Samsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldi
Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra smartfonlarida 200 megapiksellik asosiy hamda 50 megapiksellik ultra keng burchakli kameralar bo‘lishi kutilmoqda. Galaxy S27 Ultra 5 karrali optik zoomga ega 50 megapiksellik periskop kamera, Galaxy S27 Pro esa 3 karrali optik yaqinlashtirish funksiyali 12 megapiksellik telefoto modul bilan jihozlanishi rejalashtirilgan.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod flagmanlari ustida ish olib bormoqda. Internet tarmogʻida Galaxy S27 turkumidagi qurilmalar, jumladan, Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellari haqida dastlabki muhim tafsilotlar paydo boʻldi. Ushbu oʻzgarishlar kelgusida foydalanuvchilar tanloviga qanday taʼsir qilishi va flagmanlar oʻrtasidagi tafovutlar qanday boʻlishi koʻpchilikda qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ETNews nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kelgusi Galaxy S27 Pro va ilgʻor Galaxy S27 Ultra modellari oʻxshash asosiy hamda ultra keng burchakli kameralarga ega boʻladi. Xususan, ikkala smartfon ham 200 megapiksellik asosiy sensor hamda 50 megapiksellik keng burchakli obyektiv bilan jihozlanadi. Biroq qurilmalar orasidagi asosiy suratga olish imkoniyatlaridagi tafovut aynan telefoto obyektivga borib taqalishi kutilmoqda.
Modellar oʻrtasidagi asosiy farqlarMutaxassislarning tahlil qilishicha, Galaxy S27 Ultra modeli ilgʻor imkoniyatlarini saqlab qolgan holda 5 karrali optik zoom imkoniyatiga ega 50 megapiksellik periskop kamera bilan taʼminlanadi. Shu bilan birga, Galaxy S27 Pro versiyasiga nisbatan soddalashtirilgan — 3 karrali optik yaqinlashtirish funksiyasiga ega 12 megapiksellik telefoto modul oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Agar bu maʼlumotlar oʻz tasdiqligini topsa, Pro va Ultra modellarining suratga olish salohiyatidagi farq avval taxmin qilinganidan ham sezilarliroq darajada farq qiladi.
Sanoat kuzatuvchilarining fikricha, Samsung kompaniyasining bunday qadam tashlashiga xalqaro bozorda mikrochiplar va xotira mikrosxemalarining narxi oshib borayotgani sabab boʻlishi mumkin. Qimmatroq periskop modulsiz versiyani chiqarish kompaniyaga yangi turkumdagi smartfonlar narxini joriy avlod darajasida saqlab qolishga va narxlarning navbatdagi keskin oshib ketishining oldini olishga yordam beradi.
Baza modellarining kamera xususiyatlariETNews hisobotida, shuningdek, turkumning boshlangʻich versiyalari boʻlgan Galaxy S27 hamda Galaxy S27+ modellarining ham kamera imkoniyatlariga toʻxtalib oʻtilgan. Unga koʻra, ushbu bazaviy qurilmalar kamera tizimida katta oʻzgarishlarga uchramaydi. Ularga quyidagi texnik xususiyatlar berilishi kutilmoqda:
- 50 megapiksellik asosiy sensorli kamera
- 12 megapiksellik ultra keng burchakli obyektiv
- 3 karrali optik zoom va 10 megapiksellik telefoto modul
…