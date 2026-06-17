Yurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildi

·0·Sport
Yurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildi

Germaniya Bundesligasining yetakchi klublaridan biri RB Leypsig kutilmagan qarorni eʼlon qildi: jamoa bosh murabbiyi Ole Werner bir yillik faoliyatidan soʻng oʻz lavozimidan ozod etildi. Garchi jamoa yakunlangan mavsumda Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, klub rahbariyati rivojlanish surʼatidan qoniqmaganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu oʻzgarish Red Bull tizimida futbol operatsiyalari boʻyicha rahbarlikni qoʻlga olgan Yurgen Kloppning yangi strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, Ole Werner bilan birga uning yordamchilari Patrik Kolmann va Tom Sixon ham jamoani tark etgan. Klub sport direktori Marsel Sheferning taʼkidlashicha, jamoaga yangicha taktik yondashuv va rivojlanishning yangi bosqichi zarur.

Yangi murabbiy: Martin Demichelis qaytmoqda

RB Leypsig rahbariyati Wernerning oʻrnini toʻldirish uchun uzoq vaqt qidirmadi. Myunxenning Bavariya jamoasi sobiq himoyachisi, argentinalik Martin Demichelis klubning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqda. Sky Sport maʼlumotlariga koʻra, Leypsig ushbu mutaxassisni Ispaniyaning Malorka klubidan olib kelish uchun 2,5 million yevro miqdoridagi tovon pulini toʻlashga tayyor.

45 yoshli Martin Demichelis Germaniya futboli uchun begona emas. U uzoq yillar Bavariya safida toʻp surgan va keyinchalik ushbu klubning yoshlar tizimida murabbiy boʻlib ishlagan. Uning River Pleyt jamoasidagi muvaffaqiyatli faoliyati va zamonaviy futbolga boʻlgan qarashlari Yurgen Klopp va Red Bull rahbariyatining eʼtiborini tortgan.

Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Demichelis bilan 2028-yilga qadar moʻljallangan shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Bu mutaxassis uchun Bundesligadagi ilk jiddiy sinov boʻladi, chunki RB Leypsig nafaqat Germaniya chempionatida, balki xalqaro maydonlarda ham yuqori maqsadlarni koʻzlagan.

Ushbu tayinlov Red Bull tizimidagi katta oʻzgarishlarning boshlanishi sifatida koʻrilmoqda. Yurgen Klopp boshchiligidagi yangi boshqaruv 2026-2027-yilgi mavsumga qadar jamoaning oʻziga xos taktik identifikatsiyasini shakllantirishni maqsad qilgan. RB Leypsig muxlislari uchun bu yangilik kutilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar argentinalik murabbiyning kelishi jamoaga yangi qon olib kirishiga ishonmoqdalar.

RB LeypsigBundesligaMartin DemichelisYurgen KloppTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiUch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiKecha, 18:50Dani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaDani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaKecha, 18:30Barselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaBarselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaKecha, 18:19Inter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaInter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaKecha, 18:16Sebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiSebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiKecha, 18:07O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya terma jamoasi haqida nimalarni bilish kerak?O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya terma jamoasi haqida nimalarni bilish kerak?Kecha, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati