Yurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildi
Germaniya Bundesligasining yetakchi klublaridan biri RB Leypsig kutilmagan qarorni eʼlon qildi: jamoa bosh murabbiyi Ole Werner bir yillik faoliyatidan soʻng oʻz lavozimidan ozod etildi. Garchi jamoa yakunlangan mavsumda Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, klub rahbariyati rivojlanish surʼatidan qoniqmaganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu oʻzgarish Red Bull tizimida futbol operatsiyalari boʻyicha rahbarlikni qoʻlga olgan Yurgen Kloppning yangi strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, Ole Werner bilan birga uning yordamchilari Patrik Kolmann va Tom Sixon ham jamoani tark etgan. Klub sport direktori Marsel Sheferning taʼkidlashicha, jamoaga yangicha taktik yondashuv va rivojlanishning yangi bosqichi zarur.
Yangi murabbiy: Martin Demichelis qaytmoqdaRB Leypsig rahbariyati Wernerning oʻrnini toʻldirish uchun uzoq vaqt qidirmadi. Myunxenning Bavariya jamoasi sobiq himoyachisi, argentinalik Martin Demichelis klubning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqda. Sky Sport maʼlumotlariga koʻra, Leypsig ushbu mutaxassisni Ispaniyaning Malorka klubidan olib kelish uchun 2,5 million yevro miqdoridagi tovon pulini toʻlashga tayyor.
45 yoshli Martin Demichelis Germaniya futboli uchun begona emas. U uzoq yillar Bavariya safida toʻp surgan va keyinchalik ushbu klubning yoshlar tizimida murabbiy boʻlib ishlagan. Uning River Pleyt jamoasidagi muvaffaqiyatli faoliyati va zamonaviy futbolga boʻlgan qarashlari Yurgen Klopp va Red Bull rahbariyatining eʼtiborini tortgan.
Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Demichelis bilan 2028-yilga qadar moʻljallangan shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Bu mutaxassis uchun Bundesligadagi ilk jiddiy sinov boʻladi, chunki RB Leypsig nafaqat Germaniya chempionatida, balki xalqaro maydonlarda ham yuqori maqsadlarni koʻzlagan.
Ushbu tayinlov Red Bull tizimidagi katta oʻzgarishlarning boshlanishi sifatida koʻrilmoqda. Yurgen Klopp boshchiligidagi yangi boshqaruv 2026-2027-yilgi mavsumga qadar jamoaning oʻziga xos taktik identifikatsiyasini shakllantirishni maqsad qilgan. RB Leypsig muxlislari uchun bu yangilik kutilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar argentinalik murabbiyning kelishi jamoaga yangi qon olib kirishiga ishonmoqdalar.
…