Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi drama
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jahon chempionati doirasidagi Xorvatiya bilan kechgan bahsda tarixiy natijani qayd etdi. Tajribali hujumchi uchrashuv davomida oʻz hisobiga gollarni yozdirib qoʻyish orqali afsonaviy Gary Linekerning rekordiga tenglashib oldi. Mazkur oʻyin nafaqat gollar, balki VAR qarorlari va keskin kurashlar bilan ham yodda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning dastlabki 10 daqiqasida Noni Madueke jarima maydonchasi ichida Luka Modric tomonidan yiqitildi. Bosh hakam Clement Turpin ikkilanmasdan penalti belgiladi. Toʻp yoniga kelgan Harry Kane oʻziga xos uslubda zarba berdi, biroq Xorvatiya darvozaboni Dominik Livakovic uni qaytarishga muvaffaq boʻldi. Ammo quvonch uzoqqa choʻzilmadi: VAR tekshiruvidan soʻng darvozabon chiziqdan oldinroq chiqib ketgani va Josko Gvardiol jarima maydoniga erta kirgani aniqlandi.
Qayta belgilangan penaltini Harry Kane sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni ochdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, bu gol terma jamoaning yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel uchun turnirdagi ajoyib debyut startini taʼminladi. Biroq Xorvatiya jamoasi taslim boʻlish niyatida emasligini tez orada koʻrsatib qoʻydi.
Rekordlar va keskin kurashXorvatiyalik iqtidorli futbolchi Martin Baturina jarima maydonchasi tashqarisidan yoʻllagan aniq zarbasi bilan Jordan Pickford darvozasini ishgʻol qilib, muvozanatni tikladi. Shunga qaramay, Angliya hujumlarini toʻxtatmadi. Bavariya hujumchisi Harry Kane havodagi kurashda ustunlik qilib, boshi bilan raqib darvozasiga ikkinchi golni kiritdi.
Ushbu gol Harry Kane uchun Jahon chempionatlaridagi oʻninchi gol boʻldi va u Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar Gary Lineker bilan tenglashib oldi. Endilikda Kane milliy terma jamoaning mutloq rekordchisiga aylanish uchun juda yaqin turibdi. Futbolchi nafaqat penaltilar ustasi, balki ikkinchi qavatda ham xavfli ekanini yana bir bor isbotladi.
Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida oʻyin tempi yanada oshdi. 45-daqiqada Petar Musa Angliya himoyasidagi xatolardan unumli foydalanib, hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirdi. Shiddatli kechgan birinchi boʻlim muxlislarga haqiqiy futbol bayramini taqdim etdi, Harry Kane esa oʻz ismini Angliya futboli solnomasiga oltin harflar bilan yozib qoʻydi.
…