Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqda

·29·Sport
Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqda
Qisqacha

Fenerbahche 28 yoshli Markus Rashfordni transfer qilish uchun ulkan mablag' sarflashga tayyor va futbolchining vakillari bilan rasmiy aloqa o'rnatgan. Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted hujumchisi o'tgan mavsumni Barselonada ijara asosida o'tkazib, 14 ta gol va shuncha golli uzatma qayd etdi, biroq kataloniyaliklar uning shartnomasini to'liq sotib olish bandini faollashtirmadi.

Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted hujumchisi Markus Rashford transfer bozorida asosiy eʼtibor markazidan joy oldi. Goal.com va The Sun nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, Turkiyaning Fenerbahche klubi 28 yoshli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun ulkan mablagʻ sarflashga tayyor ekanligini bildirgan. Ushbu transfer ehtimoli yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Markus Rashford oʻtgan mavsumni Ispaniyaning Barselona klubida ijara asosida oʻtkazdi. Kataloniyada oʻtgan samarali davr mobaynida hujumchi 14 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, Barselona rahbariyati futbolchining shartnomasini toʻliq sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi va Rashford Old Traffordga qaytdi.

Barselona bosh murabbiyining afsuslari

Kataloniyaliklar ustozi Xansi Flik jamoaning oldingi mavsumdagi yetakchilaridan biriga aylangan futbolchining ketishidan afsusda ekanligini yashirmadi. Oʻrtoqlik oʻyinidan keyingi matbuot anjumanida germaniyalik mutaxassis shunday dedi: “Ijarada oʻynagan futbolchilar bilan nima boʻlishini oldindan aytib boʻlmaydi — bizning moliyaviy vaziyatimiz bu borada oson emas. Biroq men u bilan ishlaganimdan juda mamnunman, u fantastik oʻyinchi va ajoyib inson”.

Rashford ham Ispaniyadagi faoliyati yakunlangach, jamoa muxlislari va klub xodimlariga minnatdorchilik bildirdi. Oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida u shunday yozdi: “Klubdagi barchaga bu vaqtni ijobiy va esda qolarli tajribaga aylantirgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Har bir lahzadan zavq oldim va oʻzim bilan koʻplab maxsus xotiralarni olib ketaman”.

Fenerbahcening ulkan rejalari

Istanbul klubi rahbariyati bosh murabbiy Ismoil Kartalni qoʻllab-quvvatlagan holda, Superligada Galatasaroyning ustunligiga barham berishni maqsad qilgan. Shu bois Fenerbahche transfer bozorida faol harakat qilib, tarkibni kuchaytirishga kirishdi. Markus Rashford klub tuzib chiqqan qisqa roʻyxatdagi uchta asosiy nishondan biri hisoblanadi.

Turkiya giganti allaqachon futbolchining vakillari bilan rasmiy aloqa oʻrnatib ulgurdi. Fenerbahche nishonga olgan qolgan futbolchilar qatorida Kristal Pelas qanot hujumchisi Ismaila Sarr va Milan yulduzi Rafael Leao ham bor. Biroq aynan Markus Rashford uchun kurash Istanbul klubining transfer bozoridagi qatʼiy niyatidan dalolat beradi.

Marcus RashfordFenerbahcheManchester YunaytedBarselonaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiRB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiKecha, 23:59Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiJulian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiKecha, 23:59Nikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizNikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizKecha, 23:39Liverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqdaLiverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqdaKecha, 23:30Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaKecha, 23:15Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda