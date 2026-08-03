Samsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldi

·26·Texno
Samsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldi
Qisqacha

Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra smartfonlarida 200 megapiksellik asosiy hamda 50 megapiksellik ultra keng burchakli kameralar bo‘lishi kutilmoqda. Galaxy S27 Ultra 5 karrali optik zoomga ega 50 megapiksellik periskop kamera, Galaxy S27 Pro esa 3 karrali optik yaqinlashtirish funksiyali 12 megapiksellik telefoto modul bilan jihozlanishi rejalashtirilgan.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod flagmanlari ustida ish olib bormoqda. Internet tarmogʻida Galaxy S27 turkumidagi qurilmalar, jumladan, Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellari haqida dastlabki muhim tafsilotlar paydo boʻldi. Ushbu oʻzgarishlar kelgusida foydalanuvchilar tanloviga qanday taʼsir qilishi va flagmanlar oʻrtasidagi tafovutlar qanday boʻlishi koʻpchilikda qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ETNews nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kelgusi Galaxy S27 Pro va ilgʻor Galaxy S27 Ultra modellari oʻxshash asosiy hamda ultra keng burchakli kameralarga ega boʻladi. Xususan, ikkala smartfon ham 200 megapiksellik asosiy sensor hamda 50 megapiksellik keng burchakli obyektiv bilan jihozlanadi. Biroq qurilmalar orasidagi asosiy suratga olish imkoniyatlaridagi tafovut aynan telefoto obyektivga borib taqalishi kutilmoqda.

Modellar oʻrtasidagi asosiy farqlar

Mutaxassislarning tahlil qilishicha, Galaxy S27 Ultra modeli ilgʻor imkoniyatlarini saqlab qolgan holda 5 karrali optik zoom imkoniyatiga ega 50 megapiksellik periskop kamera bilan taʼminlanadi. Shu bilan birga, Galaxy S27 Pro versiyasiga nisbatan soddalashtirilgan — 3 karrali optik yaqinlashtirish funksiyasiga ega 12 megapiksellik telefoto modul oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Agar bu maʼlumotlar oʻz tasdiqligini topsa, Pro va Ultra modellarining suratga olish salohiyatidagi farq avval taxmin qilinganidan ham sezilarliroq darajada farq qiladi.

Sanoat kuzatuvchilarining fikricha, Samsung kompaniyasining bunday qadam tashlashiga xalqaro bozorda mikrochiplar va xotira mikrosxemalarining narxi oshib borayotgani sabab boʻlishi mumkin. Qimmatroq periskop modulsiz versiyani chiqarish kompaniyaga yangi turkumdagi smartfonlar narxini joriy avlod darajasida saqlab qolishga va narxlarning navbatdagi keskin oshib ketishining oldini olishga yordam beradi.

Baza modellarining kamera xususiyatlari

ETNews hisobotida, shuningdek, turkumning boshlangʻich versiyalari boʻlgan Galaxy S27 hamda Galaxy S27+ modellarining ham kamera imkoniyatlariga toʻxtalib oʻtilgan. Unga koʻra, ushbu bazaviy qurilmalar kamera tizimida katta oʻzgarishlarga uchramaydi. Ularga quyidagi texnik xususiyatlar berilishi kutilmoqda:

  • 50 megapiksellik asosiy sensorli kamera
  • 12 megapiksellik ultra keng burchakli obyektiv
  • 3 karrali optik zoom va 10 megapiksellik telefoto modul
Hozircha Samsung kompaniyasi kelgusi flagmanlar liniyasi boʻyicha rasmiy bayonot bermagan. Biroq tarqalgan ushbu dastlabki maʼlumotlar texnologiya ixlosmandlari va tahlilchilar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Narxlarni barqaror saqlash va komponentlarni tabaqalashtirish strategiyasi kelgusida bozor talablariga qanday taʼsir koʻrsatishi vaqt oʻtishi bilan maʼlum boʻladi.

SamsungGalaxy S27SmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AIBugun, 00:22DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiDesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiBugun, 00:20OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiOpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiBugun, 00:20Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiApple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiKecha, 23:57Apple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiApple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiKecha, 23:51AQShning Base Power стартаpi xonadonlar batareyalari uchun 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiAQShning Base Power стартаpi xonadonlar batareyalari uchun 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiKecha, 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi