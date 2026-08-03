Apple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdi

·23·Texno
Apple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdi
Qisqacha

Apple Buyuk Britaniya hukumatining foydalanuvchilar shifrlangan ma'lumotlariga kirishni talab qiluvchi maxfiy buyruği ustidan Tergov vakolatlari tribunaliga shikoyat kiritdi. Talab Apple kompaniyasining Advanced Data Protection (ADP) funksiyasi yoqilgan bulutli zaxira nusxalariga orqa eshik yaratishga olib kelishi mumkin.

Financial Times nashrining xabar berishicha, Apple kompaniyasi Buyuk Britaniya hukumatining foydalanuvchilar shifrlangan maʼlumotlariga kirish huquqini berish boʻyicha navbatdagi talabiga qarshi rasman huquqiy kurash boshladi. Mazkur qarama-qarshilik texnologiya gigantlari va davlat idoralari oʻrtasidagi shaxsiy maxfiylik hamda milliy xavfsizlik masalalaridagi navbatdagi jiddiy toʻqnashuvga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Apple Buyuk Britaniyaning hukumat kuzatuvi bilan bogʻliq ishlarni koʻrib chiquvchi Tergov vakolatlari tribunaliga (Investigatory Powers Tribunal) shikoyat kiritgan. Bunga hukumat tomonidan oʻtgan yili chiqarilgan maxfiy «texnik imkoniyatlar bildirishnomasi» sabab boʻlgan.

Maxfiy buyruqlar va shifrlash muammosi

Ushbu bildirishnoma hukumatning foydalanuvchilar maʼlumotlarini, hatto ular shifrlangan boʻlsa ham, qoʻlga kiritishni talab qiluvchi yashirin qonuniy buyrugʻi hisoblanadi. Tanqidchilarning fikricha, bunday talab Apple kompaniyasining Advanced Data Protection (ADP) funksiyasi yoqilgan bulutli zaxira nusxalariga orqa eshik (backdoor) yaratishni talab qilish bilan barobardir.

Eslatib oʻtamiz, ADP funksiyasi maʼlumotlarni oxirigacha shifrlash (end-to-end encryption) imkonini beradi va undagi maʼlumotlarga mijozdan boshqa hech kim, hatto Apple kompaniyasining oʻzi ham kira olmaydi. Bu esa foydalanuvchilarning shaxsiy daxlsizligini taʼminlashdagi muhim qadamlardan biri sanaladi.

Sudlashuvlar tarixi va oqibatlari

Mazkur yangi sud jarayoni Apple va Buyuk Britaniya hukumati oʻrtasidagi shunga oʻxshash ilk qarama-qarshilikdan bir yil oʻtib boshlandi. 2025 yil boshida London rasmiylari Apple kompaniyasiga foydalanuvchilarning shifrlangan iCloud zaxira nusxalariga kirishni talab qiluvchi maxfiy buyruq yuborgan edi. Biroq bu buyruq keyinchalik Tramp maʼmuriyatining aralashuvidan soʻng bekor qilingan edi.

Birinchi buyruqdan soʻng kompaniya Buyuk Britaniya foydalanuvchilari uchun ADP funksiyasidan foydalanish imkoniyatini olib tashlash orqali munosabat bildirgan edi. Shundan soʻng, oktyabr oyida Buyuk Britaniya hukumati ikkinchi buyruqni chiqardi va hozirda Apple aynan shu hujjat ustidan shikoyat qilmoqda.

Hozirgi vaqtda yuzaga kelgan vaziyat texnologiya sanoatida keng muhokama qilinmoqda, chunki davlatlarning huquq-tartibot idoralari jinoyatchilikka qarshi kurashish bahonasida shifrlangan maʼlumotlarga kalit talab qilishi foydalanuvchilarning fundamental huquqlariga tahdid solishi mumkin. Apple kompaniyasi esa TechCrunch nashrining izoh berish haqidagi soʻroviga hozircha javob bermadi.

AppleiCloudShifrlashKiberxavfsizlikBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AIBugun, 00:22DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiDesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiBugun, 00:20OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiOpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiBugun, 00:20Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiApple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiKecha, 23:57Samsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiSamsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiKecha, 23:51AQShning Base Power стартаpi xonadonlar batareyalari uchun 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiAQShning Base Power стартаpi xonadonlar batareyalari uchun 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiKecha, 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi