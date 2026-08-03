RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdi

·23·Sport
RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdi
Qisqacha

RB Leipzig ijrochi direktori Marsel Shefer Yan Diomandening Real Madridga transferi bo'yicha yakuniy kelishuvga erishilmaganini ma'lum qildi. OAVda bitim qiymati 132 million yevro, jumladan 122 million yevro kafolatlangan to'lov va 10 million yevro bonusdan iborat ekani haqida xabarlar tarqalgandi.

Bundeskaning yetakchi klublaridan biri boʻlgan RB Leipzig rahbariyati jamoaning yosh iqtidori Yan Diomandening Real Madridga oʻtishi haq tarqalgan xabarlarga keskin munosabat bildirdi. Sky Germany nashri maʼlumotiga koʻra, klub direktori Marsel Shefer matbuotda shov-shuv keltirib chiqargan kelishuv haqidagi daʼvolarni qatʼiyan rad etib, muzokaralar yakuniga yetmaganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer borasidagi ziddiyat va tarmoqdagi mish-mishlar

Soʻnggi haftalarda 19 yoshli kotd-divuarlik qanot hujumchisi Yevropaning eng koʻp muhokama qilinayotgan yosh futbolchilaridan biriga aylandi. Koʻplab OAV va mashhur sport jurnalistlari, jumladan Fabrizio Romano futbolchining Madrid klubiga rekord darajadagi transferi allaqachon kelishib olingani va hatto oʻzining mashhur iborasini ishlatib yuborganini taʼkidlagandi. Romano bitimning umumiy qiymati 132 million yevroni tashkil etishini, shundan 122 millioni kafolatlangan toʻlov va yana 10 millioni bonuslardan iborat ekanini yozgandi.

Biroq RB Leipzig ijrochi direktori Marsel Shefer bu maʼlumotlar haqiqatga mutlaqo toʻgʻri kelmasligini ochiqchasiga aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy transfer yangiliklarini tarqatishda ayrim oʻzini ekspert deb atovchilar vaziyatni boʻrttirib koʻrsatishmoqda. Shefer klublar oʻrtasida muloqot borligini inkor etmagan holda, hali soʻnggi qadam tashlanmagani va rasmiy kelishuvga erishilmaganini alohida urgʻuladi.

Futbolchining jamoani tark etishidagi qiziq holatlar

Transfer atrofidagi shov-shuvlar fonida Yan Diomandening harakatlari ham muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Oʻtgan mavsum Bundesligada 12 ta gol va 8 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan iqtidorli futbolchi jamoaning soʻnggi oʻyinlarida koʻrinish bermayapti. Xususan, u SC Verl jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazib yubordi va Avstriyadagi mavsumoldi yigʻiniga asosiy tarkib bilan birga safar qilmadi.

Goal.com xabar berishicha, futbolchining shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha Real Madrid bilan ogʻzaki kelishuvga erishgani taxmin qilinmoqda. Shunga qaramay, klublar oʻrtasidagi toʻlov strukturasi boʻyicha bahslar davom etmoqda. Bundan tashqari, transfer jarayonini murakkablashtirayotgan yana bir muhim omil — futbolchining sobiq va amaldagi agentlari oʻrtasidagi huquqiy nizolar ham hal etilishi lozim.

Yan DiomandeRB LeipzigReal MadridMarsel SheferTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaBugun, 00:13Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiJulian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiKecha, 23:59Nikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizNikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizKecha, 23:39Liverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqdaLiverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqdaKecha, 23:30Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaKecha, 23:15Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda