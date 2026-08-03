Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadi

·22·Texno
Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadi
Qisqacha

Apple ko'p martaba kechiktirilgan sun'iy intellekt imkoniyatlariga ega Siri'ni iyul oyida iOS 27 operatsion tizimining ommaviy sinov talqinida taqdim etdi. Yangilangan yordamchi shaxsiy kontekstni tushunadi, iPhone xotirasidagi suratlar, elektron pochta xabarlari, kontaktlar, matnli xabarlar va taqvimdagi uchrashuvlarni topadi, shuningdek savollarga dunyo miqyosidagi bilimlar asosida javob beradi.

Apple kompaniyasi koʻp martaba kechiktirilgan sunʼiy intellekt imkoniyatlariga ega Siri yordamchisini iyul oyida iOS 27 operatsion tizimining ommaviy sinov talqinida taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan ovozli yordamchi nihoyat shaxsiy kontekstni tushunish, savollarga dunyo miqyosidagi bilimlar asosida javob berish hamda iPhone xotirasidagi muhim maʼlumotlarni topib berish kabi vaʼda qilingan funksiyalarni toʻlaqonli bajara boshladi. Shunga qaramay, mazkur yangilik texnologiya olamida kutilgandek kuchli hayajon yoki shov-shuv uygʻotgani yoʻq. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oradan oʻtgan oylar va yillar davomida sunʼiy intellekt sohasi juda katta tezlikda rivojlanib ketdi. Hozirgi kunga kelib ilgʻor sunʼiy intellekt vositalari dasturiy taʼminot yaratish, bir necha bosqichli murakkab vazifalarni bajarish, inson bilan birgalikda kompyuterda ishlash, fikrlash, tahlil qilish va kontent yaratish kabi yuqori darajadagi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Shunchaki funksional chat-bot yoki oddiy yordamchi boʻlish endilikda avvalgidek ulkan texnologik yutuq sifatida baholanmayapti.

Siri imkoniyatlari va yangi funksiyalar

Biroq bu Apple taqdim etgan yangi Siri foydasiz yoki qadrsiz degani emas. Kompaniya oʻz oldiga qoʻygan maqsadlariga toʻla erishdi. Foydalanuvchilar endi Siri bilan tabiiy tarzda, savol-javob shaklida muloqot qilishlari mumkin. Shuningdek, ovozli javoblar tezligi va ohangini oʻzgartirish sozlamalari ham qoʻshilgan. Istasangiz, yordamchi bilan matnli tarzda muloqot qilishingiz yoki maxsus ilova orqali avvalgi suhbatlarni esga olgan holda ishlashingiz mumkin.

Yangilangan Siri egasining shaxsiy kontekstini chuqur tushunadi. U aniq qayerda saqlangani esda boʻlmagan suratlar, elektron pochta xabarlari, kontaktlar, matnli xabarlar yoki taqvimdagi uchrashuvlarni osongina topib beradi. Masalan, saqlangan oxirgi chekni topishni soʻrasangiz, yordamchi uning qayerdaligini soʻramasdan darhol topib koʻrsatadi. Shuningdek, surat koʻrinishidagi haydovchilik guvohnomasi raqami yoki veb-saytga oʻtish uchun skrinshot qilingan QR-kod kabi maʼlumotlarni ham oʻqiy oladi.

Kundalik vazifalardagi amaliy yordam

Yordamchi orqali veb-saytlarni ochish, marshrut tuzish, musiqa tinglash, suratlarni tahrirlash, xat qoralash va audioresurlarni ishga tushirish imkoniyatlari yaratilgan. Siri endi foydalanuvchi soʻragan qoʻshiq, podkast yoki audiobook'ni toʻgʻri va aniq tarzda kerakli ilovada ijro etadi. Garchi bu oddiy tuyulsa-da, avvallari ushbu jihatda muammolar kuzatilar edi.

Taqdim etilgan imkoniyatlar qatoriga gʻoyalarni muhokama qilish, yangi mavzuni oʻrganish yoki muzlatkichdagi mavjud masalliqlar asosida taom tayyorlash retseptini topish ham kiradi. Shuningdek, sevimli guruhning konserti yoki maʼlum bir tadbir qachon boʻlib oʻtishini joylashuvga qarab aniq bilib olish mumkin. Kamera qismidan foydalangan holda esa atrof-muhitdagi narsalarni oʻrganish yoki doʻstlar bilan restoran hisob-kitobini boʻlishib olish ishlarini ham bajarish osonlashdi.

AppleSiriSunʼiy intellektiPhoneTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AIBugun, 00:22DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiDesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiBugun, 00:20OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiOpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiBugun, 00:20Samsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiSamsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiKecha, 23:51Apple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiApple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiKecha, 23:51AQShning Base Power стартаpi xonadonlar batareyalari uchun 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiAQShning Base Power стартаpi xonadonlar batareyalari uchun 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiKecha, 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi