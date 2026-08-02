Randal Kolo Muani rasman Yuventus futbolchisiga aylandi
Turinning Yuventus klubi Parij Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muanini o'z safiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. Tomonlar o'rtasidagi transfer summasi 38 million yevroni tashkil etib, shartnomada qo'shimcha ravishda 12 million yevro miqdoridagi bonus pullari ham nazarda tutildi. Turin shahrida tibbiy ko'rikdan o'tgan fransiyalik futbolchi 2031 yilning 30 iyuniga qadar mo'ljallangan besh yillik bitimga imzo chekdi. Goal.
Turinning Yuventus klubi Parij Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muanini oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Frantsiyalik futbolchi Turinga besh yillik shartnoma asosida qaytdi va bu transfer jamoaning yangi mavsumdagi hujum chizigʻini yanada kuchaytirishga qaratilgan muhim qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Moliyaviy tafsilotlar va shartnoma shartlariItaliya OAV tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi transfer summasi 38 million yevroni tashkil etgan. Shuningdek, shartnomada qoʻshimcha ravishda 12 million yevro miqdoridagi bonus pullari ham nazarda tutilgan. Turin shahrida tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtgan hujumchi 2031 yilning 30 iyuniga qadar moʻljallangan bitimga imzo chekdi.
Goal.com xabar berishicha, Randal Kolo Muani yangi klubida har mavsum uchun sof 5.55 million yevro maosh oladi. Bu summa oʻyinchining shaxsiy bonuslari hisobiga yana ortishi mumkin. Frantsiya chempioni ham oʻzining rasmiy kanallari orqali futbolchining transferini tasdiqlab, unga kelgusi faoliyatida omad tiladi.
Turinga qaytish tarixi va oldingi yutuqlarEslatib oʻtamiz, Randal Kolo Muani 2025 yilning qishki transfer oynasida Yuventus sharafini ijara asosida himoya qilgan edi. Thiago Motta boshqaruvidagi jamoada u oʻzini tezda koʻrsatib, 22 ta uchrashuvda 10 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning bu ishonchli oʻyini jamoaga A Seriyada toʻrtinchi oʻrinni egallash va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishda yordam berdi.
2025-2026 yilgi mavsum davomida esa frantsiyalik futbolchi Angliya Premyer-ligasi vakili Tottenxem safida ijara asosida toʻp surdi. Londondagi faoliyati davomida u barcha musobaqalarda 41 ta oʻyinda qatnashib, 5 ta gol va shuncha golli uzatmaga mualliflik qildi. Yakunlangan muzokaralardan soʻng futbolchi Italiyaga qaytib, oʻziga yaxshi tanish boʻlgan muhitda qoldi.
…