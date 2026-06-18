Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchi

·31·Sport
Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchi

Futbol olamidagi eng uzoq davom etgan bahslardan biri oʻz yakuniga yetayotgan koʻrinadi. Braziliyalik afsonaviy hujumchi Ronaldo Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi haqida kutilmagan va qatʼiy bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, endi dunyo futboli tarixidagi eng yaxshi oʻyinchi kim ekanligi borasida hech qanday shubha qolmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatining ochilish oʻyinida Argentina Jazoir terma jamoasini 3:0 hisobida magʻlub etdi. Mazkur uchrashuvda Lionel Messi oʻzining navbatdagi qahramonligini koʻrsatib, raqib darvozasiga uchta gol urishga muvaffaq boʻldi. Inter Miami yulduzining ushbu xet-triki nafaqat jamoasiga gʻalaba keltirdi, balki uning shon-shuhratini yangi bosqichga olib chiqdi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Portugaliyaning A Bola nashriga intervyu bergan Ronaldo Messining oʻyinidan hayratda ekanini yashirmagan. "Dunyo endi haqiqatdan qochishni toʻxtatishi va uning barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi ekanini tan olish vaqti keldi", — deya taʼkidladi braziliyalik sobiq yulduz. Uning soʻzlariga koʻra, Messi har mavsumda va har bir yirik turnirda oʻz darajasini isbotlashda davom etmoqda.

Rekordlar va tarixiy natijalar

Kanzas-Siti shahrida boʻlib oʻtgan ushbu bahs Lionel Messi uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Bu uning jahon chempionatlari doirasidagi ilk xet-triki sifatida qayd etildi. Mazkur gollar evaziga Messi turnirdagi umumiy gollari sonini 16 taga yetkazib oldi. Bu natija bilan u Ronaldoni ortda qoldirdi va Germaniya terma jamoasining sobiq hujumchisi Miroslav Klose bilan birga jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurar unvoniga sherik boʻldi.

Ronaldo ushbu rekord haqida gapirar ekan, buni tabiiy hol deb baholadi: "Rekordlar yangilanishi uchun yaratilgan. Messidek futbolchi buni amalga oshirishi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak. Argentina amaldagi chempion sifatida oʻz maqomini munosib himoya qilmoqda". Taʼkidlash joizki, ushbu gʻalaba argentinaliklar uchun oʻta muhim edi, chunki ular Qatardagi mundialni Saudiya Arabistonidan qabul qilingan kutilmagan magʻlubiyat bilan boshlashgan edi.

Raqiblarning qarama-qarshi holati

Lionel Messi jarohatidan soʻng qaytib, yuksak natijalar qayd etayotgan bir paytda, uning asosiy raqibi Cristiano Ronaldo uchun vaziyat biroz murakkabroq kechmoqda. Portugaliya terma jamoasi Kongo DRga qarshi oʻyinda 1:1 hisobida durang oʻynadi. Mazkur bahsda 39 yoshli hujumchi oʻz imkoniyatlaridan foydalana olmadi va ketma-ket toʻqqizta yirik turnir oʻyinidan buyon gol ura olmayotgani maʼlum boʻldi.

Ikki buyuk futbolchining ayni damdagi holati oʻrtasidagi farq mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida Messining ustunligi haqidagi fikrlarni yanada mustahkamlamoqda. Braziliyalik Ronaldoning eʼtirofi esa ushbu "GOAT" (barcha davrlarning eng buyugi) bahsiga yakuniy nuqtani qoʻyishi mumkin. Hozirda Argentina terma jamoasi oʻz guruhida yetakchilikni qoʻlga olgan va chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlida ishonchli qadam tashlamoqda.

Lionel MessiRonaldoArgentinaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 21:35Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaHarry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaBugun, 21:12Cristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiCristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiBugun, 20:53Ruben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiRuben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiBugun, 20:33Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Bugun, 20:25Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiBugun, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi