Axlat uyumidan topilgan go‘dak uchun 170 ming dollar yig‘ildi

·52·Dunyo
Axlat uyumidan topilgan go‘dak uchun 170 ming dollar yig‘ildi
Qisqacha

2017 yilda Gaitida Jimmi Amisial axlat uyumidan to‘rt oylik chaqaloqni topib, uning hayotini saqlab qoldi. Bolaning ota-onasi aniqlanmagach, sud Jimmi Amisialga uning qonuniy vasiysi bo‘lishni taklif qildi va u chaqaloqqa Emilio deb ism qo‘ydi. Emilioni rasman farzandlikka olish va kelajagini ta’minlash uchun GoFundMe platformasida xayriya aksiyasi tashkil etilib, 170 ming dollardan ortiq mablag‘ yig‘ildi.

2017 yilda sodir bo‘lgan ushbu ta’sirli voqea insonparvarlik, mehr-oqibat va ezgulikning chegara bilmasligini yana bir bor namoyon etdi. Hikoyaning bosh qahramoni — AQSHning Texas shtatida tahsil olgan universitet talabasi, asli gaitilik Jimmi Amisial bo‘lib, uning jasorati va bag‘rikengligi millionlab insonlarning qalbidan joy olgan.

O‘sha paytda 22 yoshda bo‘lgan Jimmi yozgi ta’til kunlarini o‘tkazish maqsadida o‘z vatani — Gaitiga qaytgan edi. Safar davomida u hech qachon unutolmaydigan holatga duch keladi. Jimmi axlat uyumi orasidan atigi to‘rt oylik chaqaloqni topib oladi. Atrofdagi mahalliy aholi turli irm-sirimlar va xurofotlarga ishongani sababli bolaga yaqinlashishdan ham qo‘rqqan. Biroq Jimmi bu gap-so‘zlarga e’tibor qaratmay, chaqaloqning hayotini saqlab qolishni birinchi o‘ringa qo‘yadi.

U hech ikkilanmasdan bolani qo‘liga olib, zudlik bilan shifokorlar huzuriga yetkazadi. Tibbiy ko‘rik va zarur muolajalardan so‘ng chaqaloq xavfdan qutqariladi. Keyinchalik huquqni muhofaza qiluvchi organlar bolaning ota-onasini topish uchun qidiruv ishlarini olib boradi. Ammo barcha sa’y-harakatlarga qaramay, chaqaloqning yaqinlarini aniqlashning iloji bo‘lmaydi.

Shundan so‘ng sud tomonidan Jimmi Amisialga bolaga qonuniy vasiy bo‘lish taklif etiladi. Jimmi bu mas’uliyatli qarorni mamnuniyat bilan qabul qiladi va chaqaloqqa Emilio deb ism qo‘yadi. Shu tariqa u kichkintoyning hayotida nafaqat qutqaruvchi, balki mehribon otaga aylanadi.

Kichik bola ko‘targan kulib turgan erkak va maktab sumkali o‘g‘il bola.

Emilioni rasman farzandlikka olish jarayonlari, hujjatlarni rasmiylashtirish hamda uning kelajagini ta’minlash uchun mablag‘ talab etilardi. Shu maqsadda GoFundMe platformasida xayriya aksiyasi yo‘lga qo‘yildi. Jimmi va Emilioning hayot yo‘li haqidagi ta’sirchan hikoya qisqa vaqt ichida butun dunyo bo‘ylab keng tarqaldi.

Bu voqeadan ta’sirlangan turli mamlakatlardagi minglab notanish insonlar xayriyaga befarq qolmadi. Natijada juda qisqa muddat ichida 170 ming dollardan ortiq mablag‘ yig‘ildi. Ushbu mablag‘ bolani rasman asrab olish jarayonlari va uning munosib kelajagini ta’minlashga yo‘naltirildi.

Oradan yillar o‘tib, Emilio ancha ulg‘aydi. Bugungi kunda u maktabga boradi, bilim olmoqda va Jimmi Amisial uni o‘zining haqiqiy o‘g‘lidek mehr bilan tarbiyalab kelmoqda. Bu hikoya esa insoniylik, mehr-muruvvat va bir insonning jasorati butun bir taqdirni qanday o‘zgartirishi mumkinligining yorqin namunasi sifatida hamon ko‘pchilikka ilhom bag‘ishlab kelmoqda.

Jimmy AmisialHaitiAQSHGoFundMeEmilio
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson DNKsida ilgari noma’lum ikki ajdodning izi topildiInson DNKsida ilgari noma’lum ikki ajdodning izi topildiKecha, 23:22Yaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiYaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiKecha, 23:13Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaKecha, 22:47Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Kecha, 22:29Imtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiImtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiKecha, 22:28Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)Kecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi