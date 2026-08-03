Axlat uyumidan topilgan go‘dak uchun 170 ming dollar yig‘ildi
2017 yilda Gaitida Jimmi Amisial axlat uyumidan to‘rt oylik chaqaloqni topib, uning hayotini saqlab qoldi. Bolaning ota-onasi aniqlanmagach, sud Jimmi Amisialga uning qonuniy vasiysi bo‘lishni taklif qildi va u chaqaloqqa Emilio deb ism qo‘ydi. Emilioni rasman farzandlikka olish va kelajagini ta’minlash uchun GoFundMe platformasida xayriya aksiyasi tashkil etilib, 170 ming dollardan ortiq mablag‘ yig‘ildi.
2017 yilda sodir bo‘lgan ushbu ta’sirli voqea insonparvarlik, mehr-oqibat va ezgulikning chegara bilmasligini yana bir bor namoyon etdi. Hikoyaning bosh qahramoni — AQSHning Texas shtatida tahsil olgan universitet talabasi, asli gaitilik Jimmi Amisial bo‘lib, uning jasorati va bag‘rikengligi millionlab insonlarning qalbidan joy olgan.
O‘sha paytda 22 yoshda bo‘lgan Jimmi yozgi ta’til kunlarini o‘tkazish maqsadida o‘z vatani — Gaitiga qaytgan edi. Safar davomida u hech qachon unutolmaydigan holatga duch keladi. Jimmi axlat uyumi orasidan atigi to‘rt oylik chaqaloqni topib oladi. Atrofdagi mahalliy aholi turli irm-sirimlar va xurofotlarga ishongani sababli bolaga yaqinlashishdan ham qo‘rqqan. Biroq Jimmi bu gap-so‘zlarga e’tibor qaratmay, chaqaloqning hayotini saqlab qolishni birinchi o‘ringa qo‘yadi.
U hech ikkilanmasdan bolani qo‘liga olib, zudlik bilan shifokorlar huzuriga yetkazadi. Tibbiy ko‘rik va zarur muolajalardan so‘ng chaqaloq xavfdan qutqariladi. Keyinchalik huquqni muhofaza qiluvchi organlar bolaning ota-onasini topish uchun qidiruv ishlarini olib boradi. Ammo barcha sa’y-harakatlarga qaramay, chaqaloqning yaqinlarini aniqlashning iloji bo‘lmaydi.
Shundan so‘ng sud tomonidan Jimmi Amisialga bolaga qonuniy vasiy bo‘lish taklif etiladi. Jimmi bu mas’uliyatli qarorni mamnuniyat bilan qabul qiladi va chaqaloqqa Emilio deb ism qo‘yadi. Shu tariqa u kichkintoyning hayotida nafaqat qutqaruvchi, balki mehribon otaga aylanadi.
Emilioni rasman farzandlikka olish jarayonlari, hujjatlarni rasmiylashtirish hamda uning kelajagini ta’minlash uchun mablag‘ talab etilardi. Shu maqsadda GoFundMe platformasida xayriya aksiyasi yo‘lga qo‘yildi. Jimmi va Emilioning hayot yo‘li haqidagi ta’sirchan hikoya qisqa vaqt ichida butun dunyo bo‘ylab keng tarqaldi.
Bu voqeadan ta’sirlangan turli mamlakatlardagi minglab notanish insonlar xayriyaga befarq qolmadi. Natijada juda qisqa muddat ichida 170 ming dollardan ortiq mablag‘ yig‘ildi. Ushbu mablag‘ bolani rasman asrab olish jarayonlari va uning munosib kelajagini ta’minlashga yo‘naltirildi.
Oradan yillar o‘tib, Emilio ancha ulg‘aydi. Bugungi kunda u maktabga boradi, bilim olmoqda va Jimmi Amisial uni o‘zining haqiqiy o‘g‘lidek mehr bilan tarbiyalab kelmoqda. Bu hikoya esa insoniylik, mehr-muruvvat va bir insonning jasorati butun bir taqdirni qanday o‘zgartirishi mumkinligining yorqin namunasi sifatida hamon ko‘pchilikka ilhom bag‘ishlab kelmoqda.
…