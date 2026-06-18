AQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahorati
AQSH milliy terma jamoasi Avstraliyaga qarshi boʻlib oʻtadigan muhim bahs oldidan tayyorgarlik jarayonini davom ettirmoqda. Ayni damda jamoa ixtiyorida boʻgan asosiy yulduz Christian Pulisicʻning jismoniy holati va uning maydonga tushish imkoniyatlari mutaxassislar hamda muxlislar diqqat markazida boʻlib turibdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi ayni damda jarohatidan tiklanish jarayonini oʻtamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kaliforniyaning Irvine shahrida oʻtayotgan mashgʻulotlar davomida jamoa aʻzolari Brenden Aaronson va Antonee Robinson jurnalistlar bilan uchrashib, jamoadagi ichki muhit haqida soʻzlab berishdi. Ularning taʻkidlashicha, Pulisic oʻz ustida qattiq ishlamoqda, biroq u hali toʻliq tarkib bilan mashgʻulotlarga kirishgani yoʻq. Hujumchi soʻnggi bir necha kunni individual dastur asosida oʻtkazdi.
Pulisicning jarohati va jamoaviy ruhAntonee Robinsonning soʻzlariga koʻra, jamoa Christian Pulisicʻning sogʻligʻiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. «Uning jarohati qanchalik jiddiy ekanligini aniq bilmayman, lekin u kundan-kunga yaxshilanib bormoqda. Bizda hali bir necha kun bor. Agar u Avstraliya bilan oʻyinga tayyor boʻla olmasa ham, zaxira oʻrindigʻida uning oʻrnini bosa oladigan sifatli futbolchilarimiz yetarli», — deya taʻkidladi himoyachi.
AQSH terma jamoasi uchun Pulisic nafaqat hujum chizigʻidagi asosiy kuch, balki jamoa yetakchisi hamdir. Avvalroq Tim Weah uni dunyoning eng yaxshi beshta vingeridan biri deb atagan edi. Shu sababli, murabbiylar shtabi futbolchini turnirning keyingi bosqichlari uchun asrab qolish variantini ham koʻrib chiqmoqda. Turnir uzoq davom etishini inobatga olgan holda, har bir oʻyinchi muhim ahamiyatga ega.
Messi mahoratiga ehtiromAQSHlik futbolchilar oʻz oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrish bilan birga, jahon futboli yulduzi Lionel Messiʻning navbatdagi ajoyib oʻyinlarini ham kuzatib borishmoqda. Mashgʻulotlar oraligʻida amerikaliklar argentinalik afsonaning maydondagi harakatlaridan hayratda ekanliklarini yashirishmadi. Bu esa jamoa ichidagi umumiy futbol muhitini yanada boyitmoqda.
Hozirda AQSH terma jamoasi bor eʻtiborini Avstraliyaga qarshi boʻladigan uchrashuvga qaratgan. Jamoa tarkibida raqobat kuchli ekani va har bir futbolchi oʻz imkoniyatini kutayotgani qayd etildi. Pulisicʻning safga qaytishi esa jamoaning hujumkorlik salohiyatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, AQSH terma jamoasi ushbu jahon chempionatida yuqori maqsadlarni koʻzlagan va guruh bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtib, pley-off bosqichida ham uzoqroqqa borishni rejalashtirmoqda. Jamoaning keyingi oʻyinlari va futbolchilarning holati haqidagi yangiliklarni saytimizda kuzatib boring.
…