Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqda
Fenerbahche 28 yoshli Markus Rashfordni transfer qilish uchun ulkan mablag' sarflashga tayyor va futbolchining vakillari bilan rasmiy aloqa o'rnatgan. Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted hujumchisi o'tgan mavsumni Barselonada ijara asosida o'tkazib, 14 ta gol va shuncha golli uzatma qayd etdi, biroq kataloniyaliklar uning shartnomasini to'liq sotib olish bandini faollashtirmadi.
Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted hujumchisi Markus Rashford transfer bozorida asosiy eʼtibor markazidan joy oldi. Goal.com va The Sun nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, Turkiyaning Fenerbahche klubi 28 yoshli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun ulkan mablagʻ sarflashga tayyor ekanligini bildirgan. Ushbu transfer ehtimoli yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Markus Rashford oʻtgan mavsumni Ispaniyaning Barselona klubida ijara asosida oʻtkazdi. Kataloniyada oʻtgan samarali davr mobaynida hujumchi 14 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, Barselona rahbariyati futbolchining shartnomasini toʻliq sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi va Rashford Old Traffordga qaytdi.
Barselona bosh murabbiyining afsuslariKataloniyaliklar ustozi Xansi Flik jamoaning oldingi mavsumdagi yetakchilaridan biriga aylangan futbolchining ketishidan afsusda ekanligini yashirmadi. Oʻrtoqlik oʻyinidan keyingi matbuot anjumanida germaniyalik mutaxassis shunday dedi: “Ijarada oʻynagan futbolchilar bilan nima boʻlishini oldindan aytib boʻlmaydi — bizning moliyaviy vaziyatimiz bu borada oson emas. Biroq men u bilan ishlaganimdan juda mamnunman, u fantastik oʻyinchi va ajoyib inson”.
Rashford ham Ispaniyadagi faoliyati yakunlangach, jamoa muxlislari va klub xodimlariga minnatdorchilik bildirdi. Oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida u shunday yozdi: “Klubdagi barchaga bu vaqtni ijobiy va esda qolarli tajribaga aylantirgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Har bir lahzadan zavq oldim va oʻzim bilan koʻplab maxsus xotiralarni olib ketaman”.
Fenerbahcening ulkan rejalariIstanbul klubi rahbariyati bosh murabbiy Ismoil Kartalni qoʻllab-quvvatlagan holda, Superligada Galatasaroyning ustunligiga barham berishni maqsad qilgan. Shu bois Fenerbahche transfer bozorida faol harakat qilib, tarkibni kuchaytirishga kirishdi. Markus Rashford klub tuzib chiqqan qisqa roʻyxatdagi uchta asosiy nishondan biri hisoblanadi.
Turkiya giganti allaqachon futbolchining vakillari bilan rasmiy aloqa oʻrnatib ulgurdi. Fenerbahche nishonga olgan qolgan futbolchilar qatorida Kristal Pelas qanot hujumchisi Ismaila Sarr va Milan yulduzi Rafael Leao ham bor. Biroq aynan Markus Rashford uchun kurash Istanbul klubining transfer bozoridagi qatʼiy niyatidan dalolat beradi.
…