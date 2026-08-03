Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndi

·24·Sport
Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndi
Qisqacha

Julian Alvares Atletiko tomonidan tuzilgan maxsus jismoniy tayyorgarlik dasturi doirasida mashg'ulotlarni boshladi, bu esa uning klubdagi kelajagi borasidagi keskinliklar biroz pasayganini ko'rsatmoqda. 26 yoshli forvard avvalroq jamoadan ketish niyatini bildirgan va Barselona uning asosiy transfer nishoniga aylangandi, biroq transferdagi muammolar bu rejaga to'sqinlik qilmoqda.

Argentina terma jamoasi hujumchisi Julian Alvares Madridning Atletiko klubi murabbiylar shtabi tomonidan tuzilgan maxsus jismoniy tayyorgarlik dasturini bajarishga kirishdi. Marca nashri maʼlumotiga koʻra, futbolchining oʻz klubi bilan aloqalarni qayta tiklashi uning yozgi transfer oynasidagi kelajagi borasidagi keskinliklar biroz pasayganidan darak beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 26 yoshli forvard Jahon chempionati chogʻida yangi chaqiruvlarni istashini ochiq eʼlon qilib, jamoadan ketish niyatida ekanini bildirgandi. Shundan soʻng uning atrofidagi vaziyat keskinlashib, Kataloniyaning Barselona klubi futbolchining asosiy transfer nishoniga aylangandi. Biroq, soʻnggi voqealar kataloniyaliklar rejalariga jiddiy toʻsqinlik qilmoqda.

Transferdagi muammolar va klublararo mojaro

Alvares taʼtilning soʻnggi kunlarini oʻtkazayotganiga qaramay, 1-avgustdan boshlab Atletiko bazasidan tashqarida maxsus yakka tartibdagi mashgʻulotlarni boshlab yuborgan. Murabbiylar tomonidan ishlab chiqilgan ushbutoʻqqiz kunlik jismoniy rejim futbolchining yangi mavsumga optimal sport formasida qaytishini taʼminlashi kerak.

Madridliklar va kataloniyaliklar oʻrtasidagi munosabatlar esa keskin yomonlashdi. Atletiko rahbariyati Barselonani futbolchi bilan uning ortidan muzokara olib borganlikda ayblab, Ispaniya futbol federatsiyasi (RFEF) hamda FIFAga rasmiy shikoyat kiritdi. Poytaxt klubi bosh direktori Migel Anxel Xil Marin hozirgi sharoitda Barselona bilan muzokara oʻtkazmasligini qatʼiy taʼkidladi.

Diego Simeone va kelajak istiqbollari

Klublar oʻrtasidagi huquqiy ziddiyatlarga qaramay, Julian Alvares va bosh murabbiy Diego Simeone oʻrtasidagi shaxsiy munosabatlar ijobiy boʻlib qolmoqda. Futbolchi va murabbiy transfer mish-machallari avj olgan pallada ham oʻzaro muloqotni saqlab qolishgan.

Atletiko rahbariyati yuzaga kelgan vaziyatda futbolchining oʻzidan koʻra uning agentlarini aybdor deb hisoblamoqda. Klubdagilar Alvaresga Antoni Grizmann misolini koʻrsatib, fransiyalik hujumchi Barselona bilan bogʻliq mojarolardan keyin qanday qilib muxlislar va rahbariyat ishonchini qayta qozonganini eslatib oʻtishdi.

Julian AlvaresAtletiko MadridBarselonaLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaBugun, 00:13RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiRB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiKecha, 23:59Nikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizNikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizKecha, 23:39Liverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqdaLiverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqdaKecha, 23:30Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaKecha, 23:15Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda