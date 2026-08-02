Randal Kolo Muani rasman Yuventus futbolchisiga aylandi

·21·Sport
Randal Kolo Muani rasman Yuventus futbolchisiga aylandi
Qisqacha

Turinning Yuventus klubi Parij Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muanini o'z safiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. Tomonlar o'rtasidagi transfer summasi 38 million yevroni tashkil etib, shartnomada qo'shimcha ravishda 12 million yevro miqdoridagi bonus pullari ham nazarda tutildi. Turin shahrida tibbiy ko'rikdan o'tgan fransiyalik futbolchi 2031 yilning 30 iyuniga qadar mo'ljallangan besh yillik bitimga imzo chekdi. Goal.

Turinning Yuventus klubi Parij Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muanini oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Frantsiyalik futbolchi Turinga besh yillik shartnoma asosida qaytdi va bu transfer jamoaning yangi mavsumdagi hujum chizigʻini yanada kuchaytirishga qaratilgan muhim qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Moliyaviy tafsilotlar va shartnoma shartlari

Italiya OAV tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi transfer summasi 38 million yevroni tashkil etgan. Shuningdek, shartnomada qoʻshimcha ravishda 12 million yevro miqdoridagi bonus pullari ham nazarda tutilgan. Turin shahrida tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtgan hujumchi 2031 yilning 30 iyuniga qadar moʻljallangan bitimga imzo chekdi.

Goal.com xabar berishicha, Randal Kolo Muani yangi klubida har mavsum uchun sof 5.55 million yevro maosh oladi. Bu summa oʻyinchining shaxsiy bonuslari hisobiga yana ortishi mumkin. Frantsiya chempioni ham oʻzining rasmiy kanallari orqali futbolchining transferini tasdiqlab, unga kelgusi faoliyatida omad tiladi.

Turinga qaytish tarixi va oldingi yutuqlar

Eslatib oʻtamiz, Randal Kolo Muani 2025 yilning qishki transfer oynasida Yuventus sharafini ijara asosida himoya qilgan edi. Thiago Motta boshqaruvidagi jamoada u oʻzini tezda koʻrsatib, 22 ta uchrashuvda 10 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning bu ishonchli oʻyini jamoaga A Seriyada toʻrtinchi oʻrinni egallash va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishda yordam berdi.

2025-2026 yilgi mavsum davomida esa frantsiyalik futbolchi Angliya Premyer-ligasi vakili Tottenxem safida ijara asosida toʻp surdi. Londondagi faoliyati davomida u barcha musobaqalarda 41 ta oʻyinda qatnashib, 5 ta gol va shuncha golli uzatmaga mualliflik qildi. Yakunlangan muzokaralardan soʻng futbolchi Italiyaga qaytib, oʻziga yaxshi tanish boʻlgan muhitda qoldi.

YuventusRandal Kolo MuaniPari Sen-JermenA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Mayami Kevin De Bruyne transferini jiddiylashtirdiInter Mayami Kevin De Bruyne transferini jiddiylashtirdiBugun, 20:52Muhammad Salah faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkinBugun, 20:52PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiPSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiBugun, 20:35Barselona Ferran Torres transferiga tayyorBarselona Ferran Torres transferiga tayyorBugun, 20:18O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiO‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiBugun, 20:06Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaAyaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda