzlarga nisbatan hakamlar tomonidan alohida imtiyozlar berilishi haqidagi nazariyalarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. ESPN FC ekspertlari Ale Moreno va Nedum Onuoha hakamlarning qaroridan hayratda ekanliklarini yashirishmadi. Moreno bu vaziyatni "100 foizlik qizil kartochka" deb baholab, FIFA prezidenti Gianni Infantino ham Messining oʻyinda qolishidan manfaatdor boʻlganiga ishora qildi.
"Bu mutlaqo qizil kartochka edi. Bunday holatlar buyuk futbolchilarga boshqacha munosabatda boʻlishlari haqidagi gap-soʻzlarni tasdiqlaydi. Hatto darvozabon Luca Zidane Messining zarbasini qaytarganida, Gianni Infantinoning yuzidagi afsuslanishni koʻrdik. Bu shunchaki sport emas, balki maʼlum bir yulduzning manfaatlarini himoya qilishga oʻxshab qolmoqda", — deya taʼkidladi Moreno.
Manchester Siti sobiq himoyachisi Nedum Onuoha ham bu fikrlarga qoʻshildi. Uning soʻzlariga koʻra, sharhlovchilar ham vaziyatning jiddiyligiga eʼtibor qaratish oʻrniga, Messining faolligini maqtash bilan band boʻlishgan. Onuohaning fikricha, Messi oʻzi ham xatoga yoʻl qoʻyganini tushunib, maydonda biroz xavotirga tushgan, ammo hakamlarning eʼtiborsizligi uni jazodan qutqarib qolgan.
Hakam Simon Marciniakning monitorga borib vaziyatni koʻrmagani eng katta savollarni tugʻdirmoqda. Zamonaviy texnologiyalar aynan mana shunday qoʻpol xatolarni tuzatish uchun joriy etilgan boʻlsa-da, amaldagi jahon chempionlari ishtirokidagi oʻyinda ular negadir "ishlamay" qoldi. Bu esa turnirning shaffofligiga nisbatan shubhalarni kuchaytirmoqda.
Shu tariqa, Argentina gʻalaba bilan turnirni boshlagan boʻlsa-da, gʻalaba soyasida hakamlik etikasi bilan bogʻliq jiddiy muammo qoldi. Lionel Messi uchun bu oʻyin rekordlar oqshomi sifatida esda qoladi, biroq futbol jamoatchiligi uchun bu "yulduzlar imtiyozi" haqidagi navbatdagi achchiq saboq boʻldi.
…