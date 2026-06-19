Abbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdi

·32·Sport
Abbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining debyut bahsida O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, hujumkor vakilimiz Abbosbek Fayzullayev o‘zining noyob yutug‘i bilan jahon futboli solnomasiga kirdi.

Asr rekordi: 167 santimetrlik gol

«Opta Sports» statistika markazi ekspertlarining ma’lumotiga ko‘ra, uchrashuvda vakillarimizning yagona javob to‘pini kiritgan Abbosbek Fayzullayev XXI asrda Jahon chempionatlarida bosh bilan gol urgan eng past bo‘yli futbolchi sifatida tarixga kirdi. Iqtidorli futbolchining bo‘yi bor-yo‘g‘i 167 santimetrni tashkil etadi. Shuningdek, u O‘zbekistonning Mundiallardagi ilk goli muallifiga aylandi.

Qahramonlarning uchrashuv haqidagi fikrlari

Abbosbek Fayzullayev:

«Natija biz uchun juda alamli bo‘ldi, vaholanki kamida bir ochko olish imkoniyatimiz bor edi. Birinchi bo‘limdagi hayajondan so‘ng, ikkinchi bo‘limda ancha ishonchli o‘ynadik, biroq o‘z xatoimiz tufayli o‘tkazib yuborilgan ikkinchi gol bizga og‘ir botdi. Stadionga kelgan va ekran orqali bizni kuzatgan barcha ishqibozlarga minnatdorlik bildiraman. Endi bor e’tiborimiz qolgan ikki uchrashuvga qaratiladi».

Dmitriy An (futbolchining birinchi murabbiyi):

«Abbos haqiqiy tarix yaratdi va yurtimiz futboliga o‘z hissasini qo‘shdi. Unda doim gol sezish qobiliyati kuchli bo‘lgan. Bolaligidan bo‘yi unchalik baland bo‘lmasa-da, saralash bosqichida ham boshi bilan juda muhim gollarni urardi. Shogirdimdan faxrlanaman», — dedi mutaxassis Rossiyaning «Chempionat» nashriga bergan intervyusida.

Fayzullayevning O‘zbekiston milliy terma jamoasidagi umumiy statistikasi:

  • Maydonga tushgan o‘yinlari: 33 ta

  • Urilgan gollar soni: 9 ta

  • Golli uzatmalari (pas): 2 ta

Fabio Kannavaro shogirdlari guruh bosqichi doirasida oldinda turgan ikkita hal qiluvchi bahsda vaziyatni o‘nglash uchun kurashni davom ettirishadi.

Abbosbek FayzullayevO'zbekiston milliy jamoasiKolumbiyaOpta SportsChampionat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiPol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiBugun, 21:00Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Bugun, 20:59Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 20:46Abduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiAbduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiBugun, 20:44Tottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiTottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiBugun, 20:35Liverpul RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qildiLiverpul RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qildiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi