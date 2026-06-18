Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchi
Futbol olamidagi eng uzoq davom etgan bahslardan biri oʻz yakuniga yetayotgan koʻrinadi. Braziliyalik afsonaviy hujumchi Ronaldo Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi haqida kutilmagan va qatʼiy bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, endi dunyo futboli tarixidagi eng yaxshi oʻyinchi kim ekanligi borasida hech qanday shubha qolmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatining ochilish oʻyinida Argentina Jazoir terma jamoasini 3:0 hisobida magʻlub etdi. Mazkur uchrashuvda Lionel Messi oʻzining navbatdagi qahramonligini koʻrsatib, raqib darvozasiga uchta gol urishga muvaffaq boʻldi. Inter Miami yulduzining ushbu xet-triki nafaqat jamoasiga gʻalaba keltirdi, balki uning shon-shuhratini yangi bosqichga olib chiqdi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Portugaliyaning A Bola nashriga intervyu bergan Ronaldo Messining oʻyinidan hayratda ekanini yashirmagan. "Dunyo endi haqiqatdan qochishni toʻxtatishi va uning barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi ekanini tan olish vaqti keldi", — deya taʼkidladi braziliyalik sobiq yulduz. Uning soʻzlariga koʻra, Messi har mavsumda va har bir yirik turnirda oʻz darajasini isbotlashda davom etmoqda.
Rekordlar va tarixiy natijalarKanzas-Siti shahrida boʻlib oʻtgan ushbu bahs Lionel Messi uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Bu uning jahon chempionatlari doirasidagi ilk xet-triki sifatida qayd etildi. Mazkur gollar evaziga Messi turnirdagi umumiy gollari sonini 16 taga yetkazib oldi. Bu natija bilan u Ronaldoni ortda qoldirdi va Germaniya terma jamoasining sobiq hujumchisi Miroslav Klose bilan birga jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurar unvoniga sherik boʻldi.
Ronaldo ushbu rekord haqida gapirar ekan, buni tabiiy hol deb baholadi: "Rekordlar yangilanishi uchun yaratilgan. Messidek futbolchi buni amalga oshirishi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak. Argentina amaldagi chempion sifatida oʻz maqomini munosib himoya qilmoqda". Taʼkidlash joizki, ushbu gʻalaba argentinaliklar uchun oʻta muhim edi, chunki ular Qatardagi mundialni Saudiya Arabistonidan qabul qilingan kutilmagan magʻlubiyat bilan boshlashgan edi.
Raqiblarning qarama-qarshi holatiLionel Messi jarohatidan soʻng qaytib, yuksak natijalar qayd etayotgan bir paytda, uning asosiy raqibi Cristiano Ronaldo uchun vaziyat biroz murakkabroq kechmoqda. Portugaliya terma jamoasi Kongo DRga qarshi oʻyinda 1:1 hisobida durang oʻynadi. Mazkur bahsda 39 yoshli hujumchi oʻz imkoniyatlaridan foydalana olmadi va ketma-ket toʻqqizta yirik turnir oʻyinidan buyon gol ura olmayotgani maʼlum boʻldi.
Ikki buyuk futbolchining ayni damdagi holati oʻrtasidagi farq mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida Messining ustunligi haqidagi fikrlarni yanada mustahkamlamoqda. Braziliyalik Ronaldoning eʼtirofi esa ushbu "GOAT" (barcha davrlarning eng buyugi) bahsiga yakuniy nuqtani qoʻyishi mumkin. Hozirda Argentina terma jamoasi oʻz guruhida yetakchilikni qoʻlga olgan va chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlida ishonchli qadam tashlamoqda.
…