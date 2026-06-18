AQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahorati

·35·Sport
AQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahorati

AQSH milliy terma jamoasi Avstraliyaga qarshi boʻlib oʻtadigan muhim bahs oldidan tayyorgarlik jarayonini davom ettirmoqda. Ayni damda jamoa ixtiyorida boʻgan asosiy yulduz Christian Pulisicʻning jismoniy holati va uning maydonga tushish imkoniyatlari mutaxassislar hamda muxlislar diqqat markazida boʻlib turibdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi ayni damda jarohatidan tiklanish jarayonini oʻtamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kaliforniyaning Irvine shahrida oʻtayotgan mashgʻulotlar davomida jamoa aʻzolari Brenden Aaronson va Antonee Robinson jurnalistlar bilan uchrashib, jamoadagi ichki muhit haqida soʻzlab berishdi. Ularning taʻkidlashicha, Pulisic oʻz ustida qattiq ishlamoqda, biroq u hali toʻliq tarkib bilan mashgʻulotlarga kirishgani yoʻq. Hujumchi soʻnggi bir necha kunni individual dastur asosida oʻtkazdi.

Pulisicning jarohati va jamoaviy ruh

Antonee Robinsonning soʻzlariga koʻra, jamoa Christian Pulisicʻning sogʻligʻiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. «Uning jarohati qanchalik jiddiy ekanligini aniq bilmayman, lekin u kundan-kunga yaxshilanib bormoqda. Bizda hali bir necha kun bor. Agar u Avstraliya bilan oʻyinga tayyor boʻla olmasa ham, zaxira oʻrindigʻida uning oʻrnini bosa oladigan sifatli futbolchilarimiz yetarli», — deya taʻkidladi himoyachi.

AQSH terma jamoasi uchun Pulisic nafaqat hujum chizigʻidagi asosiy kuch, balki jamoa yetakchisi hamdir. Avvalroq Tim Weah uni dunyoning eng yaxshi beshta vingeridan biri deb atagan edi. Shu sababli, murabbiylar shtabi futbolchini turnirning keyingi bosqichlari uchun asrab qolish variantini ham koʻrib chiqmoqda. Turnir uzoq davom etishini inobatga olgan holda, har bir oʻyinchi muhim ahamiyatga ega.

Messi mahoratiga ehtirom

AQSHlik futbolchilar oʻz oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrish bilan birga, jahon futboli yulduzi Lionel Messiʻning navbatdagi ajoyib oʻyinlarini ham kuzatib borishmoqda. Mashgʻulotlar oraligʻida amerikaliklar argentinalik afsonaning maydondagi harakatlaridan hayratda ekanliklarini yashirishmadi. Bu esa jamoa ichidagi umumiy futbol muhitini yanada boyitmoqda.

Hozirda AQSH terma jamoasi bor eʻtiborini Avstraliyaga qarshi boʻladigan uchrashuvga qaratgan. Jamoa tarkibida raqobat kuchli ekani va har bir futbolchi oʻz imkoniyatini kutayotgani qayd etildi. Pulisicʻning safga qaytishi esa jamoaning hujumkorlik salohiyatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, AQSH terma jamoasi ushbu jahon chempionatida yuqori maqsadlarni koʻzlagan va guruh bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtib, pley-off bosqichida ham uzoqroqqa borishni rejalashtirmoqda. Jamoaning keyingi oʻyinlari va futbolchilarning holati haqidagi yangiliklarni saytimizda kuzatib boring.

AQSHChristian PulisicLionel MessiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiRuben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiBugun, 20:33Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Bugun, 20:25Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiBugun, 20:20Tomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaTomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaBugun, 19:52O‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiO‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiBugun, 19:16Jahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiJahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiBugun, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi