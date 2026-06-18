Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi drama

·49·Sport
Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi drama

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jahon chempionati doirasidagi Xorvatiya bilan kechgan bahsda tarixiy natijani qayd etdi. Tajribali hujumchi uchrashuv davomida oʻz hisobiga gollarni yozdirib qoʻyish orqali afsonaviy Gary Linekerning rekordiga tenglashib oldi. Mazkur oʻyin nafaqat gollar, balki VAR qarorlari va keskin kurashlar bilan ham yodda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning dastlabki 10 daqiqasida Noni Madueke jarima maydonchasi ichida Luka Modric tomonidan yiqitildi. Bosh hakam Clement Turpin ikkilanmasdan penalti belgiladi. Toʻp yoniga kelgan Harry Kane oʻziga xos uslubda zarba berdi, biroq Xorvatiya darvozaboni Dominik Livakovic uni qaytarishga muvaffaq boʻldi. Ammo quvonch uzoqqa choʻzilmadi: VAR tekshiruvidan soʻng darvozabon chiziqdan oldinroq chiqib ketgani va Josko Gvardiol jarima maydoniga erta kirgani aniqlandi.

Qayta belgilangan penaltini Harry Kane sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni ochdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, bu gol terma jamoaning yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel uchun turnirdagi ajoyib debyut startini taʼminladi. Biroq Xorvatiya jamoasi taslim boʻlish niyatida emasligini tez orada koʻrsatib qoʻydi.

Rekordlar va keskin kurash

Xorvatiyalik iqtidorli futbolchi Martin Baturina jarima maydonchasi tashqarisidan yoʻllagan aniq zarbasi bilan Jordan Pickford darvozasini ishgʻol qilib, muvozanatni tikladi. Shunga qaramay, Angliya hujumlarini toʻxtatmadi. Bavariya hujumchisi Harry Kane havodagi kurashda ustunlik qilib, boshi bilan raqib darvozasiga ikkinchi golni kiritdi.

Ushbu gol Harry Kane uchun Jahon chempionatlaridagi oʻninchi gol boʻldi va u Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar Gary Lineker bilan tenglashib oldi. Endilikda Kane milliy terma jamoaning mutloq rekordchisiga aylanish uchun juda yaqin turibdi. Futbolchi nafaqat penaltilar ustasi, balki ikkinchi qavatda ham xavfli ekanini yana bir bor isbotladi.

Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida oʻyin tempi yanada oshdi. 45-daqiqada Petar Musa Angliya himoyasidagi xatolardan unumli foydalanib, hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirdi. Shiddatli kechgan birinchi boʻlim muxlislarga haqiqiy futbol bayramini taqdim etdi, Harry Kane esa oʻz ismini Angliya futboli solnomasiga oltin harflar bilan yozib qoʻydi.

Harry KaneAngliyaXorvatiyaJahon ChempionatiRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiCristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiBugun, 22:16JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiJCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiBugun, 22:15Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiTyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiBugun, 21:54Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 21:35Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiRonaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiBugun, 21:15Cristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiCristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi